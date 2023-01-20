Контролирующие ведомства утвердили план проверок компаний на 2023 год

Подавляющее большинство компаний в наступающем году контрольные мероприятия не коснутся.

В соответствии с п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 № 1743, плановые проверки будут проводиться только в отношении объектов контроля, относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

Доподлинно узнать, коснется ли вашу организацию плановая проверка можно на сайте Генеральной прокуратуры в сервисе «Ежегодный сводный план проверок организаций».

Благодаря сервису, можно получить следующую информацию:

есть ли юрлицо в списках неналоговых проверок;

какое из ведомств будет проводить проверку;

дата ее проведения.

План включает сведения о плановых проверках трудовой инспекции и других ведомств. Незаконно проводить проверки, которые не включены в единый реестр (ч. 4 ст. 19, ст. 91 закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ).



Помимо сайта Генеральной прокуратуры, планы проверок можно найти на официальном сайте конкретного ведомства (ч. 3 и 5 ст. 9 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Юрлица, которые включены в план проверок на основании вышеуказанных критериев, вправе обратиться в соответствующее ведомство с просьбой о проведении профилактического визита.

Главное отличие профилактического визита от проверки – по его результатам не начисляется штраф и не применяется иное наказание.

Подать заявку на проведение профилактического визита необходимо не позднее чем за два месяца до даты начала назначенной плановой проверки (п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 № 1743).