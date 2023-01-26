План действий: как себя вести на допросе в налоговой

Кому на допрос можно не являться

Сразу скажем: таковых немного. Разумеется, никто не обязан свидетельствовать против:

себя;

супруга или супруги;

близкого родственника (ст. 51 Конституции).

Пункт 2 ст. 90 НК говорит, в частности, о том, что не может быть допрошено как свидетель лицо, которое получило информацию в связи с исполнением профобязанностей.

Это могут быть, например, аудитор, адвокат, нотариус, врач (относительно врачебной тайны, ч. 2 ст. 13 закона об основах охраны здоровья граждан), священник (относительно тайны исповеди в виду охраняемой законом тайны исповеди, п. 7 ст. 3 закона о свободе совести).

На каком основании вызов: два варианта

Первый документ – повестка (ст. 90 НК). Вручается любому физическому лицу, которое может что-то сообщить по поводу каких-либо обстоятельств.

Второй документ – письменное уведомление (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК). Поступает предложение явиться для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) лицом обязательных платежей, а также в связи с налоговой проверкой.

Разница в том, что по повестке необходимо явиться лично, а по уведомлению можно направить представителя (ст. 31, 90 НК). Впрочем, на практике налоговики все равно настаивают на личной явке главы компании.

Что будет, если не явиться

Последует штраф в 1 000 руб. при неявке или уклонении от таковой. При неправомерном отказе от дачи показаний либо при даче заведомо ложных показаний штраф составит 3 000 руб. (ст. 128 НК).

У вас зазвонил телефон?

Традиционный способ: отправка повестки или уведомления по почте, на адрес регистрации человека (при уклонении от получения – по месту работы, учебы и т. п.) или на юридический адрес организации. Передача по ТКС распространена не менее.

Допрос может быть проведен как в помещении ИФНС, так и в другом месте (квартира, офис, стационар). И все-таки, с учетом того, что допрос – процессуальное действие, необходимо потребовать соблюдения процедуры вызова (т. е. оформления повестки).

Больше всего вопросов возникает относительно телефонного вызова (особенно учитывая расплодившихся мошенников). Вообще закон не предусматривает вызов свидетеля по звонку. Если вам звонит некто, представляясь налоговым инспектором, имеет смысл уточнить:

Ф.И.О.;

наименование налоговой инспекции;

как и когда направлялась повестка;

в связи с чем этот вызов;

когда и куда явиться.

Никаких сведений и информации (помимо собственного Ф.И.О.) по телефону сообщать нельзя.

Посещать или нет ИФНС по телефонному вызову – решать вам. И все-таки следует помнить, что при неоднократной неявке налоговики могут отправить запросы об оказании содействия в розыске свидетеля в том числе по новому месту работы.

Обращение к юристу целесообразно при любом взаимодействии с ИФНС – как до, так и во время личной явки. Его присутствие помогает держать чиновников в рамках и исключает психологическое давление. Доверители АКГ «Созидание и Развитие» могут спокойно являться на любые вызовы, не опасаясь негативных последствий.

На то, что при допросе может присутствовать представитель (юрист или адвокат), указывал и Минфин (разъяснение от 18.12.2020 № 03-02-08/111223) и ФНС (письмо от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203), при условии, что свидетель дает ответы самостоятельно.

Хитрые вопросы

На допросах проясняют, как правило, следующие моменты:

вопросы трудоустройства, характер связи с организацией, какова зарплата;

что входит в трудовые обязанности;

кто является непосредственным руководителем.

Далее, в зависимости от выполняемой трудовой функции, выясняют различные моменты.

Должность, статус Возможные вопросы (примеры) Учредитель, участник, акционер Для чего создано юридическое лицо? При каких обстоятельствах назначен генеральный директор? Каков порядок контроля деятельности организации? Генеральный директор Как долго находитесь в должности? Кто отвечает за ведение бухучета? Какова численность работников? Каков размер зарплаты? Как организован документооборот? По каким принципам происходит обзор поставщиков, покупателей? Каким образом оформляются сделки с контрагентами? Главный бухгалтер Как долго вы находитесь на должности? Где именно располагается бухгалтерия? Где хранятся первичные документы? Как организован документооборот? Как заключаются сделки с деловыми партнерами, подписывается документация? Специалист по закупкам Каким образом разыскивался тот или иной конкретный поставщик? По каким мотивам были заключены сделки с той или иной организацией? Кто распорядился заключить сделку? Складской работник Каким образом организованы въезд и выезд в складские помещения? Каким образом фиксируются транспортные средства? Как и где хранится продукция? Какие составляются документы складского учета?

Трудовая функция имеет существенное значение, поскольку иной раз налоговики используют в качестве «обвинительных» показания сотрудников, которые в силу своих должностей и понятия не имели о предмете расспросов.

Этот момент нередко позволяет признать решение ИФНС недействительным (см., например, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.12.2017 № А12-2743/2017).

В зависимости от отрасли могут последовать такого рода вопросы.

Сфера хозяйствования Возможные вопросы (примеры) Строительство Имеются ли у контрагента условия для выполнения обязательств по сделкам? Как осуществляется пропускной режим на объект? Возможность выполнения аналогичных работ собственными силами налогоплательщика. Поставка По каким соображениям выбирали именно этого поставщика? Можно было ли заключить сделку без посредников? На каких условиях осуществлялась транспортировка, хранение и т.п.? Производство По каким мотивам был выбран конкретный поставщик? Насколько верно рассчитывались нормативы списания сырья для производства и т.п.? Услуги Насколько целесообразно было привлечение конкретного исполнителя? Как предполагалось использовать результаты полученных услуг? Имеется ли конкретный, детализированный отчет об оказанных услугах.

Следует сообщать только то, что делал и видел сам, не высказывая мнений, слухов и предположений. Формулируя ответы, необходимо ориентироваться на то, что указано в должностной инструкции.

Внимание: ответ наподобие «не припоминаю, необходимо просмотреть документы» нередко фиксируется как «не могу пояснить». Вот почему крайне важно проводить с сотрудниками «тренинги» с тем, чтобы они были в состоянии грамотно вести себя при допросе, давать прямые ответы, не допускающие инвариантов толкования, быть внимательными к формулировкам, которые вносятся в протокол.

Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» дадут рекомендации по подготовке к проверке, защитят интересы бизнеса при проведении допросов, сформируют стратегию взаимодействия с налоговиками.

Особо отметим: нередко свидетели впадают в панику при одном вопросе о том, готовы ли они повторить показания в судебном заседании. Вот почему необходимо читать протокол допроса, не стесняться требовать внести изменения, заполнять прочерком пропуски на местах и т. п. К тому же есть еще два момента:

свидетелей в суд вызывают крайне редко;

привлечь за предоставление ложных показаний затруднительно.

Внимание на протокол

Обратить внимание на протокол будет весьма нелишним. Как известно, этот документ состоит из общей и содержательной частей. В общей указываются:

Ф.И.О. свидетеля,

дата рождения,

паспортные данные,

сведения об уровне владения языком,

а также содержится расписка в том, что разъяснены права, обязанности, и сделано предупреждение об ответственности. Содержательная часть – для конкретики, вопросов и ответов.

По окончании допроса текст протокола должен быть представлен для ознакомления, внесения замечаний и подписания.

Следует помнить о том, что налоговый инспектор обязан вручить копию протокола допроса(п. 6 ст. 90 НК), о чем постоянно якобы забывают. Перед подписанием необходимо перечитать протокол, и, если какие-то ответы не устраивают, не соответствуют сказанному, то нужно сделать замечания в специальной графе.

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