Нужно ли уведомлять ИФНС об утрате резидентства

Что такое резидентство и от чего оно зависит

Налоговое резидентство России – статус, который получает физическое лицо после длительного проживания в стране. По умолчанию все россияне, которые родились в России и не покидали ее пределы на продолжительное время – резиденты. Но налоговыми резидентами могут быть не только россияне, но и граждане других государств, если долго живут в России.

Как определить статус налогового резидента?

Принадлежность к резидентству того или иного государства зависит от того, сколько человек живет в стране.

Иностранец станет российским налоговым резидентом, если проживет на территории России в течение любых 12 месяцев подряд не менее 183 дней. Причем этот срок вовсе не должен быть непрерывным: можно выезжать и возвращаться снова.

Соответственно россиянин утратит статус налогового резидента России, когда им перестанет выполняться указанное выше условие. Если в течение 12 месяцев он прожил в России меньше 183 дней – российское резидентство утрачено.

Не идет в расчет 183 дней для смены статуса резидента на нерезидента время, проведенное:

за границей на лечении или обучении сроком до шести месяцев;

военнослужащим или сотрудником органов власти в командировке за пределами страны;

в стране, с которой у России есть международный договор, устанавливающий другой порядок определения резидентства. Юридическая сила такого договора выше.

Подсчет времени, проведенного за пределами России, ведут по отметкам о пересечении границ в паспорте и сведениям из справок о лечении или обучении, удостоверении личности моряка (матроса, механика, судового повара и др.).

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Отличия между резидентом и нерезидентом

У налоговых резидентов и нерезидентов России по-разному осуществляется налогообложение, а также отличаются права и обязанности:

Показатель Резидент Нерезидент Ставка НДФЛ В общем случае с доходов от трудовой деятельности, дивидендов по акциям, процентам по депозитам, сдачи помещений в аренду, реализации недвижимости и транспорта, если владение таковыми не достигло срока, освобождающего от налога – 13%. С доходов превысивших 5 млн рублей – 15%. С доходов в виде выигрышей в лотерею – 35% В общем случае – 30%. Исключение – нерезиденты из стран ЕАЭС. Для них действуют ставки как для резидентов. С дивидендов по российским акциям – 15%, с иностранных – 30%. С процентов по депозитам – до 15% Право получать налоговые вычеты Есть Нет Обязанность уведомлять ФНС об открытии счетов в иностранных банках Есть Нет База для расчета и уплаты НДФЛ Все доходы, полученные в России и за ее пределами Только доходы, полученные в России

Перейдя в разряд нерезидентов, релокант платит НДФЛ в российский бюджет только с доходов, полученных в России. Налог с доходов, полученных за рубежом, необходимо уплачивать по правилам и в бюджет того государства, резидентом которого он стал.

С утратой статуса налогового резидента России возрастает ставка НДФЛ. Поэтому у многих появляется соблазн умолчать об этом факте. Но раскрытие этой информации – в интересах самого физлица, так как переход в резиденты другой страны освобождает от обязанности платить налог в российский бюджет с иностранных доходов, но при этом накладывает обязанность отчитываться о своих доходах.

В 3-НДФЛ нерезидент указывает свой налоговый статус и декларирует доходы. Чтобы не возникла обязанность уплаты НДФЛ с иностранных заработков, необходимо предоставить документ, который подтверждает уплату налога в стране проживания, если с этим государством у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Если релокант осел в Грузии, Голландии, Андорре, Боснии и Герцеговине или другой стране, с которой такого соглашения нет – велик риск заплатить налог в бюджет обоих государств.

Если речь идет о предпринимателе, который применяет специальные налоговые режимы (УСН, ПСН, НПД), то при утрате российского резидентства он не утрачивает право платить налоги по сниженным ставкам.

Кого нужно уведомлять при смене резидентства

В первую очередь о смене резидентства необходимо уведомить налоговых агентов. Это те компании, которые выплачивают физическому лицу доход, предварительно удержав НДФЛ, самостоятельно перечисляют налог в бюджет и предоставляют в ФНС отчет о доходах, полученных именно в этом месте. Например, работодатель, заказчик по договору ГПХ, брокер.

Для работодателя или заказчика этот момент принципиален, если в договоре в пункте о месте работы указан адрес в России. Так как тогда обязанность удерживать НДФЛ и отчитываться за него перед ФНС лежит на нанимателе.

Как только работодателю становится известно о переходе работника в статус нерезидента, первый должен пересчитать НДФЛ за период с начала года со ставки в 13 или 15% на ставку 30%, а также отменить все предоставленные ранее налоговые вычеты.

Соответственно, чем раньше работодатель узнает об этом, тем больше вероятность, что он успеет удержать из выплат релоцированному работнику весь пересчитанный НДФЛ до конца года. В противном случае неудержанный налог подлежит отражению в 6-НДФЛ по итогам года, а обязанность доплатить его в бюджет самостоятельно ляжет на работника.

Нет необходимости информировать работодателя или заказчика об утрате российского налогового резидентства:

Если в договоре прописано, что сотрудник работает удаленно, находясь в другом государстве – тогда он обязан предоставлять декларацию по форме 3-НДФЛ и платить налог в бюджет самостоятельно.

Предпринимателям и самозанятым, так как они платят налоги и отчитываются по доходам самостоятельно.

Что касается ФНС, то обязанности уведомить службу о переходе в статус нерезидента, в определенный срок и по определенной форме нет. Достаточно подать ежегодную декларацию с соответствующей отметкой не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, и при необходимости уплатить налог до 15 июля. В противном случае налогоплательщик рискует получить штраф, как минимум, за непредставление отчетности.

В автоматическом режиме налоговики не отслеживают пересечение границ гражданами и сроки их проживания за рубежом, но при появлении подозрений могут обратиться в погранслужбу с запросом. Например, на это может указать наличие ранее открытого в иностранном банке счета.

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