Дисквалификация директора: за что грозит, последствия 

Дисквалификация грозит руководителю за целый ряд правонарушений, с момента совершения которых прошло не более 12 месяцев. При этом возможна она максимум на три года. Несмотря на то, что чаще применяется не дисквалификация, а штраф, важно знать за какие правонарушения может быть назначено такое наказание. А если оно назначено, то как прекратить полномочия дисквалифицированного директора. В противном случае организация может поплатиться штрафом до 100 тысяч рублей.

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За что дисквалифицируют

Таких составов в КоАП достаточно много, но на практике чаще всего дисквалификация применяется, если, например, руководитель повторно:

Нарушает трудовое законодательство (ч. 2, 5, 7 ст. 5.27 КоАП). К примеру, после привлечения к ответственности за маскировку трудовых отношений с сотрудником гражданско-правовым договором, руководитель второй раз совершил то же самое.

Не представил или представил недостоверные сведения о юрлице в регистрирующий орган, при условии, что это обязательно в силу закона (ч. 5 ст. 14.25 КоАП).

Не подал заявление на банкротство организации (ч. 5.1. ст. 14.13 КоАП).

Также дисквалификация, может быть применена к руководителям, которые не выполняют законные требования уполномоченных органов (ст. 19.5 КоАП). Дисквалифицируют и руководителей, нарушающих банкротное законодательство:

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Приведем несколько примеров «дисквалификационных» составов.

Директор дисквалифицирован. Что дальше?

По общему правилу, дисквалификация влечет за собой невозможность занимать должность руководителя, входить в совет директоров либо наблюдательный совет компании, осуществлять предпринимательскую или иную деятельность по управлению юрлицом.

Поэтому необходимо прекратить договор с лицом, которому назначено наказание в виде дисквалификации, иначе не исключен штраф вплоть до 100 тысяч рублей (ст. 3.11, 14.23, 32.11 КоАП).

Юристы советуют: всегда обжалуйте постановление о дисквалификации. Помните, что уложиться надо в десять суток с даты получения на руки копии постановления. Это даст выигрыш минимум в два месяца, и будет время назначить преемника. К тому же в этот период руководителю не возбраняется осуществлять управление.

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Если же обжалование не дало результатов и постановление все-таки вступило в законную силу, то дисквалифицированное лицо обязано немедленно его исполнить (ст. 32.11 КоАП), договор с таким лицом должен быть расторгнут – по п. 10 ст. 77, по п. 8 ст. 83 ТК.

Чтобы не пятнать трудовую биографию директора, можно оформить увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию.

Если генеральный директор является единственным участником ООО, то он сам выбирает того, кто встанет на его место (ст. 39 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ) и заключает с ним трудовой договор. Если делается выбор в пользу управляющей компании или управленца-ИП, то договор заключается уже гражданско-правового характера.

Как уже было сказано, в случае дисквалификации генеральный директор подлежит увольнению. Однако никто не запрещает ему устроиться в этой компании на другую должность , которую новый гендиректор может предложить после дисквалификации старому. Как правило, суды не усматривают в этом нарушения (см., например, постановление 10 Арбитражного апелляционного суда от 26.01.2018 № 10АП-18050/2017).

Если генеральный директор – один из участников ООО (или вообще не входит в их число), то созывается внеочередное общее собрание. Собрание участников общества назначает нового гендиректора, или передает управление ИП или управляющей компании, с которыми председатель общего собрания или единственный участник подписывает договор.

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