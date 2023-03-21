Дисквалификация директора: за что грозит, последствия 

Дисквалификация грозит руководителю за целый ряд правонарушений, с момента совершения которых прошло не более 12 месяцев. При этом возможна она максимум на три года. Несмотря на то, что чаще применяется не дисквалификация, а штраф, важно знать за какие правонарушения может быть назначено такое наказание. А если оно назначено, то как прекратить полномочия дисквалифицированного директора. В противном случае организация может поплатиться штрафом до 100 тысяч рублей.
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За что дисквалифицируют
Таких составов в КоАП достаточно много, но на практике чаще всего дисквалификация применяется, если, например, руководитель повторно:
Нарушает трудовое законодательство (ч. 2, 5, 7 ст. 5.27 КоАП). К примеру, после привлечения к ответственности за маскировку трудовых отношений с сотрудником гражданско-правовым договором, руководитель второй раз совершил то же самое.
Не представил или представил недостоверные сведения о юрлице в регистрирующий орган, при условии, что это обязательно в силу закона (ч. 5 ст. 14.25 КоАП).
Не подал заявление на банкротство организации (ч. 5.1. ст. 14.13 КоАП).
Также дисквалификация, может быть применена к руководителям, которые не выполняют законные требования уполномоченных органов (ст. 19.5 КоАП). Дисквалифицируют и руководителей, нарушающих банкротное законодательство:
неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13 КоАП);
фиктивное (или преднамеренное) банкротство (ст. 14.12 КоАП).
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Приведем несколько примеров «дисквалификационных» составов.
Объект посягательства
Составы
Срок дисквалификации
Права граждан
Статья 5.53 КоАП (незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю)
До трех лет
Часть 3 ст. 5.57 КоАП (повторное нарушение права на образование, в т. ч. незаконные отчисление, отказ в приеме)
Один – два года
Здоровье населения, санэпидблагополучие, общественная нравственность
Часть 2 ст. 6.26 КоАП (повторная организация публичного исполнения произведения искусства с нецензурной бранью)
От полугода до года
Часть 2 ст. 6.27 КоАП (повторное распространение экземпляров -аудио-, видео-, печатной, продукции которая содержит нецензурную брань, без спецупаковки и текстового предупреждения)
Право собственности
Статья 7.19 КоАП (самовольное подключение к электро -, - тепло сетям, нефте- и газопроводам или безучетное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов
повторное подключение к электро/тепло сетям или безучетное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов (ч.2 ст. 7.19 КоАП)
От года до двух лет (за первичное нарушение);
от двух до трех лет (за повторное)
Статья 7.23.3 КоАП (нарушение правил предпринимательской деятельности при управлении МКД)
До трех лет
Часть 7 ст. 7.32 КоАП (неисполнение обязательств по контрактам на поставку товаров (работ, услуг), если причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства и общества)
До двух лет
Часть 2 ст. 7.32.5 КоАП (повторное нарушение заказчиком сроков и порядка оплаты товара при осуществлении гос- и муниципальных закупок)
От года до двух
Промышленность, строительство, энергетика
Статья 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий при эксплуатации опасных производственных объектов)
От полугода до двух лет
Статья 9.6 КоАП (нарушение правил использования атомной энергии и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ)
Статья 9.17 КоАП (нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями и котельными запасов топлива)
От 18 месяцев до трех лет
Статья 9.18 КоАП (нарушение порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт)
Часть 2 ст. 9.21 КоАП (повторное нарушение правил недискриминационного доступа или порядка подключения к электро,- тепло, газораспределительным сетям, нефтепроводам, централизованным системам ГВС, ХВС, водоотведения)
До трех лет
Часть 6 ст. 9.23 КоАП (повторное нарушение правил обеспечения безопасного использования газового оборудования – внутридомового, внутриквартирного)
От года до трех лет
Часть 5 ст. 9.24 КоАП (повторное нарушение законодательства о теплоснабжении)
От года до двух лет
Предпринимательская деятельность и деятельность СРО
Часть 3 ст. 14.5 КоАП (повторное неприменение ККТ при сумме расчетов 1 млн руб. и более)
От года до двух лет
Статья 14.6 КоАП (нарушение порядка ценообразования)
До трех лет
Часть 3 ст. 14.17 КоАП (безлицензионное производство или оборот этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции)
От двух до трех лет
Часть 8 ст. 14.25 КоАП (повторное непредставление (или представление недостоверных сведений) о юрлице или об ИП в Федресурс, если такая обязанность предусмотрена законом)
Часть 2 ст. 14.54 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда)
От года до трех лет
Статья 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении коллекторской деятельности)
От полугода до года
Финансы, налоги, страхование, рынок ценных бумаг, обращение драгоценных металлов и камней
Часть 2 ст. 15.11 КоАП (повторное грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, отчетности (кроме случаев, описанных в ст. 15.15.6 КоАП)
От года до двух лет
Статья 15.15.2 КоАП (нарушение условий предоставления бюджетного кредита)
Ст. 15.14 КоАП (нецелевое использование бюджетных средств)
От года до трех лет
Статья 15.21 КоАП (неправомерное использование инсайдерской информации)
От года до двух лет
Статья 15.22 КоАП (нарушение ведения реестра владельцев ценных бумаг)
Статья 15.30 КоАП (манипулирование рынком)
Институты государственной власти
Ст. 17.7 КоАП (умышленное невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)
От полугода до года
Порядок управления
Часть 3 ст. 19.4.1 КоАП (повторное воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа госконтроля (надзора), повлекшие невозможность проведения или завершения проверки
От полугода до года
Статья 19.7.3 КоАП (непредставление информации в Банк России)
До года
Общественный порядок и безопасность
Часть 9 ст. 20.4 КоАП (нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта требования пожарной безопасности либо подписание им заведомо ложного заключения по аудиту пожарной безопасности)
От года до трех лет
Часть 1 ст. 20.35 КоАП (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 20.35, 11.15.1 и 20.30 КоАП РФ)
От полугода до трех лет
Директор дисквалифицирован. Что дальше?
По общему правилу, дисквалификация влечет за собой невозможность занимать должность руководителя, входить в совет директоров либо наблюдательный совет компании, осуществлять предпринимательскую или иную деятельность по управлению юрлицом.
Поэтому необходимо прекратить договор с лицом, которому назначено наказание в виде дисквалификации, иначе не исключен штраф вплоть до 100 тысяч рублей (ст. 3.11, 14.23, 32.11 КоАП).
Юристы советуют: всегда обжалуйте постановление о дисквалификации. Помните, что уложиться надо в десять суток с даты получения на руки копии постановления. Это даст выигрыш минимум в два месяца, и будет время назначить преемника. К тому же в этот период руководителю не возбраняется осуществлять управление.
Если вы получили на руки постановление о дисквалификации – не теряйте ни дня, обратитесь за консультацией в АКГ «Созидание и Развитие» – наверняка есть способ добиться его отмены с тем, чтобы вы продолжали полноценно осуществлять руководство своим бизнесом.
Если же обжалование не дало результатов и постановление все-таки вступило в законную силу, то дисквалифицированное лицо обязано немедленно его исполнить (ст. 32.11 КоАП), договор с таким лицом должен быть расторгнут – по п. 10 ст. 77, по п. 8 ст. 83 ТК.
Чтобы не пятнать трудовую биографию директора, можно оформить увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию.
Если генеральный директор является единственным участником ООО, то он сам выбирает того, кто встанет на его место (ст. 39 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ) и заключает с ним трудовой договор. Если делается выбор в пользу управляющей компании или управленца-ИП, то договор заключается уже гражданско-правового характера.
Как уже было сказано, в случае дисквалификации генеральный директор подлежит увольнению. Однако никто не запрещает ему устроиться в этой компании на другую должность , которую новый гендиректор может предложить после дисквалификации старому. Как правило, суды не усматривают в этом нарушения (см., например, постановление 10 Арбитражного апелляционного суда от 26.01.2018 № 10АП-18050/2017).
Если генеральный директор – один из участников ООО (или вообще не входит в их число), то созывается внеочередное общее собрание. Собрание участников общества назначает нового гендиректора, или передает управление ИП или управляющей компании, с которыми председатель общего собрания или единственный участник подписывает договор.
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