Продлены ограничения на снятие иностранной валюты

Лимиты на снятие иностранной валюты физическими и юридическим лицами, будут действовать еще в течение полугода

Данное информация было опубликовано на официальном сайте Банка России. Физические лица, уже имеющие валютные счета или вклады, открытые до 9 марта 2022 года, имеют право снимать только те наличные средства, которые были зачислены на их счета до этой даты, с лимитом 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро (независимо от вида валюты вклада). Все остальные средства могут быть получены в рублях по рыночному курсу на день снятия.

Помимо этого, на полгода продлен запрет на взимание банками комиссии с физических лиц за выдачу иностранной валюты со счетов или вкладов. Переводы в иностранной валюте без открытия счета и через электронные кошельки по-прежнему осуществляется исключительно в рублях по рыночному курсу на день перевода.

Юрлица-резиденты по-прежнему ограничены в получении наличной валюты на командировочные расходы

Сумма не должна превышать 5 тысяч долларов США или эквивалент этой суммы в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. Запрещена выдача наличной валюты в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах юридическим лицам-нерезидентам. При этом выдача наличных в других валютах не ограничивается как для юрлиц-резидентов, так и для юрлиц-нерезидентов.

Такие меры приняты на основании действующих санкций со стороны недружественных стран, которые запрещают финансовым организациям России приобретать наличную валюту западных стран.

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