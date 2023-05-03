Изменения в порядке воинского учета

Важные изменения в законе о воинском учете. Что учесть работодателю. Рассказывает АКГ «Созидание и Развитие».

Согласно новому закону от 14.04.2023 № 127-ФЗ, которым внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, с целью организации воинского учета граждан будет создан единый защищенный госресурс — Реестр воинского учета.

Реестр будет содержать личные данные военнообязанных: помимо ФИО, даты рождения, паспортных данных — информацию о состоянии здоровья, месте жительства и месте работы, сведения о факте выдачи документа воинского учета и иные.

Закон устанавливает новые способы вручения повесток гражданам помимо традиционных методов (вручение повестки в письменном виде под роспись по месту жительства или работы), также — заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или пребывания либо в электронном виде через портал «Госуслуги».

Повестка, направленная заказным письмом с уведомлением будет считаться врученной в день доставки письма адресату, при условии, что в уведомлении о вручении есть отметка почты о доставке письма.

Электронная повестка считается врученной с даты ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуг».

Если же повестку не получилось вручить ни одним из способов, указанным выше, она будет считаться полученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток — общедоступном реестре, который будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных, содержащихся в Реестре воинского учета.

Реестр повесток будет отражать сведения о призывнике, его месте жительства, военкомате, направившем повестку, дате ее направления и дате, когда она считается врученной, а также содержать копии направленных повесток.

Обязанности работодателей в рамках нового закона

Оповещать сотрудников о вызове в военкомат в случае получения соответствующих запросов.

Со своей стороны обеспечить своевременную явку сотрудников по повесткам в военкомат

Направлять необходимые сведения о сотрудниках , которые состоят на воинском (не состоят, но должны состоять), в течение пяти дней со дня изменения сведений, в том числе через портал «Госуслуги».

Направлять в военкоматы сведения о том, что выявили сотрудников, которые не состоят на воинском учете , но должны состоять, в течение трех дней, в том числе через портал «Госуслуги».

Вручать сотрудникам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, направление для постановки на воинский учет.

Военкоматы вправе дополнительно запросить у работодателей сведения о военнообязанных сотрудниках в письменной или электронной форме. Работодатель должен среагировать и направить ответ в течение двух недель со дня получения соответствующего запроса.

Если ваш сотрудник отказывается от получения повестки, зафиксируйте данный факт отметкой в повестке. Следует зафиксировать дату отказа, должность, подпись, фамилию и инициалы сотрудника, который вручал повестку военнообязанному сотруднику, а также подписи, фамилии и инициалы сотрудников, которые при этом присутствовали.

Ответственность работодателя в случае препятствия исполнению закона о воинском учете: военные комиссары могут привлечь руководителя организации или сотрудника, ответственного за воинский учет к административной ответственности. Штраф за такое правонарушение составляет от 1 до 3 тыс. руб. (ст. 21.2 КоАП).

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