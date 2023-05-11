Санкционные изменения: какие сделки подлежат согласованию в Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций

Прошедший год заставил нас пересмотреть взаимоотношения со многими государствами мира. С 2022 года при совершении сделок с нерезидентами РФ действует особый порядок. Он предполагает получение российскими компаниями специального разрешения (в некоторых случаях) на заключение того или иного договора с иностранным партнером.

Кем выдается разрешение

Для этих целей была создана специальная комиссия, которая выдает разрешение на совершение сделок с нерезидентами и иностранными организациями.

Регулируются вопросы выдачи разрешений специальными правилами, которые утверждены постановлением Правительства от 06.03.2022 № 295 (далее — Правила).

В каких случаях необходимо получить разрешение

Согласно Правилам, сделки можно разделить на два вида в зависимости от порядка получения разрешения на них.

Разрешение обязательно в любом случае

Разрешение потребуется получить на совершение следующих сделок: (пп. «в», «г», п. 1 Правил):

Получение нерезидентом РФ займа в иностранной валюте.

Получение валюты на счета и вклады резидента, которые открыты в банках и организациях, расположенных за пределами РФ.

Переводы с использованием электронных средств платежа, которые предоставлены иностранными поставщиками платежных услуг.

Разрешение необходимо, если сделка заключается с контрагентом, связанным с недружественными государствами

Разрешение понадобится при совершении следующих сделок с иностранными лицами, если они связаны с недружественными государствами (пп. «а», п. 1 Правил):

Выдача кредитных и заемных средств в рублях. С 18 марта отменено ограничение для резидентов РФ, которые находятся под контролем недружественного государства. Приобретение ценных бумаг и недвижимости. При этом ценные бумаги у лиц, которые связаны с недружественными странами, можно приобретать только на организованных торгах при наличии разрешения, выданного ЦБ РФ по согласованию с Минфином.

Юристы АКГ «Созидание и развитие» помогут получить от Правительственной комиссии РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешения для совершения сделок, которые подпадают под санкционные ограничения. Оставить заявку

Порядок получения разрешения

Для получения разрешения на совершение вышеуказанных сделок необходимо подать заявление в уполномоченный орган.

Формы заявления для различных указов Президента РФ, на основании которых подаётся заявление, расположены на сайте Министерства финансов. Такое заявление должно быть адресовано Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно Правилам, в заявлении нужно указать (пп. «а» п. 5 Правил):

Цель, предмет и содержание сделки.

Существенные условия.

Планируемые сроки действия разрешения.

Количество голосов, которые приходятся на голосующие акции (доли), если сделка связана с приобретением права прямо или косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества.

Помимо этого, к заявлению нужно приложить учредительные документы юридического лица или ИП или документы удостоверяющие личность физического лица (пп. б-з п.5 Правил).

В заявлении необходимо указать срок, на который требуется разрешение. Как правило, он зависит от конкретной сделки. Также нужно обозначить источник получения денег — собственные или заемные средства.

Подать документы можно в электронной форме, подписанные электронной подписью, или на бумажном носителе.

Обратите внимание, что Правилами не определен срок рассмотрения заявления и сроков выдачи разрешения. Соответственно, эти сроки определяются комиссией после изучения представленных документов. Как показывает практика, сроки рассмотрения заявлений быстрыми не бывают, в связи с этим рекомендуем не затягивать с подачей заявления на получение соответствующего разрешения.

Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» возьмут на себя все вопросы связанные с получением разрешения на совершение сделки, подпадающей под санкционные ограничения. Юристы компании имеют опыт активного взаимодействия с Правительственной комиссией по вопросам получения разрешений на различные виды сделок.

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