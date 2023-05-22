Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Ликвидация бизнеса

Как снять с учета иностранную организацию

В зависимости от обстоятельств ликвидация иностранной организации, то есть снятие ее с учета в налоговом органе, возможна как в добровольном порядке, так и по инициативе самих налоговиков. Рассмотрим, какой порядок когда применяется.
29
Как снять с учета иностранную организацию
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Ликвидация плательщика «Гугл» — налога

Плательщик налога на «Гугл» — это налогоплательщик, который оказывает услуги в электронной форме. Он вправе добровольно сняться с учета, для чего достаточно подать:

  • Заполненную форму по КНД 1113416.

  • Декларацию по НДС, по состоянию на день прекращения деятельности.

На это отведено 30 рабочих дней от даты прекращения оказания цифровых услуг в России. Еще 30 рабочих дней отводится на снятие с учета, однако в любом случае это произойдет не ранее одного из указанных мероприятий:

Дата снятия с учета совпадает со днем внесения сведений об этом в ЕГРН (п. 49 Особенностей).

Налоговики снимают с учета по своей инициативе, если налогоплательщик (ст. 84 НК):

  • Представил недостоверные данные при постановке на учет.

  • Не уплатил долг по выставленному требованию в течение 12 месяцев по окончании назначенного срока.

  • Не представил документацию или информацию по запросу налоговиков в рамках проверки в течение трех месяцев с даты истечения срока исполнения.

  • Просрочил сдачу декларации по НДС более чем на полгода. При этом в течение этих шести месяцев фирма продолжала оказывать цифровые услуги в России.

Снятие с учета предваряет взыскание задолженности (ст. 84 НК).

Также налоговики снимают с учета повторно поставленных на него при условии, что:

  • Ранее фирма уже была снята с учета за вышеописанные нарушения.

  • При повторной постановке на учет не уплатила восстановленный НДС (ст. 59, 84 НК).

Совет юриста необходим при любом взаимодействии с ИФНС — и в особенности, если речь идет об отношениях с так называемым «иностранным» и тем более «недружественным» элементом. Доверьте АКГ «Созидание и Развитие» решение всех налоговых вопросов.

Ликвидация налогового резидента РФ

Как известно, иностранная фирма-нерезидент России при наличии в стране обособленного подразделения имеет право признать себя налоговым резидентом РФ самостоятельно — а может и отказаться от этого статуса (п. 8 ст. 246.2 НК).

Если иностранная фирма:

то, убедившись, что статус на самом деле утрачен, налоговики снимут фирму с учета. Убедятся, что не утрачен — соответственно, с учета не снимут (ст. 83, 246.2 НК, п. 48 Особенностей).

Налоговики выдвигают претензии? Грядет или уже проводится налоговая проверка? Специалисты АКГ «Созидание и Развитие» обеспечат юридическую защиту во время проведения налоговой проверки.

Консультации по корпоративному праву

Дадим четкие ответы на вопросы любой сложности

Хотите получить консультацию?

Оставьте заявку в форме, и мы свяжемся с вами:

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Закрытие аккредитованного филиала (представительства)

Налоговики сами снимут с учета аккредитованный ранее филиал (представительство) иностранной фирмы, если получат сообщение из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств (РАФП).

На это отведено 5 рабочих дней, причем дата снятия с учета — это день, когда в РАФП будет внесена запись о прекращении аккредитации (ст. 6.1, 83, 84 НК, п. 41 Особенностей).

Ликвидация простого филиала

В течение 15 календарных дней с даты завершения деятельности через обычное (не аккредитованное) обособленное подразделение иностранной фирмы надо подать заявление по форме КНД 1113028, утвержденной приложением № 8 к приказу ФНС от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376, а также следующие документы (п. 42 Особенностей):

  • Решение уполномоченного органа иностранной организации о прекращении деятельности на территории России и (или) копии акта приемки-сдачи работ.

  • Выписки из иностранного аналога ЕГРН в подтверждение прекращения деятельности, если деятельность прекращается.

  • Налоговые декларации, расчеты по обязательным платежам, которые подлежали уплате снимаемой с учета организацией, составленные за последний налоговый (отчетный, расчетный) период, предшествующий дате прекращения деятельности на российской территории.

С учета филиал (представительство) будет снят в течение 10 рабочих дней после получения заявления и пакета документов ИФНС, если же назначена выездная налоговая проверка — то не ранее ее окончания (ст. 6.1, 83, 84 НК, п. 44 Особенностей).

Датой снятия с учета будет день внесения записи в ЕГРН (п. 44 Особенностей).

Снятие с учета для собственников имущества

В данном случае не требуется подавать заявлений на снятие с учета, оно произойдет автоматически. Как только уполномоченный орган — ГИБДД, если речь идет об автомобиле, или Росреестр, применительно к недвижимости, сообщит о снятии с учета авто (прекращении прав собственности на недвижимость), в течение 5 рабочих дней со дня получения информации иностранная организация снимается с учета (п. 50 Особенностей).

Ликвидация плательщика НДПИ

Для иностранных плательщиков НДПИ нет необходимости обращаться в ИФНС: налоговики сами снимут с учета в течение 5 рабочих дней как только уполномоченный орган сообщит, что указанный плательщик уже не имеет права пользоваться участком недр.

Причем дата снятия с учета и прекращения права пользования совпадают (п. 7 ст. 85 НК, п. 51 Особенностей).

Особенности для инвестора по СРП

Для снятия с учета иностранных организаций — инвесторов по соглашениям о разделе продукции (СРП) или операторов таковых соглашений также достаточно подать заявления. Причины не нужны, это может быть:

  • истечение срока действия СРП;

  • досрочное расторжение фирмой СРП;

  • прекращение статуса инвестора (оператора) по СРП.

Утвержденной формы заявления нет, то есть можно подать его в свободной форме, но нужно также присовокупить к нему определенный пакет документации (п. 7 приложения № 3 к приказу МНС от 17.03.2004 № САЭ-3-09/207), а именно:

  • декларации по ряду налогов (см. ст. 346 НК), отдельно как по каждому налогу, так и по каждому СРП, на дату окончания деятельности фирмы;

  • письма из банка, подтверждающие закрытие счетов;

  • форму № 9-СРПС (свидетельство о постановке на учет);

  • заверенную копию документа, на основании которого подается заявление.

На снятие с учета отводится 14 рабочих дней с даты подачи заявления (ст. 6.1 НК, п. 7 приложения № 3 к указ. приказу МНС).

Получите бесплатную консультацию надежных налоговых экспертов АКГ «Созидание и Развитие», которые оценят всю ситуацию в целом и предложат оптимальный вариант решения именно вашей проблемы. Никаких шаблонов, только индивидуальный подход.

Консультации по корпоративному праву

Дадим четкие ответы на вопросы любой сложности

Хотите получить консультацию?

Оставьте заявку в форме, и мы свяжемся с вами:

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8K78LM

АКГ «Созидание и Развитие»

АКГ «Созидание и Развитие»

13092 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Резюме бухгалтера

    Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила

    Делимся советами эксперта и главного бухгалтера Ирины Морозовой. Разберемся, что написать в резюме, чтобы работодатели хотели работать именно с вами. Также дадим полезный чек-лист.

    Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила
    2
    1,1 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    18
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Ликвидация бизнеса

    Как снять с учета иностранную организацию

    В зависимости от обстоятельств ликвидация иностранной организации, то есть снятие ее с учета в налоговом органе, возможна как в добровольном порядке, так и по инициативе самих налоговиков. Рассмотрим, какой порядок когда применяется.

    Как снять с учета иностранную организацию
    29
    Логотип nlukina
    nlukina

    Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию

    «Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели.

    Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию
    35
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Обучение для бухгалтеров

    Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки

    Бухгалтеры славятся железными нервами. Но когда речь заходит об экзамене, даже главбухи могут нехило переживать. Помните страшилки детства? «Достали чистые двойные листочки», «Шпаргалку забираю, ставлю неуд», «На прохождение теста у вас одна попытка». Все это не про «Клерк».

    Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки
    3
    144
    Логотип Олеся Бакаева
    Олеся Бакаева
    Бухгалтерские программы

    Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает

    Моей бухгалтерией не нужно управлять, не нужно обустраивать кабинет, оплачивать базы для ведения учета. Мой бухгалтер не уходит в отпуск, не болеет. Знает ответ на любой вопрос. Всегда берет трубку, когда я звоню.

    Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает
    87
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере

    В 2021 году операционная прибыль ООО «Ботиночки» составила почти 7 млн рублей. Однако ассортиментный анализ выявил, что 1 из 5 продуктов принёс компании убытки на 5,3 млн рублей. Объясняем, зачем нужен ассортиментный анализ, как он может увеличить прибыль и на какие болевые точки компании способен указать.

    Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере
    65
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн
    Лицензирование

    Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре

    В 2023 году прокуратура активно контролирует бюджетные организации в части раскрытия сведений о лицензиях в Федресурсе. И если раньше учреждения получали от надзорного органа только предписания с требованием устранить нарушения, то сейчас прокуратура впервые за всю историю реестра начала массово направлять иски в суды за невнесение обязательных сведений.

    Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре
    69
    Логотип ЗащитникБизнеса
    ЗащитникБизнеса
    Уклонение от уплаты налогов

    Размер имеет значение. Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

    Генеральная прокуратура РФ определилась в ответе на вопрос о законности возбуждения уголовного дела без налоговой проверки. Этот вопрос имеет для многих принципиальное и важное значение.

    Размер имеет значение. Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов
    140
    Читать еще