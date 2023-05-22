Как снять с учета иностранную организацию

В зависимости от обстоятельств ликвидация иностранной организации, то есть снятие ее с учета в налоговом органе, возможна как в добровольном порядке, так и по инициативе самих налоговиков. Рассмотрим, какой порядок когда применяется.

Ликвидация плательщика «Гугл» — налога

Плательщик налога на «Гугл» — это налогоплательщик, который оказывает услуги в электронной форме. Он вправе добровольно сняться с учета, для чего достаточно подать:

Заполненную форму по КНД 1113416.

Декларацию по НДС, по состоянию на день прекращения деятельности.

На это отведено 30 рабочих дней от даты прекращения оказания цифровых услуг в России. Еще 30 рабочих дней отводится на снятие с учета, однако в любом случае это произойдет не ранее одного из указанных мероприятий:

Дата снятия с учета совпадает со днем внесения сведений об этом в ЕГРН (п. 49 Особенностей).

Налоговики снимают с учета по своей инициативе, если налогоплательщик (ст. 84 НК):

Представил недостоверные данные при постановке на учет.

Не уплатил долг по выставленному требованию в течение 12 месяцев по окончании назначенного срока.

Не представил документацию или информацию по запросу налоговиков в рамках проверки в течение трех месяцев с даты истечения срока исполнения.

Просрочил сдачу декларации по НДС более чем на полгода. При этом в течение этих шести месяцев фирма продолжала оказывать цифровые услуги в России.

Снятие с учета предваряет взыскание задолженности (ст. 84 НК).

Также налоговики снимают с учета повторно поставленных на него при условии, что:

Ранее фирма уже была снята с учета за вышеописанные нарушения.

При повторной постановке на учет не уплатила восстановленный НДС (ст. 59, 84 НК).

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Ликвидация налогового резидента РФ

Как известно, иностранная фирма-нерезидент России при наличии в стране обособленного подразделения имеет право признать себя налоговым резидентом РФ самостоятельно — а может и отказаться от этого статуса (п. 8 ст. 246.2 НК).

Если иностранная фирма:

то, убедившись, что статус на самом деле утрачен, налоговики снимут фирму с учета. Убедятся, что не утрачен — соответственно, с учета не снимут (ст. 83, 246.2 НК, п. 48 Особенностей).

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Закрытие аккредитованного филиала (представительства)

Налоговики сами снимут с учета аккредитованный ранее филиал (представительство) иностранной фирмы, если получат сообщение из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств (РАФП).

На это отведено 5 рабочих дней, причем дата снятия с учета — это день, когда в РАФП будет внесена запись о прекращении аккредитации (ст. 6.1, 83, 84 НК, п. 41 Особенностей).

Ликвидация простого филиала

В течение 15 календарных дней с даты завершения деятельности через обычное (не аккредитованное) обособленное подразделение иностранной фирмы надо подать заявление по форме КНД 1113028, утвержденной приложением № 8 к приказу ФНС от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376, а также следующие документы (п. 42 Особенностей):

Решение уполномоченного органа иностранной организации о прекращении деятельности на территории России и (или) копии акта приемки-сдачи работ.

Выписки из иностранного аналога ЕГРН в подтверждение прекращения деятельности, если деятельность прекращается.

Налоговые декларации, расчеты по обязательным платежам, которые подлежали уплате снимаемой с учета организацией, составленные за последний налоговый (отчетный, расчетный) период, предшествующий дате прекращения деятельности на российской территории.

С учета филиал (представительство) будет снят в течение 10 рабочих дней после получения заявления и пакета документов ИФНС, если же назначена выездная налоговая проверка — то не ранее ее окончания (ст. 6.1, 83, 84 НК, п. 44 Особенностей).

Датой снятия с учета будет день внесения записи в ЕГРН (п. 44 Особенностей).

Снятие с учета для собственников имущества

В данном случае не требуется подавать заявлений на снятие с учета, оно произойдет автоматически. Как только уполномоченный орган — ГИБДД, если речь идет об автомобиле, или Росреестр, применительно к недвижимости, сообщит о снятии с учета авто (прекращении прав собственности на недвижимость), в течение 5 рабочих дней со дня получения информации иностранная организация снимается с учета (п. 50 Особенностей).

Ликвидация плательщика НДПИ

Для иностранных плательщиков НДПИ нет необходимости обращаться в ИФНС: налоговики сами снимут с учета в течение 5 рабочих дней как только уполномоченный орган сообщит, что указанный плательщик уже не имеет права пользоваться участком недр.

Причем дата снятия с учета и прекращения права пользования совпадают (п. 7 ст. 85 НК, п. 51 Особенностей).

Особенности для инвестора по СРП

Для снятия с учета иностранных организаций — инвесторов по соглашениям о разделе продукции (СРП) или операторов таковых соглашений также достаточно подать заявления. Причины не нужны, это может быть:

истечение срока действия СРП;

досрочное расторжение фирмой СРП;

прекращение статуса инвестора (оператора) по СРП.

Утвержденной формы заявления нет, то есть можно подать его в свободной форме, но нужно также присовокупить к нему определенный пакет документации (п. 7 приложения № 3 к приказу МНС от 17.03.2004 № САЭ-3-09/207), а именно:

декларации по ряду налогов (см. ст. 346 НК), отдельно как по каждому налогу, так и по каждому СРП, на дату окончания деятельности фирмы;

письма из банка, подтверждающие закрытие счетов;

форму № 9-СРПС (свидетельство о постановке на учет);

заверенную копию документа, на основании которого подается заявление.

На снятие с учета отводится 14 рабочих дней с даты подачи заявления (ст. 6.1 НК, п. 7 приложения № 3 к указ. приказу МНС).

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