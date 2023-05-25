Как ликвидировать организацию с долгами

Ликвидация общества с долгами или без может быть проведена в добровольном либо принудительном порядке. Нередки случаи, когда ликвидация общества проводится и через его банкротство.

Долги — не препятствие

Наличие долгов не мешает ликвидации, поскольку ни ГК, ни закон об ООО условий по этому поводу не ставят. В то же время, непогашенные долги могут стать причиной для признания общества банкротом и проведения ликвидации уже через банкротство.

В добровольном порядке общество с долгами ликвидируется по решению участников этого ООО (см. п. 2 ст. 61 ГК), в принудительном — по судебному решению, при наличии на то определенных оснований (п. 3 ст. 61 ГК).

Добровольная ликвидация фирмы с долгами

Принятие решения о ликвидации (если участник один, то ему достаточно оформить соответствующее решение, ст. 33, 39 закона об ООО) предполагает:

Созыв общего собрания участников.

Проведение его с принятием единогласных решений относительно: ликвидации; назначении ликвидационной комиссии — для ликвидации фирм с долгами предпочтительнее именно она, а не единоличный ликвидатор, так же как и при наличии значительного объема имущества, большого штата; порядка и сроков процедуры — общий порядок см. в ст. 63 ГК, определяя срок, помните, что он не должен превышать года, ст. 57 закона об ООО;



Оформление и утверждение протокола, в том числе с помощью цифровых технических средств.

Далее руководитель ликвидационной комиссии передает сведения о ней в регистрирующий орган (ст. 20 закона о госрегистрации).

Нередко спрашивают: как быстро ликвидировать фирму с долгами? Как правило, при наличии задолженности разумнее указать годичный срок — если не уложитесь в него, то можно через суд увеличить этот срок еще на полгода (п. 6 ст. 57 закона об ООО). Но можно уложиться и в минимальный срок, примерно три месяца. Как – узнайте сейчас. Запись на консультацию к специалисту АКГ «Созидание и Развитие».

Помните: нарушение срока добровольной ликвидации ООО влечет ненужные проволочки минимум на полгода, и придется заново предпринимать вышеописанные шаги — проводить собрание, принимать и оформлять решение.

А в самом плохом случае возникает риск принудительной ликвидации с назначением арбитражного управляющего, поскольку нарушение сроков может быть квалифицировано как неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по ликвидации (п. 5 ст. 62 ГК).

Ликвидация ООО с долгами требует максимальной гласности, с тем чтобы кредиторы могли вовремя предъявить свои требования, а учредители общества — избежать обвинений в недобросовестности.

Необходимо:

Подать в ИФНС по месту своего нахождения форму № Р15016.

Разместить в «Вестнике государственной регистрации» сообщения для кредиторов о ликвидации.

Разослать письменные уведомления всем известным кредиторам ООО.

В течение 3 рабочих дней после принятия решения о ликвидации внести уведомление о ликвидации в Федресурс.

В течение не менее двух месяцев с момента публикации сообщения в «Вестнике государственной регистрации» (см. ст. 63 ГК) кредиторы вправе предъявлять свои требования. После истечения указанного срока составляется промежуточный ликвидационный баланс.

Нормативной формы его нет, можно использовать рекомендации ФНС (см. письмо от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@). Главное, чтобы в документе были указаны:

состав имущества ликвидируемого ООО;

перечень требований кредиторов, результаты их рассмотрения;

перечень требований, которые основаны на судебных решениях, вступивших в силу.

Будет разумным указать тут же, в промежуточном ликвидационном балансе, информацию о кредиторах-«молчунах», которые не предъявили требований ни по суду, ни в ликвидационную комиссию.

Это станет доказательством своей добросовестности, того, что при ликвидации подавалась достоверная информация, порядок ликвидации не нарушен.

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Итак, промежуточный ликвидационный баланс составлен. Самое время оценить: достаточно ли имущества для удовлетворения всех кредиторов.

Если нет, то необходимо подавать заявление о признании банкротом (п. 4 ст. 63 ГК) — в противном случае может последовать отказ во внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации ООО или субсидиарная ответственность:

учредителей (участников) ООО;

руководителя ООО;

председателя ликвидационной комиссии.

Если же имущества достаточно, то порядок действий следующий:

До составления промежуточного ликвидационного баланса, с начала расчетного периода по день представления этого расчета включительно (ст. 11 закона о персонифицированном учете, п. 15 ст. 431 НК), в ИФНС подается расчет по страховым взносам.

Утверждается промежуточный ликвидационный баланс на общем собрании.

Подается уведомление о его составлении в ИФНС (ф. № Р15016, ст. 20 закона о госрегистрации).

Осуществляется расчет с кредиторами общества. Это можно сделать только деньгами. Если их недостаточно, то можно продать имущество — с торгов (стоимостью более 100 тыс. руб.) или без таковых (стоимостью не более 100 тыс. руб.).

Внимание: стоимость определяется по данным промежуточного ликвидационного баланса либо путем проведения оценки имущества.

Напомним очередность удовлетворений требований (ст. 64 ГК):

Очередность Категории кредиторов I Требования личного характера, в частности, за причинение вреда жизни или здоровью (повременные платежи подлежат капитализации!) II Выходные пособия, оплата труда работников, вознаграждений авторам. III Обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. IV Расчеты с другими кредиторами.

В последнюю очередь удовлетворяются требования кредиторов о:

возмещении упущенной выгоды;

взыскании неустоек (штрафов, пеней), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей (п. 1 ст. 64 ГК).

Внимание: удовлетворение требований каждой очереди кредиторов возможно лишь после 100% погашения предыдущей очереди! (ст. 64 ГК).

Далее, после расчетов с кредиторами, если остается какое-то имущество, то оно передается участникам ООО.

Также не забудьте в течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса подать сведения о работниках и об исполнителях по гражданско-правовым договорам в СФР по месту своей регистрации.

Непредставление большей части сведений, перечисленных в п. 2, 8, 11 ст. 11 закона о персонифицированном учете, ч. 4 ст. 9 закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, — основание для отказа в регистрации ликвидации ООО.

После расчетов со всеми кредиторами составляется и утверждается на общем собрании ликвидационный баланс, при этом если после расчетов с кредиторами имущество распределялось между участниками, то в балансе отражается информация об отсутствии активов и пассивов.

После уплаты госпошлины — 800 руб. (можно не платить, если документы составлять в цифровой форме) председатель ликвидационной комиссий подает в ИФНС:

форму № Р15016;

ликвидационный баланс;

документ об уплате госпошлины (если документы подаются в бумажном виде);

документ, подтверждающий представление в СФР сведений о застрахованных (закон не требует такого представления, но для ускорения процесса это крайне желательно).

Принудительная ликвидация фирмы с долгами

Возможно и это, поскольку перечень оснований для ликвидации ООО по решению суда, который содержится в п. 3 ст. 61 ГК, является открытым.

Принудительная ликвидация возможна и без нарушения закона со стороны ООО, по иску учредителя (участника), например, если дальнейшая деятельность общества невозможна или существенно затруднена.

Суд, приняв иск, обязывает ликвидировать ООО действующих участников общества или иной орган, уполномоченный на это учредительными документами. Однако если будет доказано, что им нельзя доверить этот процесс, то суд может назначить арбитражного управляющего (п. 5 ст. 61 ГК, обзор, утв. Президиумом ВС от 25.12.2019, п. 9 информационного письма Президиума ВАС от 13.08.2004 № 84).

Порядок действий будет таким же, как при добровольной ликвидации, исключая стадию принятия решения о ликвидации — его примет суд, а также уведомления ИФНС о ликвидации — суд направит свое решение сам (п. 11 информационного письма Президиума ВАС от 13.01.2000 № 50).

«Альтернативные» способы: банкротство

Подать заявление на банкротство ООО с долгами при наличии признаков, которые перечислены в п. 2 ст. 3 закона о банкротстве, может само ООО (должник) (ст. 7 закона о банкротстве).

Более того, в некоторых ситуациях (п. 1 ст. 9 закона о банкротстве) оно должно это сделать, в том числе при добровольной и принудительной ликвидации.

Так, если ликвидационная комиссия выявит, что имущества ООО-должника недостаточно для того, чтобы удовлетворить требования всех кредиторов, или будут выявлены все признаки банкротства, то должник обязан подать в арбитраж соответствующее заявление (п. 4 ст. 63 ГК).

Также подать заявление на банкротство ООО с долгами имеют право конкурсный кредитор, работник — как реальный, так и бывший, налоговые органы.

«Альтернативные» способы: исключение из ЕГРЮЛ

Этот способ применяют только налоговые органы и при условии, что ООО в самом деле является недействующим, а именно:

Не представляет отчетность и не проводит операций ни по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (п. 1 ст. 21.1 закона о госрегистрации, п. 1 информационного письма Президиума ВАС от 17.01.2006 № 100).

Для ликвидации ООО нет средств, причем ликвидационные расходы не могут быть возложены на учредителей (участников) (п. 5 ст. 21.1 закона о госрегистрации).

Запись в ЕГРЮЛ относительно ООО-должника вот уже более шести месяцев содержит недостоверные сведения (п. 5 ст. 21.1 закона о госрегистрации).

Налоговики вправе исключить ООО даже при наличии долгов перед бюджетом, при условии, что отсутствует реальная возможность погасить их в рамках банкротства (п. 1 постановления Пленума ВАС от 20.06.2012 № 67), то есть отсутствует в достаточном объеме имущество, за счет которого можно погасить долги перед бюджетом и покрыть расходы по банкротству (п. 4 указанного постановления).

Надо отдавать себе отчет в том, что «бросать» ООО с долгами — не лучший выход. Как минимум потому, что руководитель общества может быть привлечен к ответственности, в том числе за нарушение сроков сдачи деклараций (расчетов), с него могут быть взысканы убытки, причиненные ООО, не исключена и субсидиарная ответственность по обязательствам «брошенного» общества.

Также в подобных случаях такому горе-руководителю может быть назначена дисквалификация и на некоторое время он лишится возможности руководить ООО.

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«Альтернативные» способы: присоединение

Многие бизнесмены делают выбор в пользу именно этого способа избавления от ООО с долгами.

Однако надо понимать, что по общему правилу кредиторы, права требования которых возникли до публикации первого уведомления о реорганизации ООО, могут потребовать в судебном порядке досрочного исполнения обязательства должником.

Если же это невозможно, то могут добиваться прекращения обязательства с возмещением связанных с этим убытков.

Еще момент: в самом деле, относительно ООО, которое реорганизовано в форме присоединения, в ЕГРЮЛ делается запись о прекращении деятельности (п. 4 ст. 57 ГК), но это не означает, что руководство ООО, контролирующие его лица могут «спать спокойно». Если, к примеру, юридическое лицо, к которому присоединилось ООО, уйдет в банкротство, и выяснится, что погашение требований кредиторов невозможно, в том числе по вине этих лиц, то ответственности не миновать (ст. 61.11 закона о банкротстве).

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