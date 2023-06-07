Банкротство физического лица — так ли это просто? Мифы и реальность

Бывают такие ситуации в жизни, когда единственный выход — банкротство. Отдельная глава в Законе о банкротстве о банкротстве физических лиц появилась относительно недавно, поэтому многие относятся к процедуре скептически, а кто-то даже с опаской. Хотя ничего страшного в ней нет, сегодня развеем некоторые мифы.

Миф 1. Если физлицо банкротится, то списывается долг только по одному кредиту, а остальные все равно придется возвращать

Реальность — если человек получает статус «банкрота», то он избавляется от всех имеющихся на тот момент долгов: перед банками, микрофинансовыми организациями, коммунальными службами, налоговой.

Все долги банкрота списываются в полном объеме.

Однако, без некоторых «но» не обошлось. Нельзя списать долги по алиментам или выплаты по возмещению ущерба, причиненного вреда жизни и здоровью.

Если планируете подавать заявление на банкротство, рекомендуем посоветоваться с юристом, который точно сможет определить какие долги подлежат списанию.

Миф 2. Банкрот не может выезжать за границу

Реальность — если у банкрота вдруг появились планы для поездки заграницу или по работе его направляют в командировку, то он смело может ехать, никаких ограничений на выезд нет.

Банкрот имеет право свободно передвигаться как по территории России, так и за ее пределами. Нет никаких сроков, которые нужно выждать, чтобы отправиться за границу.

Ограничения могут касаться только периода, когда лицо находится в процессе оформления статуса банкрота, после же, никаких ограничений нет.

Однако, даже в процессе получения статуса банкрота физлицо может покинуть страну, если есть необходимость в лечении, продолжении обучения или рабочих командировках.

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Миф 3. Если банкрот получит наследство, то его заберут в счет старых долгов

Реальность — после получения статуса банкрота физлицо может получить наследство и имеет право распоряжаться им как захочет. Никто не будет пересматривать дело и изымать имущество и другие ценности, полученные в наследство.

Обратите внимание, что речь идет о наследстве, полученном после завершения процедуры банкротства.

А вот если потенциальный банкрот получает наследство в период процедуры банкротства, то оно, вероятнее всего, пойдет на оплату долгов.

Миф 4. Если человек банкрот, то ему нельзя больше брать кредиты

Реальность — можно, но нужно обязательно упомянуть, что вы прошли через банкротство. Если такую информацию утаить, то скорее всего кредит вам не одобрят, ведь банки все равно проверят кредитную историю.

В течение 5 лет после получения статуса банкрота важно упоминать об этом при формировании запроса на кредит. Скрывать это не нужно!

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Миф 5. Получить статус банкрота дорого

Реальность — в сравнении с тем объемом долгов, которые могут списываться, сумма не большая, около 150 000 руб.

Что нужно оплачивать — услуги юриста, судебные издержки, госпошлины, публикации в СМИ.

Безусловно, процедура банкротства стоит определенных денег, но иногда, в сравнении с миллионами долгов кажется не такой уж и высокой. Однако, чем дольше вы будете ждать и надеяться на чудо, тем больше станет размер долговых обязательств.

Миф 6. Заберут все и оставят на улице

Реальность — совсем выгнать человека на улицу и оставить без средств к существованию не имеют права.

Конечно, когда говорят о банкротстве и долгах, первое, что приходит в голову — заберут имущество. Да, что-то заберут, но не все:

Квартира — не заберут, если это единственное жилье для проживания. Исключение — ипотечное жилье, его могут забрать.

Имущество, находящееся в квартире — личные вещи, бытовая техника и мебель останутся с физлицом.

Сельскохозяйственный инвентарь — домашний скот и корм, постройки для сельского хозяйства, земля останутся с вами.

Машина — как правило, забирают, но если на попечении у физлица есть инвалид, который передвигается с вашей помощью на данном авто, конфисковать его не имеют права.

Зарплата и социальные выплаты не изымаются. Банковские счета у потенциального банкрота скорее всего заблокируют, а финансовый управляющий рассчитает сумму прожиточного минимума для физлица и лиц, находящихся у него на иждивении, которые можно будет снять со счета.

Банкротство не всегда равно полное лишение прав на имущество, однако, есть много нюансов, которые следует обсудить с юристами.

Если вы не можете справиться со своими обязательствами и уже готовы признать себя банкротом, то рекомендуем обратиться к профессионалам, чтобы обезопасить себя и свое имущество.

АКГ «Созидание и Развитие» консультирует по вопросам банкротства физлиц, а также является представителем в судах общей юрисдикции и арбитраже, по всем вопросам, возникающим в процедуре банкротства.

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