Ошибка при оплате налога через ЕНС. Как ее исправить и каковы последствия

Какие ошибки могут возникнуть при оплате налога через ЕНС
При оплате налога через ЕНС могут возникнуть следующие ошибки:
При пополнении единого счета.
Неверно указаны реквизиты тульской инспекции по управлению долгом (КБК ЕНС, ИНН и название налогового органа, платёжная информация) либо самого налогоплательщика (ФИО и ИНН).
При оплате налога платежным поручением на конкретный КБК.
Ошибки в КБК и сумме платежа, реквизитах налогового органа или данных налогоплательщика.
При заполнении уведомления об исчисленных суммах налога.
Неверно указан налоговый или отчетный периоды, КБК и сумма платежа.
Ошибки при пополнении ЕНС
Пополнение единого налогового счета производится тремя способами:
Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Для этого необходимо ввести сумму налога. Ошибка в данном случае может возникнуть только в сумме платежа. Исправляется она просто: доплатой налога или возвратом излишне перечисленной на ЕНС суммы платежа.
С помощью сервиса ФНС «Оплата налогов и пошлин».
Для пополнения единого счета через указанный сервис необходимо ввести ИНН и ФИО того, кому пополняется ЕНС. Если ошибка допущена в ФИО владельца счета, исправлять ее не нужно, деньги поступят на счет по указаному ИНН.
Если ошибка допущена в ИНН владельца счета, потребуется произвести уточнение, направив в ИФНС заявление в свободной форме.
По платежному поручению через кредитную организацию.
Если ошибка допущена в любых реквизитах, кроме ИНН владельца счета, исправлять её не нужно — деньги поступят на указанный ИНН.
Если ошибка допущена в ИНН, потребуется направить в инспекцию заявление на уточнение платежа, составленное в свободной форме.
Ошибки при оплате налога платежным поручением на конкретный КБК
Ошибка может возникнуть при оплате налога альтернативным способом: платежным поручением на конкретный КБК платежа.
Альтернативный вариант уплаты налогов ФНС предложила после массы негативных откликов, которые связаны с введением ЕНС, изменением порядка уплаты налогов, утверждением новых форм отчетности и усложнением процедуры уменьшения налога на страховые взносы. Он предполагает уплату обязательного платежа не через ЕНС (обезличено), а по-старому: платежкой с указанием всех реквизитов.
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При оплате платежа альтернативным способом не требуется направление в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога и заявления о зачете (для тех, кто уменьшает налог на взносы).
На практике данный способ показал себя нежизнеспособным и доставил бизнесу еще больше проблем, чем преимуществ.
Основные сложности возникли у тех, кто применял его для уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы. На местах налоговые инспекции все равно требовали от плательщиков сдачи заявления о зачете.
Если при оплате налога альтернативным способом ошибка допущена в самой платежке, то единственный способ ее исправить — направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов с корректными данными. Составить новую платежку с верными данными или написать в ИФНС заявление об уточнении платежа — не получится.
Ошибки при заполнении уведомления об исчисленных суммах налога
Больше всего ошибок возникает именно при заполнении этого документа. И порядок их исправления зависит от того, где конкретно допущена неточность: в сумме платежа или в его реквизитах (КБК, ОКТМО, налоговом или отчетном периодах).
Ошибка в сумме налога
Данная ошибка исправляется путем подачи нового уведомления. Его необходимо заполнить следующим образом:
На титульном листе продублировать сведения, отраженные в ошибочном уведомлении (при условии, что они верны).
В блоке «Данные», на втором листе документа, нужно указать реквизиты платежа из прошлого уведомления (при условии, что они верные) и корректную сумму платежа.
Корректирующим уведомление называется только на словах, на титульном листе документа нигде не указывается, что подается корректировка первичного документа (как в случае, например, с налоговыми декларациями). Поэтому кроме блока «Данные», в уведомлении больше ничего не меняется.
Ошибка в реквизитах
Если неточность была допущена в реквизитах платежа, также потребуется составить и направить в ИФНС еще одно уведомление. В этом случае порядок внесения исправлений будет более сложным. Потребуется заполнить два блока «Данные»:
В первом блоке нужно указать старые (неверные) реквизиты и в строке «сумма налога» поставить 0.
Во второй блок внести корректные данные и поставить сумму платежа, подлежащую списанию с ЕНС.
Нюансы исправления ошибок в уведомлении
Корректировка не потребуется, если после ошибочного уведомления сдана отчетность по налогу
Если обнаружили ошибку в уведомлении после подачи декларации, то подавать корректирующее уведомление не нужно. Потому что после уведомлений всегда сдаться декларация.
Обратите внимание, что подача уведомления по одному и тому же налогу (например, по НДФЛ в отношении разных выплат) и сроку уплаты, лучше не представлять, так как налоговый орган раценит его как корректирующее и выплаты суммированы не будут.
В корректирующем уведомлении нужно отразить только те сведения, в которых была допущена ошибка.
Дублировать все платежи, если в первичном уведомлении их было несколько, не нужно.
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Чем грозит ошибка при оплате налога через ЕНС
Если при оплате налога через ЕНС или при сдаче уведомления допущена ошибка, то возникнут проблемы с разнесением средств и, как следствие, некорректное списание суммы платежа с ЕНС. Это может повлечь начисление пеней на отрицательное сальдо по ЕНС.
Никаких других последствий в настоящее время действующим законодательством не предусмотрено. То есть оштрафовать за ошибки, допущенные в платежке, которой пополняется ЕНС, или в уведомлении об исчисленных суммах, налоговая не может.
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