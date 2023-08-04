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Банкротство

Что делать, если вы узнали о банкротстве своего контрагента. Пошаговая инструкция

По данным Федресурса в четвертом квартале 2022 года несостоятельными признаны 1828 юридических лиц. Дело о банкротстве может быть возбуждено по заявлению как кредитора, так и по инициативе самого должника. Что делать, если партнер по бизнесу подал заявление на самобанкротство, как своевременно предъявить требования и вытащить свои деньги из сделки?
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Что делать, если вы узнали о банкротстве своего контрагента. Пошаговая инструкция
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Сервисы для проверки контрагента на банкротство

Начнем с важного лайфхака: проверять платежеспособность и отслеживать изменения в деятельности партнеров нужно постоянно. Если новости об их несостоятельности или ликвидации придут слишком поздно, деньги спасти не получится. 

Информацию о предстоящем банкротстве юрлица можно получить на следующих ресурсах:

  • ЕФСБ — единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Вбейте в строку поиска на стартовой странице — наименование, ИНН или ОГРН контрагента и сервис выдаст актуальные данные о текущих процедурах.

Здесь опубликованы данные обо всех банкротных делах, которые находятся в производстве на территории РФ. Наименование, ИНН или ОГРН контрагента необходимо вбить в строку поиска “Участник дела”. 

 Это единственное в стране официальное печатное издание, которое используется для публикации сведений о банкротах (распоряжение Правительства № 1049-р от 21.07.2008). Информация отображается в виде объявлений.

По закону за 15 дней до обращения в суд компания-банкрот публикует уведомление на сайте Федресурс, а также направляет копии заявлений всем своим кредиторам (ч. 4 ст. 37 закона № 127-ФЗ). 

То есть в идеале вы получите информацию непосредственно от контрагента еще до начала процедуры, однако на практике это не всегда работает (почта потеряла письмо, корреспонденция ушла по старому адресу, должник известил не всех кредиторов и т.п.). Поэтому рекомендуем отслеживать новости самостоятельно.

Широкий спектр услуг предоставляет АКГ «Созидание и Развитие» по сопровождению банкротных дел как со стороны кредитора, так и со стороны должника:

  • анализ документов для составления правовой позиции; 

  • включение в требований в РТК; 

  • представительство в суде; 

  • поиск и возврат активов должника; 

  • контроль за деятельностью арбитражного управляющего и др.

Запишитесь на первичную консультацию, чтобы оценить перспективу успеха. 

Алгоритм действий при банкротстве партнера

Как только, из любого из вышеперечисленных источников, стало известно о предстоящем банкротстве бизнес-партнера, действовать нужно быстро.

Придерживайтесь следующего плана.

Шаг 1. Проведите ревизию задолженности, проверьте основание права требования к должнику.

В реестр требований включаются только денежные обязательства (ст. 2, ст. 4 закона № 127-ФЗ). Самый простой вариант — когда имеется дебиторская задолженность, и сроки выплаты уже наступили. 

Если же обязательство заключается в передаче вещей, устранении недостатков работы или выполнении иных действий в натуре, иск придется заявлять в общем производстве вне дела о банкротстве.

Шаг 2. Убедитесь, что требование реальное.

Подготовьте документы, подтверждающие наличие правоотношений с контрагентом (договор, дополнительные соглашения, товарные накладные и акты).

Суд обязательно обратит внимание на аффилированность сторон. Если должник был связан с кредитором, зависим от него и находился под контролем, заявление о включении требований в РТК могут отклонить или понизить в очередности.

Аффилированными являются физические и юридические лица, которые могут влиять на деятельность предпринимателей (ст. 4 закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1).

Шаг 3. Проверьте, обеспечено ли требование залогом.

Если в договоре с партнером вы предусмотрели залог, как способ обеспечения исполнения обязательства, можно “выдыхать”. Именно такие требования будут иметь приоритет в деле о банкротстве. Речь идет о праве определить порядок продажи залогового имущества и покрыть за счет вырученных средств дебиторку.

Другим кредиторам (без залога) достанется лишь остаток денежных средств с реализации (ст. 18.1 закона № 127-ФЗ). 

Шаг 4. Определите, к какой категории относится должник.

В зависимости от правового статуса контрагента, в процедуре тоже могут быть свои особенности. Например:

  • Банкротство организаций, ИП и физических лиц, рассматриваются только в арбитражных судах.

  • При выплате долгов обанкротившегося застройщика в приоритете — дольщики, а требования остальных бизнес-партнеров удовлетворяются после.

  • Если банкрот — банк, заявление о включении в РТК направляется временной администрации или конкурсному управляющему, а не в суд.

Шаг 5. Проверьте срок для включения в реестр.

Компания-кредитор может попасть в РТК на любой стадии процесса, но не позже двух месяцев с момента признания должника банкротом и открытия конкурсного производства. По истечении этого срока реестр закрывается, а все вновь заявленные требования будут считаться “зареестровыми”, то есть удовлетворяться в самую последнюю очередь. Не факт, что к этому моменту деньги у должника еще останутся.

Шаг 6. Включитесь в реестр требований кредиторов.

Заявление о включении в РТК подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве. Сделать это можно лично, по почте или с помощью сервиса “Мой.Арбитр”. Копия направляется в адрес должника и арбитражного управляющего.

В заявлении необходимо указать основания для включения в реестр: обязательство, которое должник просрочил, сумму долга, наличие залога и т.д. Приложите к пакету все документы, подтверждающие требование — судебный акт, договор, первичную документацию: накладные, акты, счета-фактуры, расписки.

Шаг. 7. Участвуйте в процедуре банкротства. После включения в реестр требований кредиторов вы являетесь полноправным лицом, участвующим в деле, что позволяет вам:

  • оспаривать включение в реестр иных кредиторов, возникновение требования которых к должнику вызывает сомнения;

  • принимать участие в собраниях кредиторов, быть избранным в комитет кредиторов, что позволит вам участвовать в принятии решений по вопросам продажи имущества и контролю за действиями управляющего по распоряжению активами должника;

  • участвовать в судебных разбирательствах по признанию сделок, совершенных должником, недействительными и возврату в конкурсную массу активов, выбывших в результате таких сделок; 

  • контролировать и обжаловать действия арбитражного управляющего, в случае нарушения им интересов кредиторов и должника;

  • инициировать привлечение к субсидиарной и иным видам ответственности бывших  руководителей должника, в случае если их действиями был причинен имущественный вред должнику.

Участие в процедуре банкротства и выполнение перечисленных выше мероприятий  позволит увеличить конкурсную массу должника, вернуть незаконно выведенные активы, что повысит ваши шансы вернуть свои деньги по сделкам с обанкротившимся контрагентом.  

Грамотно подготовиться к участию в процессе о банкротстве должника и защитить интересы кредитора в суде поможет АКГ «Созидание и Развитие».

АКГ «Созидание и Развитие» — 20 лет на рынке юридических услуг. Компания заняла 5 место в номинации “Юридический консалтинг” в 2020 году по данным рейтингового агентства RAEX.

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АКГ «Созидание и Развитие»

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Комментарии

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