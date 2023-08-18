Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ

Возможность направления сотрудника в служебную поездку предусмотрена трудовым законодательством. Но, что делать, если работник отказывается от командировки? Имеет ли он право на это? Разберем, кто может отказаться от командировки, и вправе ли работодатель применить дисциплинарное взыскание за отказ.

Служебная командировка. Вкратце о главном

Командировка — это служебная поездка работника по поручению работодателя для решения определенных задач вне места постоянной работы. Порядок и нюансы направления сотрудников в командировку определяются ТК и Положением об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749).

На время командировки за работником сохраняется его место работы и средний заработок, а также гарантируется возмещение расходов, связанных со служебной поездкой.

Срок командировки как минимальный, так и максимальный, законодательством не установлен. Служебная поездка может быть краткосрочной, например, однодневной или длительной. Точную ее продолжительность определяет работодатель в зависимости от поставленных задач, которые необходимо выполнить в командировке.

В состав командировочных расходов, которые работодатель обязан возместить сотруднику, входят:

Суточные.

Затраты на проезд и проживание.

Иные расходы, совершенные с согласия или ведома работодателя.

Если сотрудник направляется в заграничную командировку, ему также возмещаются расходы на оформление загранпаспорта и иных выездных документов, консульские и аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта и расходы на оформление страховки.

Несмотря на то, что возможность направления работника в командировку прямо предусмотрена трудовым законодательством, не каждого сотрудника можно отправить в служебную поездку.

Кого нельзя направить в служебную командировку

Для отдельных категорий работников трудовым законодательством установлен запрет на направление их в служебные поездки. К ним относятся:

Беременные женщины.

Работники в возрасте до 18 лет.

За исключением спортсменов и творческих работников СМИ, кинематографии, участников теле и видео- съемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и других лиц, создающих и исполняющих произведения в соответствии с перечнем работ, утвержденных Правительством.

Сотрудники, с которыми оформлен ученический договор, если командировка не связана с ученичеством.

Работники-инвалиды — при наличии соответствующего ограничения, зафиксированного в медицинском заключении.

Сотрудники, которые являются кандидатами в выборный орган — на период проведения выборов.

Несмотря на то, что перечень лиц, которых запрещено направлять в командировку, довольно ограничен, любой сотрудник может отказаться от служебной поездки при соблюдении определенных условий.

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Кто может отказаться от командировки

Отказаться от служебной поездки может любой сотрудник, если:

В трудовом договоре с ним есть условие об отсутствии командировок.

Работа, для выполнения которой сотрудник направляется в служебную поездку, не предусмотрена его трудовым договором.

У сотрудника есть право на отказ от командировки.

У каких работников есть право на отказ от служебной поездки

К таким сотрудникам относятся лица, имеющие проблемы со здоровьем или основания, которые не позволяют им отправиться в командировку. К ним относятся:

Женщины с малолетними детьми в возрасте до трех лет.

Сотрудники, являющиеся одинокими родителями или опекунами, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет.

Работники, имеющие детей-инвалидов, а также сотрудники, сами являющиеся инвалидами.

Многодетные работники, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, если младшему из них не исполнилось 14 лет.

Сотрудники, имеющие ребенка или детей в возрасте до 14 лет при условии, что второй родитель работает вахтой или призван на военную службу по мобилизации или контракту.

Сотрудники, которые ухаживают за больным членом семьи при наличии медицинского заключения.

Направить в командировку таких сотрудников можно только при наличии их письменного согласия и отсутствия противопоказаний по здоровью. При этом работодатель обязан в письменном виде уведомить работника о его праве на отказ от командировки.

Если сотрудник, имеющий право на отказ, не соглашается на служебную командировку, его отказ необходимо зафиксировать в отдельном документе или в запросе о направлении в командировку.

Если отказ фиксируется в отдельном документе, его нужно составить в простой письменной форме — унифицированного бланка для этого не предусмотрено.

Дисциплинарное взыскание за отказ от командировки

Привлечь к ответственности работника, который отказался от командировки, можно при соблюдении следующих условий:

У него нет оснований на отказ от командировки.

Трудовым законодательством не установлен запрет на направление такого сотрудника в командировку.

В трудовом договоре не содержится условие об отсутствии командировок.

Работа, которую сотрудник будет выполнять в командировке, предусмотрена его трудовым договором.

При соблюдении указанных выше условий, работника, неправомерно отказавшегося от командировки, можно привлечь к ответственности в виде дисциплинарного взыскания. Работодатель может объявить такому сотруднику замечание, выговор или расторгнуть с ним трудовой договор.

Для того чтобы привлечь работника к дисциплинарному взысканию, от него нужно потребовать письменное объяснение причин нарушения трудовой дисциплины. Эти объяснения сотрудник должен предоставить в течение 2 рабочих дней. Если работодатель не получит объяснения от сотрудника, он должен составить соответствующий акт и в течение 1 месяца со дня нарушения применить к работнику дисциплинарное взыскание.

Можно ли применить дисциплинарное взыскание к сотруднице, прервавшей командировку из-за болезни ребенка

Нельзя, если уход за больным ребенком оформлен, в соответствующем порядке.

В своем недавнем письме от 10.07.2023 № ПГ/14032-6-1 Роструд разъяснил, что уход за больным ребенком — это уважительная причина для отсутствия работника на рабочем месте.

Эксперты трудового ведомства пояснили, что для применения дисциплинарного взыскания за прогул работодатель обязан выяснить наличие у работника уважительных причин, которые послужили основанием для нарушения трудовой дисциплины.

Для этого нужно запросить у работника письменное объяснение причин, по которым он самовольно покинул место командировки, и документальное подтверждение наличия уважительных причин для этого.

Таким подтверждением могут быть официально оформленные документы по уходу за заболевшим членом семьи, например, листок нетрудоспособности.

Поэтому увольнение работницы, которая самовольно прервала командировку для ухода за больным ребенком и оформила листок нетрудоспособности, будет неправомерным.

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