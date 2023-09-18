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Налоги, взносы, пошлины

Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты

Закон предусматривает, что на суммы излишне взысканных налогов, возвращенные с нарушением установленного срока по вине налоговиков (имеются в виду опоздание с возвратом, издание неправомерного нормативного акта), начисляются проценты.
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Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Основные правила

Налогоплательщик вправе потребовать уплаты ему процентов лишь в том случае, если во взыскании виновата ИФНС (ст. 6 НК). Не имеет значения способ, которым исполнена налоговая обязанность — налогоплательщиком по своей воле или путем принудительного взыскания налоговиками.

По взысканиям, имевшим место до 2023 года, период начисления начинает течь с даты, следующей за днем, когда произведено взыскание, и по дату, когда излишне взысканное было возвращено фактически (ст. 79 НК).

Проценты рассчитываются исходя из ставки ЦБ. Итоговая сумма процентов не может превышать сумму налоговой обязанности, для соблюдения баланса частных и публичных интересов, и с учетом того, что и государственная, и частная собственность признаются и защищаются Конституцией одинаково (ч. 2 ст. 8 Основного закона, постановление КС от 08.11.22 № 47-П).

С 2023 года, установив факт излишнего взыскания, налоговики должны самостоятельно вернуть излишне взысканное в пределах сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС), на банковский счет, известный ИФНС.

Период начисления процентов начинается со следующего после взыскания дня и завершается в день:

  • фактического возврата;

  • учета излишне взысканного в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика.

Процентная ставка равна действующей в те дни ставке ЦБ.

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Налог взыскан на основании незаконного НПА

Когда взыскание производится на основании НПА, признанного незаконным (ст. 6 НК), то и в этом случае у налогоплательщика возникает право на получение процентов при возврате переплаты.

Проценты начисляются за весь период переплаты (см. акты КС: постановление от 08.11.2022 № 47-П, определения от 21.06.2001 № 173-О, от 23.06.2009 № 832-О-О).

ВС подчеркнул, что ситуация, когда основанием для налоговых поступлений являлся незаконный НПА государственных или муниципальных органов, ИФНС должна возвращать бизнесу с процентами излишне уплаченный налог.

Нижестоящие суды ошибочно сочли, что раз НПА издан не налоговым органом, а столичным правительством, то вины ИФНС в переплате нет. ВС исправил эту ошибку, указав, что имеет место именно взыскание, а не излишняя уплата.

Налогоплательщик не ошибся, а добросовестно исполнял нормативные требования (п. 7 определения от 19.06.2023 № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265 — оба от одной даты). ВС также подчеркнул, что трехлетний срок, во время которого надо обращаться за возвратом, отсчитывается с даты уплаты указанного налога за истекший налоговый или отчетный период.

Налоговые органы отказываются исполнять свои законные обязанности, задерживают возврат переплаты или отказываются платить проценты — получите консультацию налогового эксперта АКГ «Созидание и Развитие», мы отстоим ваши права.

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Комментарии

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