Смена учредителя ООО

Купля-продажа (внутри ООО)
Происходит переход права собственности на долю. Порядок же оформления различен, в зависимости от того, кто станет новым участником.
Если это уже действующий участник, то прежде, чем запустить процесс, обязательно проверьте устав: нет ли там ограничений по размерам долей, запрета на изменение их соотношений, условия о том, что необходимо получать согласие самого ООО на куплю-продажу долей (ст. 14, 21 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Корпоративный договор также надо проштудировать на предмет соответствующих положений. Если препятствий с этой стороны нет, то передача доли по сделке купли-продажи проходит по следующим этапам:
составление договора;
сбор документальных подтверждений прав распоряжаться долей и ее оплаты;
получение согласия супруга, если физическое лицо, которое приобрело долю, состоит в зарегистрированном браке;
нотариальное удостоверение договора.
Заявление на изменение записи в ЕГРЮЛ нотариус подает сам, также направляет копию в адрес ООО. Срок — два рабочих дня, если другой период не определен договором.
Купля-продажа «на сторону»
И снова прежде, чем планировать продажу третьему лицу, нужно проверить, нет ли по этому поводу запретов и особых условий в уставе, корпоративном договоре. Если нет, то процедура такова:
Продавец удостоверяет нотариально (за свой счет) предложение о продаже доли.
Через ООО направляет его другим участникам и ООО — в уставе может быть прописано право самого общества на преимущественную покупку.
Должно пройти 30 дней, считая с даты получения предложения, если предложение делается участникам, или семь дней, считая со дня истечения срока на реализацию преимущественного права – если оно сделано ООО. В уставе могут быть закреплены другие сроки.
Если никто явно не выразил желания совершить сделку, то можно оформлять куплю-продажу. Важно: цена должна быть такой же, как была предложена другим участникам или ООО или такой, как прописано в уставе.
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Мена, дарение и отступное
И эти методы можно применять только после проверки устава и договоров. Возможно, что они содержат какие-то запреты и особые правила для получения согласий (ст. 14, 21 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Если препятствий нет, то можно составлять договор мены, дарения, соглашения об отступном.
Важно: если доля передается в качестве отступного участнику ООО, то нет необходимости соблюдать требования насчет преимущественных прав. Если доля передается «на сторону», то есть третьему лицу, то надо соблюсти (п. 7 постановления Пленума ВС от 11.06.20 № 6). Соглашение об отступном доли придется удостоверить нотариально (п. 11 ст. 21 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Увеличение УК
Этот способ в виде передачи доли путем нескольких последовательных действий, а не через конкретную сделку занимает много времени, но дает некоторую экономию денег. Последовательность действий будет такая:
Нужно удостовериться, что устав и корпоративный договор не содержат запретов, особого порядка, ограничений и т.п.
Третье лицо должно подать ООО заявление с просьбой принять его в общество с внесением вклада (п. 2 ст. 19 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Общее собрание ООО должно принять положительное решение — единогласно.
В протоколе нужно зафиксировать:
решение о принятии нового участника;
внесение поправок в устав;
номинальную стоимость и размер доли;
изменение размеров долей других участников ООО;
Нужно нотариально удостоверить факт принятия решения (п. 3 ст. 17 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Необходимо зарегистрировать изменения в устав ООО. Общий срок — месяц со дня внесения вклада, основание – его заявление (п. 2.1 ст. 19 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
«Старый» участник подает нотариусу заявление о выходе из ООО, после удостоверения которого нотариус переправляет в ИФНС заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.
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Выход с продажей доли
Если устав или корпоративный договор это не запрещают, то участник может выйти из ООО, а ООО — продать его долю третьему лицу. Такой способ не подойдет, если в ООО один участник (ст. 24, 26 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Алгоритм таков:
Получение единогласного согласия участников, если это требуется по уставу или корпоративному договору.
Подача участником ООО заявление о выходе.
Удостоверение заявления нотариусом.
Отправка нотариусом в ИФНС заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ (копию – ООО).
Заключение сделки купли-продажи ООО с третьим лицом. Нотариальное удостоверение не требуется (п. 11 ст. 21 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Внесение изменений в ЕГРЮЛ (п. 7.1 ст. 23 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Наследование
Если наследование доли не запрещено уставом, если остальные участники согласны, то доля считается принадлежащей новому владельцу со дня открытия наследства. Для этого нужно:
Получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство.
Письменно уведомить ООО о вхождении в состав участников.
Подать в ИФНС ф. Р13014 с приложением свидетельства.
Если устав требует получения согласия участников ООО, то порядок немного другой:
Получить свидетельство о праве на наследство.
Обратиться в ООО с письменной просьбой к участникам дать согласие.
Подождать 30 дней, в течение которых участники должны направить согласие или отказать. Молчание в таком случае – тоже знак согласия (ст. 21 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Получить согласие и в течение трех дней подать в ИФНС ф. Р13014 с приложением свидетельства и согласия.
Если уставом запрещен переход доли по наследству или кто-то из участников против, то ООО выплачивает наследнику действительную стоимость доли.
Какой бы способ смены учредителей ООО вы не рассматривали в настоящий момент, окончательный выбор надо делать после полноценного анализа ситуации. Эксперты по корпоративному праву АКГ «Созидание и Развитие» знают, как использовать закон в вашу пользу и предложат оптимальную стратегию.
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