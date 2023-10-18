АКГ «Созидание и Развитие»
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Премии

Можно ли снизить премию за беспорядок на рабочем месте

Сотрудник категорически не желает содержать в чистоте рабочее место, разговоры на него не действуют — возможно, воздействие рублем поможет больше. Но как это сделать, чтобы избежать последствий: негативного для работодателя судебного решения?
35
Можно ли снизить премию за беспорядок на рабочем месте
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Положительный пример из практики

Не так давно работодатель на 20% урезал премию неряхе-сотруднику из-за того, что тот не поддерживал кабинет в чистоте. Примечательно, что все три инстанции встали на сторону работодателя именно потому, что необходимость соблюдать кабинет в чистоте и обязанность убирать его были прописаны в локальном нормативном акте (ЛНА), который работник обязан соблюдать.

Что до размеров премии, то суды справедливо указали: начисление и определение размера премии — это право работодателя (см. определение 9 КСОЮ от 03.08.2023 № 88-7163/2023).

Немного теории

Главный «секрет» — в правильном оформлении. Оплата труда, как правило, состоит из следующих частей:

  • Фиксированная часть — это, согласно ст. 129 ТК, оклад или тарифная ставка, которые указываются в договоре (ст. 57 ТК).

  • Компенсации — например, «северные» надбавки, за тяжелые условия труда.

  • Переменная часть — сюда относятся стимулирующие выплаты, в том числе премии.

Премии выдаются не просто за то, что работник добросовестно трудится, а в качестве поощрения за лучшие результаты, за безукоризненную работу. Основания для выплаты премий работодатель вправе определять по своему усмотрению. Для этого нужно учитывать экономические результаты деятельности (ст. 191 ТК, определение ВС от 27.11.2017 № 69-КГ17-22), которые закрепляются в ЛНА или коллективном договоре, с отсылкой к ним в трудовом договоре.

Многие работодатели включают премию в состав «фиксированного» вознаграждения и прописывают ее размеры в трудовом договоре. Это не является нарушением, но влияет на порядок снижения премии и депремирования.

Если в трудовом договоре содержится отсылка к ЛНА

Если прямо указано, что премия — это стимулирующая выплата и выплачивается на условиях, которые прописаны в ЛНА, тогда ее выплата зависит от решения работодателя, даже если премия ежемесячная (апелляционные определения Мосгорсуда от 08.02.2018 № 33-5026/2018, горсуда г. Санкт-Петербурга от 20.10.2016 № 33-22267/2016). Если в ЛНА есть положение, которое прямо устанавливает зависимость премирования от финансовых результатов, то снижение или отмена выплат оформляется приказом руководителя.

Команда профессионалов АКГ «Созидание и Развитие» готова оказать консультационную поддержку по всем вопросам, связанным с применением трудового законодательства.

Если условия получения премии закреплены в трудовом договоре

Премия не будет относиться к стимулирующим выплатам, если в трудовом договоре установлены (апелляционное определение Саратовского облсуда от 12.03.2020 № 33-1482/2020):

  • обязательность премии;

  • размер премии или условия ее получения;

  • премия прописана в трудовом договоре как фиксированная часть. 

Одностороннее изменение условий оплаты труда по инициативе работодателя возможно лишь в связи с изменением организационных или технологических условий труда. Для снижения размера или невыплаты премии нужно осуществить все мероприятия, которые предусмотрены ст. 74 ТК, в том числе уведомить за два месяца об отмене положения о премировании или об изменении размера премии. Алгоритм действий следующий:

1. Издать приказ об изменении организационных или технологических условий труда и раздать уведомления работникам не позднее, чем за два месяца до начала действия новых условий договоров.

2. Под роспись ознакомить сотрудников с новой редакцией ЛНА, которая содержит положения о премировании. Отказ нужно заактировать.

3. Оформить допсоглашения к трудовым договорам с работниками, которые согласны продолжать работу в новых условиях.

4. Несогласным предложить другую работу.

5. По истечении двух месяцев со дня вручения уведомлений, провести их увольнение с выплатой выходного пособия (средний заработок за две недели, ст. 74, 77, 178 ТК).

Если у работодателя нет обоснования для изменения организационных или технологических условий, то есть только один законный путь снизить размер премии или депремировать: по обоюдному согласию, путем оформления допсоглашений. Если сотрудники не согласятся с уменьшением зарплаты (ведь премия — ее часть), то придется платить премии в прежнем размере, причем всем.

Помните о том, что любое нарушение трудового законодательства может обернуться не только предписаниями об устранении нарушения, или штрафами, но и длительными затратными судебными разбирательствами с работниками. Не рискуйте, получите консультацию экспертов АКГ «Созидание и Развитие» — это гарантия безопасности Ваших действий. 

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8JtuEw

АКГ «Созидание и Развитие»

АКГ «Созидание и Развитие»

19483 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с

    Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

    Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

    Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
    1 тыс.
    Бесплатно с Подотчет, командировки

    Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс

    Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.

    Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс
    406

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Воинский учет

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

    Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
    1,4 тыс.
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

    Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    2,8 тыс.
    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    2
    3,5 тыс.

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с УСН

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

    В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
    774
    Бесплатно с Декретный отпуск

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
    420

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Продолжительность рабочего дня ,непосредственно предшествующих рабочему праздничному дню ,уменьшается на один час. Как правильно в моем случае поступить , если у меня скользящий график и перед днем п

      Рабочее время

    • Подскажите пожалуйста, у сотрудник по срочному ТД последний день работы 30.10.2023г., а она взяла больничный, сведения об окончании ТД в ЕФС отправлены 30.10.2023г. будет ли это нарушением?

      В последний день срочного ТД сотрудник взял больничный?
    Бесплатно с Учет расходов

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

    Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
    519
    Бесплатно с Увольнение

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

    Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
    1,1 тыс.
    Бесплатно с Счета-фактуры

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
    1
    392
    Бесплатно с Сальдо ЕНС

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

    Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
    9
    1,1 тыс.
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Бухгалтерский учет

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

    Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
    288
    Бесплатно с Чеки

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
    654

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Трудовые отношения

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

    Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
    466
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

    В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
    1
    2,5 тыс.
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
    943
    Бесплатно с IT-компании

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

    IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
    16,8 тыс.
    Бесплатно с Увольнение

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

    В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
    758
    Бесплатно с Первичные документы

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс
    840
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    817