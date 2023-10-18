Можно ли снизить премию за беспорядок на рабочем месте

Сотрудник категорически не желает содержать в чистоте рабочее место, разговоры на него не действуют — возможно, воздействие рублем поможет больше. Но как это сделать, чтобы избежать последствий: негативного для работодателя судебного решения?

Положительный пример из практики

Не так давно работодатель на 20% урезал премию неряхе-сотруднику из-за того, что тот не поддерживал кабинет в чистоте. Примечательно, что все три инстанции встали на сторону работодателя именно потому, что необходимость соблюдать кабинет в чистоте и обязанность убирать его были прописаны в локальном нормативном акте (ЛНА), который работник обязан соблюдать.

Что до размеров премии, то суды справедливо указали: начисление и определение размера премии — это право работодателя (см. определение 9 КСОЮ от 03.08.2023 № 88-7163/2023).

Немного теории

Главный «секрет» — в правильном оформлении. Оплата труда, как правило, состоит из следующих частей:

Фиксированная часть — это, согласно ст. 129 ТК, оклад или тарифная ставка, которые указываются в договоре (ст. 57 ТК).

Компенсации — например, «северные» надбавки, за тяжелые условия труда.

Переменная часть — сюда относятся стимулирующие выплаты, в том числе премии.

Премии выдаются не просто за то, что работник добросовестно трудится, а в качестве поощрения за лучшие результаты, за безукоризненную работу. Основания для выплаты премий работодатель вправе определять по своему усмотрению. Для этого нужно учитывать экономические результаты деятельности (ст. 191 ТК, определение ВС от 27.11.2017 № 69-КГ17-22), которые закрепляются в ЛНА или коллективном договоре, с отсылкой к ним в трудовом договоре.

Многие работодатели включают премию в состав «фиксированного» вознаграждения и прописывают ее размеры в трудовом договоре. Это не является нарушением, но влияет на порядок снижения премии и депремирования.

Если в трудовом договоре содержится отсылка к ЛНА

Если прямо указано, что премия — это стимулирующая выплата и выплачивается на условиях, которые прописаны в ЛНА, тогда ее выплата зависит от решения работодателя, даже если премия ежемесячная (апелляционные определения Мосгорсуда от 08.02.2018 № 33-5026/2018, горсуда г. Санкт-Петербурга от 20.10.2016 № 33-22267/2016). Если в ЛНА есть положение, которое прямо устанавливает зависимость премирования от финансовых результатов, то снижение или отмена выплат оформляется приказом руководителя.

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Если условия получения премии закреплены в трудовом договоре

Премия не будет относиться к стимулирующим выплатам, если в трудовом договоре установлены (апелляционное определение Саратовского облсуда от 12.03.2020 № 33-1482/2020):

обязательность премии;

размер премии или условия ее получения;

премия прописана в трудовом договоре как фиксированная часть.

Одностороннее изменение условий оплаты труда по инициативе работодателя возможно лишь в связи с изменением организационных или технологических условий труда. Для снижения размера или невыплаты премии нужно осуществить все мероприятия, которые предусмотрены ст. 74 ТК, в том числе уведомить за два месяца об отмене положения о премировании или об изменении размера премии. Алгоритм действий следующий:

1. Издать приказ об изменении организационных или технологических условий труда и раздать уведомления работникам не позднее, чем за два месяца до начала действия новых условий договоров.

2. Под роспись ознакомить сотрудников с новой редакцией ЛНА, которая содержит положения о премировании. Отказ нужно заактировать.

3. Оформить допсоглашения к трудовым договорам с работниками, которые согласны продолжать работу в новых условиях.

4. Несогласным предложить другую работу.

5. По истечении двух месяцев со дня вручения уведомлений, провести их увольнение с выплатой выходного пособия (средний заработок за две недели, ст. 74, 77, 178 ТК).

Если у работодателя нет обоснования для изменения организационных или технологических условий, то есть только один законный путь снизить размер премии или депремировать: по обоюдному согласию, путем оформления допсоглашений. Если сотрудники не согласятся с уменьшением зарплаты (ведь премия — ее часть), то придется платить премии в прежнем размере, причем всем.

Помните о том, что любое нарушение трудового законодательства может обернуться не только предписаниями об устранении нарушения, или штрафами, но и длительными затратными судебными разбирательствами с работниками. Не рискуйте, получите консультацию экспертов АКГ «Созидание и Развитие» — это гарантия безопасности Ваших действий.

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