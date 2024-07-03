Не спорьте с налоговой! Пусть это сделают профессионалы АКГ «Созидание и Развитие»

Споры с налоговой, брокерами на фондовом рынке, арбитражные споры отнимают много времени и сил у бизнеса. Так не проще ли доверить их профессионалам? АКГ «Созидание и Развитие» — больше 20 лет на юридическом рынке.

Как АКГ «Созидание и Развитие» помогает бизнесу

1. Сопровождение споров с брокерами и другими участниками фондового рынка, санкционное консультирование

Сопровождение споров с брокерами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг — непростая задача. Если не привлекать к ней профессиональных юристов, инвесторы рискуют потерять большую часть своих активов и нервов.

Специалисты АКГ «Созидание и Развитие» имеют большой опыт споров с брокерами, депозитариями и другими участниками рынка и готовы сопровождать ваш спор «под ключ» на любой его стадии от досудебных разбирательств до кассационных инстанций.

Например, недавно специалисты компании сопровождали спор частного инвестора на фондовом рынке Кошелева В.В. против брокера ВТБ на сумму более 250 млн. руб. Инвестор впервые с 24 февраля 2022 года смог отстоять свои права при принудительном закрытии позиций и полностью восстановить все утраченные им активы.

Что дает сотрудничество с АКГ «Созидание и Развитие»:

Проведение полного анализа всех брокерских и депозитарных отчетов, реестров поручений и выписок.

Проверку правильности расчета инвестиционного портфеля.

Составление досудебных претензий.

Сопровождение дела в судах всех инстанций.

2. Налоговые споры и налоговое консультирование

Налоговыми спорами компания АКГ «Созидание и Развитие» занимается с момента своего основания и уже оспорила доначисления на сумму свыше 1,5 млрд руб.

Какие услуги можно получить:

Консультирование по вопросам налогообложения — изменение налогового законодательства, выбор оптимальной формы налогообложения, налоговые риски и т.п. Налоговый аудит — определение налоговых рисков компании и путей их минимизации за счет оптимальной структуры бизнеса. Выявление налоговых резервов — поиск налоговых переплат организации, решение споров с налоговыми органами. Сопровождение налоговых проверок — подготовка необходимых документов, защита интересов компании. Абонентское обслуживание — консультирование по текущей деятельности компании.

Например, с помощью АКГ «Созидание и Развитие» одна компания смогла уменьшить сумму доначислений после выездной налоговой проверки в досудебном порядке с 380 млн. руб. до 250 млн. руб. Другому клиенту опытные юристы компании разработали структуру агропромышленного холдинга с точки зрения корпоративного управления и эффективного налогообложения.

Стоимость услуг АКГ «Созидание и Развитие»

Для любой юридической услуги цена складывается исходя из сложности и специфики поставленной задачи.

Например, первичная устная консультация по вопросам споров с брокерами стоит 10 000 руб. В ходе 30-минутной консультации клиент уже получает предварительную стратегию разрешения возникшего спора.

По налоговому консультированию АКГ «Созидание и Развитие» предоставляет бесплатный период консультирования, а также почасовое консультирование или абонентское обслуживание с фиксированной ежемесячной платой.

АКГ «Созидание и Развитие» — это:

85 консультаций за неделю;

46 решенных задач еженедельно;

1 место в номинации «Консультирование» по отзывам пользователей Клерка;

5 место в номинации юридический консалтинг по данным агентства RAEX;

7 место в номинации бухгалтерский и налоговый учет по данным агентства RAEX;

20 рекомендаций от крупных клиентов.

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