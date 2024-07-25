Налоговая реформа

Изменения, которые существенно модернизируют нашу налоговую систему, находятся на финишной прямой законодательного процесса (Законопроект № 639663-8). Те поправки, которые мы рассматривали ранее, не потеряли своей актуальности.

У многих не было сомнений, что прогрессивная шкала по НДФЛ будет введена. Так оно и произошло, при чем даже без каких-либо поправок во втором чтении – пять ступеней НДФЛ от 13% до 22% теперь реалии нашей жизни.

Теперь бизнесу необходимо серьезно оценивать свои возможности и риски. Всё потому, что

• налоговая ставка по налогу на прибыль с 01.01.2025 теперь будет составлять 25%;

• плательщики УСН с доходами свыше 60 млн. руб. будут платить НДС.

Все критерии уплаты НДС на УСН остались без изменений ещё с первой редакции законопроекта, единственное – законодатели ко второму чтению внесли поправки по переходным положениям для возможности применения новых положений уже с 2025 года.

Предложение по введению налоговой амнистии по дроблению бизнеса сохранилось. Законодатель внес некоторые технические изменения, не меняя при этом суть поправок, предложенных в первой редакции.



Автор: Егор Крючков, заместитель директора юридического департамента