Предмет лизинга передан с недостатками: последствия для продавца, лизингодателя, лизингополучателя

Основной вопрос, который имеет значение: кто выбирал продавца? Ведь одно из основных лизинговых правил — сторона, выбравшая продавца, несет риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) последним обязанностей, связанных с поставкой предмета лизинга.

Продавца выбирал лизингодатель

Если лизингополучатель выбрал продавца сам, он несет все риски, которые связаны с открывшимися недостатками предмета лизинга после его приемки (п. 2 ст. 670 ГК и ст. 22 закона от 29.10.98 № 164-ФЗ).

Возложение указанных рисков на лизингополучателя означает, что в случае если продавцом не будет исполнена обязанность, вытекающая из поставки товара с недостатками, лизингополучатель обязан будет продолжать вносить лизинговые платежи вне зависимости от того, что его имущественный интерес не может быть удовлетворен.

Если продавца выбрал лизингодатель, то лизингополучатель вправе предъявить требования к обоим — и к лизингодателю, и к продавцу, которые несут ответственность солидарно (п. 2 ст. 670 ГК).

В таком случае при выявлении недостатков товара лизингодатель по требованию лизингополучателя обязан будет безвозмездно их устранить.

Если же в предмете лизинга были обнаружены существенные недостатки, не позволяющие его использовать по назначению, судебная практика исходит из того, что взимание лизинговых платежей с момента выхода предмета лизинга из строя является неправомерным.

Пример из практики. У лизинговых автобусов вскрылись неустранимые недостатки, это подтвердила экспертиза. Транспорт приобретен у продавца, которого выбрал лизингодатель. Лизингополучатель требует расторжения договора выкупного лизинга и возврата уплаченных лизинговых платежей, а лизингодатель — взыскания неустойки, так как имеет место просрочка внесения лизинговых платежей. Суд указал, что поскольку переданное в лизинг имущество невозможно было использовать по назначению, получение лизингодателем лизинговых платежей за автобусы с момента выхода их из строя является безосновательным (постановление АС Поволжского округа от 24.05.2022, дело № А49-5655/2016).

Продавца выбирал лизингополучатель

Несмотря на то, что лизингополучатель в данном случае несет риски, связанные с выявленными недостатками предмета лизинга, лизингодатель не должен оставаться в стороне. Его законная обязанность — содействовать в приобретении лизингополучателем имущества, которое необходимо для ведения его экономической деятельности (п. 4 ст. 15, п. 1 ст. 19 закона от 29.10.98 № 164-ФЗ).

Если продавца некачественного предмета лизинга выбрал лизингополучатель, лизингодатель обязан оказывать содействие лизингополучателю в предъявлении требований продавцу при обнаружении существенных неустранимых недостатков предмета лизинга.

Как указывал ВС, лизингодатель не вправе уклоняться от содействия. Это может быть признано существенным нарушением условий договора лизинга, что дает право лизингополучателю потребовать его расторжения (п. 8 обзора, утв. Президиумом ВС 27.10.2021, далее — Обзор ВС). В большинстве случае лизингодатели не оказывают лизингополучателю необходимого содействия и не одобряют расторжение договора купли-продажи, не желая терять лизинговые платежи (а расторжение договора означает именно это).

Рецепт для лизингополучателя один — суд

Есть показательный пример. Компания-лизингополучатель обратилась в суд с иском о расторжении договора купли-продажи автомобиля, в котором были выявлены неустранимые недостатки. Первая инстанция и апелляция ему отказали со ссылкой на очевидное: лизингополучатель — не покупатель, поэтому не вправе требовать расторжения договора без согласия лизингодателя. При этом судами был принят во внимание тот факт, что лизингодатель не давал своего согласия на расторжение договора купли-продажи.

Арбитраж округа не согласился с мнением нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее: так как лизингодатель не содействовал лизингополучателю в предъявлении претензий продавцу, то это расценивается как существенное нарушение условий договоров купли-продажи и лизинга, которое дает лизингополучателю право потребовать их расторжения и взыскания денежных средств (см. постановление АС Московского округа от 25.07.23,дело № А40-93235/2021).

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Что можно потребовать от продавца

Для ответа на этот вопрос имеет значение цель приобретения предмета лизинга: для бизнеса или для личных целей. Если последнее, то лизингополучатель как потребитель получает права, предусмотренные в ст. 18 закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – ЗоЗПП), и может потребовать:

заменить неисправный товар на исправный той же марки или другой марки с перерасчетом покупной цены;

соразмерно уменьшить покупную цену;

устранить недостатки — незамедлительно и безвозмездно или же потребовать возмещения своих расходов на их устранение;

вернуть сумму, уплаченную за товар.

Предметом лизинга часто выступают технически сложные товары — например, автомобили. В отношении такого предмета лизинга, в случае обнаружения в нем недостатков, лизингополучатель-физическое лицо вправе заявить отказ от договора купли-продажи в течение 15 дней с даты передачи ему предмета лизинга. По истечении этого срока потребитель вправе отказаться от договора купли-продажи такого предмета, если:

обнаружены существенные недостатки;

или

дефекты устранялись продавцом неоднократно, вследствие чего невозможно было пользоваться товаром более 30-ти дней в течение каждого года гарантийного срока (п. 1 ст. 18 ЗоЗПП, постановление Правительства от 10.11.2011 № 924);

или

продавцом нарушены сроки устранения недостатков, установленные pаконом о защите прав потребителей.

Нюанс в том, что если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что предмет лизинга был приобретен в коммерческих целях либо при наличии в договоре лизинга прямого указания на то, что предмет лизинга приобретается в предпринимательских целях, положения ЗоЗПП не применяются и суды, конечно, с этим соглашаются: апелляционное определение МГС от 06.12.2022 № 33-42602/2022, решение Реутовского городского суда Московской области от 11.07.2018 № 2-1097/2018). Если такого условия в договоре нет и из иных доказательств по делу не следует, что автомобиль был приобретен в коммерческих целях, предполагается, что предмет лизинга был приобретен для личных нужд и ЗоЗПП применяется (Апелляционное определение МГС от 12.03.2020 № 33-3483/2020).

Если предмет лизинга приобретается для бизнеса, то лизингополучатель тоже не беззащитен. При обнаружении неоговоренных недостатков он вправе потребовать от продавца по своему выбору (ст. 475, 670 ГК, п. 9 Обзора ВС):

соразмерно уменьшить покупную цену;

безвозмездно устранить недостатки в течение разумного срока;

возместить собственные расходы на их устранение.

Пример из практики. Лизингополучатель приобрел некачественный автомобиль. В связи с выявлением в процессе эксплуатации транспортного средства различных недостатков лизингополучатель неоднократно обращался в авторизованный сервисный центр для проведения ремонтных работ автомобиля. Впоследствии лизингополучатель обратился в суд с требованием к продавцу о замене автомобиля на качественный, ссылаясь на существенный характер выявленных недостатков. Суд встал на его сторону, сочтя доказанным наличие недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации машины (постановление АС Северо-Западного округа от 29.08.2023, дело № А56-49134/2022).

Ключевой момент, которым нельзя пренебрегать — момент обнаружения недостатков. Если недостатки выявлены в момент передачи предмета лизинга, лизингополучателю нужно немедленно на это отреагировать — вообще отказаться от приобретения или подробно зафиксировать их (например, в акте) и предъявить претензию. Иначе суд может отказать в удовлетворении требований к продавцу, ссылаясь на то, что недостатки были известны лизингополучателю в момент передачи предмета лизинга и он принял предмет лизинга с указанными недостатками.

Пример из практики. Лизингополучатель принял спецтехнику с дефектами (без составления акта, без претензий), но далее потребовал расторгнуть договор купли-продажи, и чтобы продавец забрал бульдозер обратно. Однако суд счел, что лизингополучатель принял предмет, зная о его недостатках, и отказал в удовлетворении требований (постановление АС Московского округа от 02.12.2022, дело № А40-157887/2021).

В заключение — несколько слов о спорных вопросах, связанных с взысканием убытков в размере лизинговых платежей, полученных лизингодателем в период, когда пользоваться предметом лизинга было невозможно. С кого их требовать?

В 2021 году ВС сформировал позицию, согласно которой лизинговые платежи, уплаченные лизингодателю за период невозможности пользования предметом лизинга, не могут быть включены в состав убытков лизингополучателя, подлежащих взысканию с продавца за поставку некачественного товара (п. 10 Обзора ВС). Суды следовали этим разъяснениям. Но в 2023 году ВС удовлетворил требование лизингополучателя к продавцу о взыскании с продавца таких платежей из-за поставки оборудования с существенными недостатками (определение от 05.12.2023, дело № А09-1358/2022). ВС указал: продавец знал, что оборудование приобретается в лизинг, и тем не менее отгрузил некачественный товар, заранее зная, что лизингополучатель не сможет его использовать, но будет вносить лизинговые платежи и понесет убытки.

Изменение позиции ВС вполне справедливо, и способно защитить лизингополучателей от недобросовестных продавцов — пока в законе не появится норма, прямо регулирующая такую ситуацию.

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