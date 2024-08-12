Штраф за старый пост в интернете, соцсетях

Взгляд на тот или иной предмет, событие или человека со временем может поменяться. Только не забудьте удалить старый пост, за которой прямо сейчас можно получить штраф. Помните также о некоторых других, не столь явных, интернет-опасностях.

КС: штрафы за старые посты — законны

В конце марта 2024 года интернет-сообщество бурлило: КС узаконил наказания за старые посты! На самом деле никто ничего не «узаконил» — такого права у КС нет.

Суд подтвердил, что штраф по ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование запрещенной законом символики) может быть наложен, даже если на момент публикации эта символика была еще не запрещена. КС указал: суть не в том, была ли она запрещена ранее, а в том, что сейчас она запрещена и должна быть удалена.

Поэтому если когда-то где-то публиковалась информация, за которую сейчас можно быть привлеченным к ответственности, нужно не идти на принцип, а удалить.

Удалите это немедленно

На что конкретно обратить внимание? Ниже приведена таблица, в которой указаны статьи КоАП и УК. При малейшем намеке на нарушение удаляйте это немедленно.

А теперь напомним еще о некоторых интернет-опасностях. Ведь мартовское решение КС — не более чем повод вспомнить о других опасностях, грозящих интернет-пользователям.

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Штрафы от ИФНС

В этом разделе речь пойдет о донатах. Казалось бы, что такого: понравился пост, был полезен, помоги автору. Да и подарки от физлиц НДФЛ не облагаются (п. 18.1 ст. 217 НК). Но если ИНФС усмотрит массовые и систематические переводы, фактически являющиеся оплатой услуг, то вполне может потребовать уплатить с этих сумм НДФЛ, ссылаясь на ст. 54.1 НК.

Претензии правообладателей

Нередко интернет-пользователи полагают: раз выложено в интернет — стало быть, ничье. Или другое заблуждение: произведение не используется в коммерческих целях — платить никому не нужно. Это не так.

Публикация в интернете — не отказ от авторских прав, а цитирование может иметь место лишь в определенном объеме и в конкретных целях.

Сформулированы следующие правила свободного использования (ст. 1274 ГК, Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015):

Цели — информационные, научные, учебные, культурные.

Обязательное указание автора произведения и источника заимствования.

Объем оправдан целью цитирования — оценочный критерий, поэтому в различных ситуациях может быть как 25%, так и 10%.

Безбоязненно можно использовать произведения, по истечении 70 лет после смерти автора (ст. 1281 ГК) — во всех других случаях посты в интернет-ресурсах (или использование в авторском курсе чужого произведения) без соответствующего на то права может вылиться в претензии правообладателей. Согласно ст. 1301 ГК, автор может потребовать возмещения убытков или выплаты компенсации, например, от 10 тыс. до 5 млн руб.

Штрафы от Роскомнадзора

Рекламу размещают многие, а маркируют — очень немногие. А между тем штрафы за отсутствие маркировки рекламы (эта обязанность установлена ст. 18.1 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ) действуют с 01.09.2023. И первые протоколы по п. 15, 16 ст. 14.3 КоАП уже были выписаны в ноябре 2023 (см., например, тут). Согласно разъяснениям ФАС, рекламой не считаются:

обзоры рынков — неважно, внутреннего или внешнего;

результаты научных исследований, испытаний;

информация о товарах и услугах, размещенная на официальном сайте, страницах или в социальных сетях их производителя или продавца;

обзоры, то есть более или менее бесстрастный анализ (не продвижение) потребительских качеств товаров разных производителей, который дается в видео или в текстовом формате;

органичная интеграция — реклама, вписанная в контекст (наука, литература, искусство).

Во всех остальных случаях необходимы:

маркировка (слово «реклама», реквизиты рекламодателя, сайт/страница сайта с информацией о последнем);

внесение информации о рекламе в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР);

уникальный идентификатор — токен;

хранение рекламных материалов в течение одного года по окончании рекламной акции или по окончании действия заключенных договоров.

Штрафы довольно болезненные: для граждан — до 100 тыс. руб., для ЮЛ — до 500 тыс. руб. А если пост не один, а два и более, то штраф «прилетит» за каждый эпизод.

Чтобы избежать внушительных штрафов, получите консультацию у профессионалов по вопросам маркировки рекламы. Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» помогут даже в самых сложных вопросах.

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