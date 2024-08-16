Погашение кредита за работника: как оформить без рисков

Лучший способ повысить лояльность работника — выплачивать за него кредит. Рассмотрим, какими способами это можно сделать, чтобы не нажить неприятностей фирме.

А нельзя просто взять и подарить?

Безопасно подарить всю сумму на погашение кредита возможно, если она не превышает 4 000 руб. Это порог, который не облагается НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК). И в этом случае необходимо оформление — составление приказа, оформление договора дарения и т.п.

Можно, конечно, просто допустить техническую ошибку, перечислив работнику больше, чем положено — ведь излишне выплаченная зарплата в таком случае не может быть удержана (ст. 137 ТК), а оснований для возврата неосновательного обогащения нет (ст. 1109 ГК). Но это сомнительный рецепт. Хотя одно предприятие «подарило» таким образом бывшему сотруднику 1,7 млн руб., и суды поддержали позицию работника (определение 1-го КСОЮ от 11.03.2024 дело № 88-9215/2024).

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Выдать заем

Вполне рабочий вариант. Заем может быть как процентным, так и беспроцентным, в любом случае это должно быть прямо указано в письменном договоре (ст. 23, 808, 809 ГК). Только при беспроцентном займе у работника возникнет материальная выгода от экономии на процентах, облагаемая НДФЛ (подп. 1 п. 1 ст. 212 НК).

Также в нем должен быть прописан способ возврата займа. Помните о том, что принудительно удерживать средства на погашение займа из зарплаты — плохая идея (ст. 137 ТК), а вот добровольно, по заявлению работника — вполне. Сотрудник, получив оплату за свой труд, вправе добровольно распоряжаться ею, а заявление подтверждает его желание погасить долг.

Формулируя условия договора займа, обязательно согласуйте, что будет, если трудовые отношения будут разорваны до погашения займа. Это может быть обязательство отдать долг досрочно или по увеличенной ставке.

Помните, что любые споры по поводу займа будут разрешаться на основании положений не ТК, а ГК. Это означает, как минимум, то, что при увольнении работодатель не вправе удерживать сумму долга из денег, причитающихся работнику, даже при условии указания этого в договоре (определение 3 КСОЮ от 18.01.2021 дело № 2-4352/2019). Ну и, конечно, нельзя «не отпускать», то есть препятствовать увольнению, иначе придется еще возместить материальный ущерб в связи с лишением возможности трудиться, невыдачей трудовой книжки, а также возместить моральный вред (ст. 234, 237 ТК).

Займ можно простить полностью или частично, то есть освободить работника от обязанности его возвращать, причем вне зависимости от оставшейся суммы и срока (ст. 415 ГК, п 32 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6, письмо Минфина от 11.05.2023 № 05-06-11/25007). Оформите прощение долга документально и удержите НДФЛ.

Переводы из сумм, причитающихся работнику

Как уже было сказано, сотрудник может написать заявление с просьбой направлять какую-то сумму на оплату кредита. Ограничения, установленные ст. 138 ТК, в данном случае не применяются.

С формальной точки зрения будет иметь место поручение (ст. 971 ГК), где работодатель выступает поверенным, а работник — доверителем.

Из этого следует, в том числе и то, что если сотрудник указал неверные реквизиты для перевода, и работодатель перевел деньги не туда, то это не может рассматриваться как невыплата зарплаты. Другое дело, если ошибется работодатель, что приведет к просрочке оплаты кредита. В таком случае возникнут основания для возмещения убытков (гл. 25 ГК).

В заявлении попросите работника указать:

сумму;

периодичность переводов;

срок, в течение которого они должны производиться;

из каких доходов делаются переводы — аванс, оклад, премии;

за чей счет уплачивается комиссия, если она взимается. Ведь если работодатель будет ее платить, то у работника образуется доход, облагаемый НДФЛ (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК);

кредитора и его реквизиты;

основание для выплат — реквизиты договора.

И главное: в заявлении должно присутствовать четко выраженное, добровольное согласие на переводы кредитору, чтобы не возникло ни капли сомнений в том, что это работник просит их осуществлять, а не работодатель удерживает эти суммы.

Чтобы обезопасить фирму от неоправданных потерь и претензий контролирующих органов, главное — правильно оформить необходимые документы. Поручите решение задачи экспертам АКГ «Созидание и Развитие», мы предложим оптимальный вариант, который устроит все стороны.

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