Как и кому передать полномочия директора на время отпуска

Директор — ключевая фигура, законный представитель фирмы. Без него невозможны контакты с госструктурами и с деловыми партнерами. Кто и как может заменить незаменимое лицо на время его отдыха?

Можно ли не замещать директора вообще

Свобода труда — конституционный принцип (ст. 37 Конституции), иными словами, каждый вправе работать или не работать. Время отдыха — это период временной и добровольной свободы от трудовой функции, а не вынужденного отстранения от нее (см. ст. 76 ТК).

Если директор не желает передавать кому-либо управление на время своего отпуска, то это не запрещено (что подтверждают и суды, см., в частности, вердикты московского ФАС от 24.05.10 № КА-А41/5089-10, питерского горсуда от 02.05.12 № 33-6076/2012, ВС Республики Саха (Якутия) от 14.01.15 № 33-4778/2014). Более того, есть прецеденты, когда суд отказывался признать сделку недействительной лишь на том основании, что директор пребывал в отпуске. Так постановили, например, суд Северо-Кавказского округа от 12.01.10 № А32-408/2009, Поволжского округа от 14.01.10 № А12-6003/2009.

Но представим, что директор желает полного ретрита и не собирается работать в отпуске. Заменить руководителя может кто угодно — заместитель директора, финдир и т. д., — важнее, как оформлена передача полномочий.

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Нужны и приказ, и доверенность

Как правило, в уставах ООО имеется такое полномочие гендира, как издавать приказы о назначениях, переводах, увольнениях. Так что директор вправе своим приказом назначить себе ВРИО (см., в частности, вердикт ФАС Поволжского округа от 02.07.13 № А12-25625/2012).

Одного приказа недостаточно. Приказ — это распорядительный документ, полагаем, что даже если в приказе отмечено такое полномочие врио, как заключение от имени фирмы сделок, все равно необходима еще и доверенность (аналогичный вывод сделал, например, АС Центрального округа, постановление от 02.02.15 № Ф10-4918/14).

Несмотря на то, что наделение некоторыми полномочиями возможно и путем указания на них в приказе (это подтвердил, в частности, ВАС, см. постановление Пленума от 27.09.94 № 29), все равно в нем должны быть положения, обязательные при оформлении доверенности (ст. 185 ГК).

Поэтому корректнее оформить два документа:

приказ (внутренний документ);

доверенность (для взаимодействия с третьими лицами за пределами общества), причем лучше удостоверить ее нотариально. Гражданское законодательство предусматривает целый ряд случаев, когда доверенность со стороны организации должна быть заверена нотариально. Например, на совершение сделок, требующих нотариальной формы (п. 1 ст.185.1 ГК).

В должностной инструкции штатного сотрудника может быть отмечено, что он замещает директора, но должностная инструкция — это локальный нормативный акт компании (ЛНА). Так что дополнительно к ней необходимы и приказ, который «включает» соответствующие положения этого ЛНА, и доверенность для внешнего представительства. К слову, аналогичного мнения придерживается ГИТ Москвы (см. письмо от 20.08.20 № 77/7-30028-20-ОБ/10-33260-ОБ/18-1193).

Выдача доверенности для ВРИО. Что нужно?

Смены исполнительного органа не происходит, так что уведомления налоговиков не требуется (см., к примеру, акт АС Волго-Вятского округа от 21.12.15 № Ф01-5107/15).

Нужно ли для выдачи доверенности получать разрешение общества? Доверенность — это односторонняя сделка, гипотетически она может нанести вред интересам фирмы, т.е. разрешение нужно. С другой стороны, если вреда никакого нет, то разрешение ни к чему.

Среди судов по этому вопросу нет единства:

Одни полагают, что если вред не доказан, то и разрешения не надо было (так решил АС Центрального округа, постановление от 15.01.18 № Ф10-5609/2017).

Другие, напротив, считают, что без разрешения общества доверенность недействительна — это мнение АС Московского округа (постановление от 17.01.19 № Ф05-22748/2018).

Предлагаем поискать ответ в уставе — строго говоря, в нем должно быть прописано, кто и на основании какого документа (документов) становится ВРИО, и какова процедура наделения его этими полномочиями.

Итак, даже если в обществе имеется сотрудник, в должностной инструкции которого указано, что он становится врио при временном отсутствии директора, необходимо издать приказ о его назначении и оформить доверенность для представления интересов фирмы за ее пределами.

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