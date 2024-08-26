В каких случаях срочный трудовой договор становится бессрочным: мнение судов 

ТК сконструирован так, чтобы стимулировать стороны на бессрочные трудовые отношения. И лишь когда это невозможно по объективным причинам, то заключаются срочные договоры. В каких случаях договор с работником, подписанный на определенное время, трансформируется в бессрочный?

Общие правила

Срочные договоры заключаются, когда:

Классический период для срочного договора — до пяти лет, но иной срок может быть установлен ТК и другими законами (ст. 58 ТК). В то же время если договор и назван «срочным», но условия о сроке в нем нет, то контракт считается заключенным на неопределенный срок (ч. 3 ст. 58 ТК). Условие о «срочности» утрачивает силу и трудовой договор трансформируется в бессрочный (ч. 4 ст. 58 ТК), если одновременно:

срок контракта истек;

ни одна из сторон не потребовала расторжения трудовых отношений;

работник продолжил выполнять трудовую функцию.

Казалось бы, все ясно. И все-таки вопросы «трансформации» срочных трудовых договоров в бессрочные продолжают порождать трудности, разрешать которые приходится в суде.

Решить возможные риски при оформлении срочных договоров, избежать судебных споров и штрафов от ГИТ поможет своевременная консультация эксперта по трудовому праву из АКГ «Созидание и Развитие». Записаться на консультацию

Если не было оснований для «срочности»

Судам неоднократно приходилось пояснять: если нет оснований для заключения срочного договора (часть вторая ст. 59 ТК), то заключать его нельзя — даже если работник принят для реализации временного проекта.

ТК позволяет заключать срочные договоры, но существенно ограничивает эту возможность. Суд при анализе ситуации легко выявит, что оснований для срочного контракта не было. Об этом, в частности, будут свидетельствовать:

многократное перезаключение контрактов на краткий (до года) срок;

предмет договора — одна и та же трудовая функция.

В этом случае к отношениям будут применяться правила о бессрочных трудовых отношениях (см. определение ВС от 21.08.23 № 78-КГ23-19-КЗ).

Например, будет незаконным неоднократное перезаключение срочных договоров с экономистом в отсутствие доказательств реального временного расширения производства, при наличии долгосрочных контрактов, постоянного финансирования и т.п.

И, напротив, будет правомерным заключение срочного договора, например, с работником проката сезонного (непрофильного) инвентаря. Ведь работа будет заведомо временная (т.е. до года), связанная с расширением спектра оказываемых услуг (абз. 6 ч. 1 ст. 59 ТК).

Нарушили процедуру увольнения

Даже если были основания для заключения срочного договора по соглашению сторон, но подошло время его расторгнуть, а работник продолжил выполнять трудовую функцию — договор становится бессрочным.

Напомним правила: о прекращении срочного контракта в связи с истечением срока действия следует предупредить работника в письменной форме под роспись, не менее, чем за три календарных дня до увольнения (ч. 1 ст. 79 ТК). Исключение тут может быть лишь одно: истек срок договора, заключенного для замены отсутствующего сотрудника.

Если, к примеру, срок действия трудового договора, заключенного 02.07.23, истек 02.07.24, но ни работник, ни работодатель не потребовали расторжения трудового договора, работник продолжил трудиться, при этом не было сделано предупреждения за три дня. Тогда даже поспешное заключение допсоглашения 03.07.24 проблемы не решит. Трудовой договор уже стал бессрочным (см., в частности, определение ВС от 16.01.23 № 5-КГ22-131-К2).

Как избежать нежелательной «бессрочности»

Прежде всего — всегда проверять, есть ли у вас основания для установления срочных трудовых отношений. Их наличие позволит выиграть суд с работником (см., в частности, определения Свердловского облсуда от 25.12.19. № 33-21514/2019, Вологодского облсуда от 06.05.16 № 33-2449/2016).

Далее — всегда прямо говорите о своем желании заключить именно срочный трудовой договор и заручитесь подтверждением того, что работник добровольно соглашается на это.

Добровольное и осознанное согласие должно быть подтверждено документально — это в интересах работодателя (определение Архангельского облсуда от 01.10.18 № 33-6378/2018).

Расторгая срочный договор, строго соблюдайте процедуру увольнения для срочных трудовых договоров — в особенности в части предупреждения об этом за три календарных дня (см., в частности, определения Пензенского облсуда от 25.01.11 № 33-127, Свердловского облсуда от 03.09.19 № 33-14774/2019).

Отсутствие документальных подтверждений соблюдения этой процедуры свидетельствует о том, что договор уже стал бессрочным — со всеми вытекающими последствиями (ст. 77 ТК, определение Красноярского крайсуда от 27.06.11 № 33-6255/2011).

Оценить возможные риски оформления срочных договоров, предотвратить судебные споры и штрафы ГИТ поможет своевременная консультация эксперта по трудовому праву АКГ «Созидание и Развитие». Получите ответы на все ваши вопросы!

Читайте также:

Вашему бизнесу нужна юридическая помощь? Помогаем в решении сложных задач! Запишитесь на консультацию Оставьте нам немного информации, и мы свяжемся с вами: Отправить

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8KFTSU