Новый закон о штрафах за спам: как не получить штраф 1 млн руб.

Единственный способ не получить штраф за спам — не применять спам. Но что конкретно считается им? И как избежать негативных последствий директ-маркетинга?

«Холодные» звонки — вне закона

Строго говоря, да. Более того, 17 апреля 2024 года вступили в силу поправки в КоАП (оформлены законом от 06.04.2024 № 78-ФЗ), которыми повышен размер штрафов за спам-звонки. Спам-звонки общего плана могут обойтись теперь до 1 млн руб. Если звонки содержат недостоверную рекламу микрозаймов, а это любая рекламная информация о продукте, не разъясняющая до конца условия и не содержащая всех данных о нем — то штрафы могут составить до 1,6 млн руб.

Эти санкции могут последовать не только за звонки, но и за распространение информации по электронной почте, в мессенджерах и вообще по сетям электросвязи (ст. 18 закона о рекламе).

Так что не только «холодные» звонки, но и вообще все директ-мейл-рассылки могут принести своим заказчикам и организаторам крупные штрафы.

Напомним, что запрещены также автодозвоны и авторассылки, то есть распространение рекламы без участия человека. Недопустимо также сначала доводить до пользователя рекламу, а уже потом — запрошенную им справку (например, о состоянии баланса, п. 3 ст. 18 закона о рекламе, постановление ФАС Уральского округа от 03.08.2012 № Ф09-5620/12). Время рекламных сообщений не должно включаться во время, оплачиваемое абонентом (п. 4 ст. 18 закона о рекламе).

А если абонент согласен

Для распространения рекламы необходимо заранее получить согласие абонента (адресата), то есть лица, на номер или е-мейл которого высылаются предложения.

Согласие должно быть получено в форме, достаточной для идентификации и подтверждения волеизъявления (п. 15 постановления Пленума ВАС от 08.10.2012 № 58).

Конкретную форму согласия закон о рекламе не устанавливает. Оно может быть выражено, например, путем отметки соответствующего чек-бокса — «Согласен» или «Не согласен» (постановление АС Уральского округа от 12.10.2017 по делу № А60-63378/2016), или подписанием отдельного согласия на получение рекламы (на целесообразность такого метода указали ЦБ и ФАС, см. информационное письмо от 06.09.2021 № ИН-06-59/70, № АК/75514/21). Если, например, абонент:

то это не дает оснований полагать, что он дал согласие на получение рекламы. Подведем итог: автодозвоны, авторассылки, массовые «холодные» звонки и прочий директ-мейл без согласия абонента недопустимы.

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Размеры штрафов: было и стало

Ранее в КоАП не было отдельной статьи, посвященной именно спам-звонкам и электронным посланиям. За такие действия штрафовали по «общей» ч. 1 ст. 14.3 КоАП, как за нарушение законодательства о рекламе. Как обстоят дела теперь — смотрите Таблицу 1.

Таблица 1

Нарушитель До 17.04.2024, руб. После 17.04.2024, руб. Гражданин 2000–2500 10 000–20 000 Должностное лицо 4000–20 000 20 000–100 000 Юридическое лицо 100 000–500 000 30 000–1 000 000

Рост «цен» на недобросовестную рекламу микрозаймов отражен в Таблице 2.

Таблица 2

Нарушитель До 17.04.2024, руб. После 17.04.2024, руб. Должностное лицо, ИП 20 000–50 000 40 000–100 000 Юридическое лицо 300 000–800 000 600 000–1 600 000

Кто фиксирует нарушения и штрафует

Как и прежде — органы ФАС. Сигналом для проведения проверки могут стать не только жалобы абонентов, но и сообщения конкурентов, а равно и собственная проверка, проведенная экспертом ФАС. Срок давности по данным нарушениям составляет год.

Итак, необходимо отбирать персонифицированные (с указанием Ф.И.О.) согласия на рассылки, рекламные звонки, следить за тем, чтобы у абонента была возможность отказаться / не соглашаться.

Все полученные согласия должны храниться на собственных российских серверах (ст. 18 закона о персональных данных) или в бумажном виде.

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