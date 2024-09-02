Судебные дела  по неналоговым спорам с маркетплейсами

Торговля на «ОЗОНе», «Вайлдберриз» и «Яндекс.Маркете» — это не только выгоды, но и конфликты. Цифровизация процессов имеет оборотную сторону: программа «что-то путает», а продавец теряет реальные деньги, возвращать которые приходится и в судебном порядке.

Заморозка аккаунта без суда (и следствия)

Немало судебных споров возникает по поводу блокировки аккаунтов продавцов, причем без предупреждения. При снижении рейтинга маркетплейсы блокируют аккаунты, принося колоссальный ущерб продавцам.

С правовой точки зрения такое действие маркетплейса — это односторонний отказ от договора. Он недопустим, если другое не предусмотрено НПА и (или) договором (ст. 310 ГК).

К посредническим отношениям — а торговля на маркетплейсе это именно они, — применимы нормы ГК относительно агентирования, комиссии. ГК предусматривает односторонний отказ от бессрочного договора комиссии. Однако комиссионер, т.е. маркетплейс обязан:

предупредить об отказе, причем как минимум за 30 дней (п. 1 ст. 1004 ГК);

поступать разумно и добросовестно (п. 4 ст. 450.1 ГК), даже разрывая отношения.

Увы, в большинстве случаев заморозка аккаунтов происходит автоматом, т. е. произвольно. Никаких доказательств реальной вины продавца, никаких уведомлений за 30 дней. При таком вольном поведении продавец по прямому указанию ГК может потребовать возмещения убытков (ст. 15 ГК). Шансы отстоять свои интересы есть (см., например, решение АС Московской области от 20.09.23, кейс № А41-65942/2023).

Произвольное урезание суммы возмещаемых убытков

Заморозка аккаунта в первую очередь лишает продавцов дохода, который они могли бы получить, если бы маркетплейс не нарушил их права, т.е. упущенной выгоды. Продавец вправе рассчитывать на ее возмещение.

Маркетплейс, «играя» в лояльность и партнерские отношения, нехотя и крайне редко соглашается возместить хоть что-то, но, разумеется, в гораздо меньшем размере чем требует продавец.

Продавцы, без колебаний обращайтесь в суд. Каждая ситуация уникальна, но основные тезисы для арбитров могут быть следующими:

произвольная блокировка аккаунта исключает возможность реализации товара и препятствует получению дохода;

нормальной торговой наценкой за розничную продажу товара следует считать 30% (ст. 6 ГК, ст. 8 закона от 28.12.09 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановление Кабмина от 15.07.10 № 530, п. 2.2. Обзора судебной практики по экономическим спорам, вытекающим из деятельности маркетплейсов за 2023 год).

таким образом, в целях разумности и соблюдения баланса сторон, размером упущенной выгоды следует признать сумму прибыли в виде возможной наценки в составе суммы реализации товара в размере 30% от общей суммы реализации.

Например, в деле А41-65942/2023 размер упущенной выгоды был рассчитан следующим образом:

Маркетплейс заморозил личный кабинет продавца 11.04.24. Согласно данным детализированных отчетов за трехмесячный период, предшествующий блокировке, размер выплат продавцу составил 4685267,89 руб., что соответствует сумме в 1 561 755,96 руб. в месяц, или 52058 руб. за каждый день.

При этом, у продавца имелось достаточно товара на складе, который мог быть им реализован в период незаконной блокировки.

Размер упущенной выгоды был оценен продавцом исходя из 30% от суммы дохода, которую он мог бы получить, если бы его право не было нарушено, то есть - 468 526 руб. 78 коп. (1 561 755,96 руб. * 0,30) за каждый месяц незаконной блокировки, или 15 617,55 руб. за каждый календарный день блокировки.

С момента блокировки поставщика до момента составления искового заявления прошло 98 дней. Следовательно, размер убытков продавца составил 15 617,55 * 98 = 1 530 520, 84 руб.

Неправомерные штрафы за накрутку рейтинга

Оставим в стороне то, что действительно есть недобросовестные продавцы, которые манипулируют с рейтингами. Ни одно обвинение не может быть голословным. Если ваша вина отсутствует и вдруг «прилетает» штраф, то немедленно требуйте разъяснений от службы поддержки.

По сути речь идет о предъявлении возражений по отчету комиссионера. У вас, как у комитента, есть право приносить их. Если иной срок не указан в договоре, то это надо сделать не позднее 30 дней со дня получения отчета, иначе отчет комиссионера будет считаться принятым комитентом (продавцом) (ст. 999 ГК).

Если служба поддержки хранит гордое молчание — отправьте претензию письменно, подчеркнув, что она досудебная. Воз и ныне там? Обращайтесь в суд, и пусть там представитель онлайн-платформы доказывает, что штраф удержан правомерно (ч. 1 ст. 65 АПК). Пусть докажет, что именно вы манипулировали, завышая рейтинг. Если у маркетплейса нет доказательств, подтверждающих, к примеру, привязку нескольких аккаунтов к одной банковской карте либо скриншотов из внутренних программ, подтверждающих всплеск выкупов поблизости к месту регистрации продавца из ближайших пунктов выдачи, то убедить суд в том, что имел место, например, самовыкуп, не так-то просто (см., например, вердикт АС Московской области от 12.10.23 № А41-65066/23).

Штрафы за отсутствие маркировки товара

Если с вас удерживают штраф за отсутствие маркировки в отношении товара, который не указан в распоряжении Правительства от 28.04.18 № 792-р, то направьте возражения, указав, что товар маркировке не подлежит.

Если штраф был начислен потому, что вы ошиблись и указали неверный код ТН ВЭД, а на самом деле товар не маркируется, то вы вправе потребовать возврата штрафа как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК) — в добровольном порядке или в судебном.

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Накрутка размеров неустойки

С продавцов на маркетплейсах регулярно удерживают гигантские суммы за логистику, в том числе за невнесение информации о габаритах товара в личный кабинет продавца.

По сути это — неустойка, следовательно, если она несоразмерна последствиям нарушения обязательства, то ее можно снизить в судебном порядке (ст. 333 ГК). Трудность в том, что доказывать несоразмерность придется продавцу (требующему снижения), а продавец, как правило, не владеет информацией о размере реальных убытков маркетплейса.

В такой ситуации бремя доказывания может считаться реализованным, если представить доказательства или аргументы в пользу того, что размер неустойки явно выше суммы убытков, которые обычно возникают в такого рода ситуациях и могли быть предвидимы.

В судебной практике имеются примеры, когда суд снижал неустойку при абсолютной очевидности того, что нарушение договора не могло повлечь значительных убытков.

Вот основные тезисы в пользу снижения неустойки:

Продавец вправе приводить любые мотивированные аргументы относительно завышенности неустойки;

Взыскание несоразмерной неустойки повлечет получение кредитором- маркетплейсом необоснованной выгоды (п. 2 ст. 333 ГК). Неустойка призвана не обогатить кредитора, а компенсировать его расходы.

Договор с маркетплейсом — это договор присоединения, и продавец, являясь более слабой стороной, не имел возможности участвовать в переговорном процессе и выдвигать свои предложения по условиям договора

Также будет нелишним заявить требование о взыскании с маркетплейса процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения (ст. 395, 1107 ГК).

Потеря и подмена товара

Партнерам маркетплейсов знакома возмутительная ситуация: товар не реализован, в отчетах о продажах не упоминается и продавцу не возвращен. Проще говоря, товар потерян. Если маркетплейс не в состоянии доказать ни факт реализации, ни факт возврата товара продавцу, а также не предоставляет сведения о местонахождении товара, то требуйте возмещения убытков в размере стоимости утраченного товара, указанной в отчетах по ценам. Не забудьте также потребовать с маркетплейса вернуть удержанное вознаграждение за реализацию товара.

В практике имеются примеры решений, вынесенных в пользу продавцов (см., в частности, вердикты АС Московской области от 29.05.23 № А41-13257/2023, от 28.06.23 № А41-37420/2023).

Случайная «распродажа»

Для ускорения реализации товара продавцы нередко повышают цену, а далее снижают ее, объявляя распродажу. Как проявляется обратная сторона автоматизации:

вы в личном кабинете увеличиваете стоимость товара;

выставляете скидку;

три часа спустя приходит грустное сообщение в личный кабинет с сообщением, что увеличить цену не удалось, а скидка применена.

Итог: товар распродан по заниженной стоимости, продавец понес убытки. И кто бы что не писал, как бы не извинялся — имеет место причинение убытков вследствие нарушений работы портала.

В такой ситуации продавец вправе взыскать с маркетплейса убытки. Убытки рассчитываются исходя из цены, по которой продавец желал провести реализацию товара и которую установил (которая не прошла по вине портала), за вычетом комиссии маркетплейса и фактической выручки от продажи товара. Такой расчет убытков суды признают обоснованным (так, в частности, решил АС Московской области от 20.04.23, рассмотрев дело № А41-95886/2022).

Несвоевременный возврат товара

Вы передали товар на маркетплейс, однако он покупателю доставлен не был и вам не возвращен. Иной раз такая ситуация может длиться месяцами.

В такой ситуации вы вправе потребовать от маркетплейса возмещения убытков в размере стоимости переданного, но не возвращенного товара.

Однако, начислить проценты по ст. 395 ГК на сумму убытков в данном случае не получится, поскольку проценты, как и убытки, — вид ответственности за нарушение обязательства. Одновременное взыскание и процентов и убытков в данном случае будет говорить о возложении на маркетплейс двойной ответственности за одно и то же нарушение (см. например, вердикт АС г. Москвы от 27.06.22, дело № А40-209329/2021, постановление 9-го ААС от 19.09.22, дело № А40-209329/2021).

Не перечислены деньги за товар

Товар поступил на склад маркетплейса, однако деньги от продажи товара продавцу так и не поступили. Если маркетплейс не сможет доказать, что перевел деньги продавцу, то налицо односторонний отказ от исполнения обязательств (см., в частности, решения АС г. Москвы от 25.01.21, дело № А40-205205/2020, определение ВС от 05.04.23, дело № А56-14689/2022).

В некоторых случаях получается взыскать не только сумму долга, но и проценты по ст. 395 ГК (см., в частности, постановление 9 ААС от 24.06.22, дело № А40-262133/2021).

Товары утилизированы без оснований

В договоре между продавцом и торговой площадкой может быть условие о том, что товар с недостатками может быть утилизирован на основании одностороннего решения маркетплейса. Но «одностороннее» — не значит «произвольное».

Если маркетплейс не докажет наличие оснований для утилизации, то должен возместить убытки, ведь до реализации покупателю товар — это собственность продавца (см., например, решение АС Московской области от 05.04.22 и постановление 10 ААС от 07.06.22, дело № А41-6245/2022).

Маркетплейс не реагирует на претензии правообладателя

По общему правилу маркетплейс, как информационный посредник, несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав только при наличии вины, а при наличии совокупности следующих условий полностью освобождается от ответственности (п.3 ст. 1253.1 ГК):

он не знал и не должен был знать что результат интеллектуальной деятельности используется неправомерно;

при получении в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Осуществляя сделки по реализации товаров, маркетплейс не действует от своего имени, не заключает договоры напрямую с покупателями, а значит не может нести ответственность за незаконное распространение товаров другим лицом.

Он может лишь содействовать в восстановлении нарушенных прав, например, заблокировав размещение спорного товара. Подтверждений этому масса: см., например, решение постановление СИП от 28.11.22, дело № А40-290548/2021, решение АС г. Москвы от 06.09.19, дело № А40-291745/2018, постановления 9 ААС от 12.11.19 № 09АП-64351/19, 10 ААС от 14.09.22, дело № А41-44938/2021. К тому же нередко продавец вообще не является правообладателем — тогда тем более его претензии необоснованны (см., например, решение АС г. Москвы от 26.10.22, дело № А40-246139/2021, постановление 9-го ААС от 20.01.23, дело № А40-246139/2021).

Другое дело — если маркетплейс не реагирует на претензии реального правообладателя, не пресекает неправомерное использование чужой интеллектуальной собственности. В таком случае можно в судебном порядке взыскать с него компенсацию, ведь он должен был предвидеть наступление негативных последствий (см. ст. 1253.1 ГК) и принять меры для пресечения нарушений (определение 1 КСОЮ от 27.04.22, дело № 8Г-6414/2022[88-8992/2022]).

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