Шантажируют записью в Федресурсе

Возникли временные, вполне преодолимые трудности, образовалась некритичная просрочка, но контрагент угрожает подать уведомление в Федресурс о том, что собирается вас банкротить. Но подобному шантажу есть что противопоставить.

Напомните о размере долга

Ключ к успеху — в спокойной, выверенной, обоснованной позиции. Прежде всего определите, а есть ли вообще основания для постановки вопроса о банкротстве?

Порог для «запуска» процесса несостоятельности для юридических лиц вырос, и весьма существенно. Закон от 29.05.2024 № 107-ФЗ повысил его до 2 млн руб. Так что если вы временно задолжали кредитору меньше, то прямо заявите ему об этом. Возможно, что ваш оппонент не в курсе изменений и оперирует устаревшими сведениями.

Раньше было так. Например, фирма «Успех», испытывая временные трудности, задерживает оплату по поставкам. Ее деловой партнер, фирма «Принцип», дождавшись, когда долг возрастет до 305 000 руб., письменно уведомлял о том, что в случае неоплаты указанной суммы подаст в Федресурс уведомление в порядке п. 2.1 ст. 7 Закона о банкротстве. Стремясь избежать такой диффамации, фирма «Успех» изыскивала средства и погашала долги.

С конца мая 2024 года кредитору придется ждать до тех пор, пока долг не вырастет до 2 млн руб.

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Напомните об ответственности за вред деловой репутации

Ранее не было единства во мнениях о том, вредит ли деловой репутации фирмы наличие в Федресурсе негативных сведений — несмотря на то, что сведения из этого реестра используются для проверки контрагентов. Вот реальный пример из практики: два ИП, контрагенты фирмы «К», внесли в Федресурс сведения о своих намерениях ее обанктротить. Неприятности посыпались тотчас:

Поставщик приостановил отгрузку с согласованной отсрочкой платежа.

Заказчик отстранил «К» от электронного аукциона, причем, ссылаясь именно на Федресурс.

Обиженная фирма прошла все три инстанции, которые подтвердили, что негативная публикация в Федресурсе умаляет деловую репутацию, но главное: ВС отказался пересматривать их решения, согласившись с этим (определение от 21.04.2022 № 309-ЭС22-4534).

До того, как по этому поводу высказался ВС, суды нередко удовлетворяли требования о признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию публикации в Федресурсе (решение АС Удмуртской Республики от 05.07.2021, дело № А71-15473/2020, АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.01.2020, дело № А56-109653/2019).

Итак, напомните шантажисту о том, что негативную публикацию в Федресурсе ему придется опровергать за свой счет.

Кроме того, вы будете добиваться не только опровержения, но и реального возмещения убытков. Например, расходов на внеочередной аудит, который потребовался для проверки финансового «здоровья» фирмы.

Нелишним будет напомнить о том, что и юридическое лицо вправе потребовать возмещения вреда, причиненного деловой репутации (что подтвердил КС, определение от 04.12.2003 № 508-О). Причем сумму вы можете определить по своему усмотрению — никаких «порогов» и «пределов» в законе и в судебной практике не установлено. Укажите, что вы легко сможете подтвердить и наличие самой репутации, и то, что публикация в Федресурсе повлечет для вас легко доказуемые негативные последствия. И за то, что уровень доверия к вам на рынке снизится, придется отвечать шантажисту. Вышеуказанные обстоятельства описаны ВС (п. 21 Обзора судебной практики № 1 (2017), определение от 18.11.2016 № 307-ЭС16-8923).

С шантажистами не нужно вступать в переговоры, с ними нужно бороться. Поручите свою проблему экспертам АКГ «Созидание и Развитие». Мы имеем огромный опыт защиты интересов организаций.

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