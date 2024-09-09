Банкротство юрлица: что изменилось для бизнеса в 2024 году

Закончился мораторий на подачу заявлений кредиторов на банкротство должников, повышен порог долга для банкротства, появился реестр субсидиарных ответчиков. Рассказываем об этих и иных новшествах в сфере несостоятельности

Мораторий завершился, а порог долгов повысился

Запрет на подачу заявлений на банкротство кредиторами должника, введенный постановлением Кабмина от 28.06.22 № 497, снят 1 октября 2023 г., и уже с мая 2024 г. существенно увеличен размер долга, при котором возможно начало процедур несостоятельности (закон от 29.05.24 № 107-ФЗ).

Кредитору, жаждущему подать заявление о банкротстве должника, придется дождаться, пока его долг не вырастет до 2 млн руб., для сельхоз- и стратегических предприятий, естественных монополий — 3 млн руб.

«Оцифровка» требований кредиторов

С 29.05.24 кредиторы не могут представлять свои требования в арбитраж на бумаге, только в электронном виде. При введении внешнего управления — такая же ситуация. Хорошо это или плохо?

Для судов — хорошо, поскольку облегчается прием, обработка, анализ документации, должнику и кредиторам – пожалуй, нейтрально.

Некоторые вопросы решаются без судебных заседаний

В банкротстве есть вопросы, для разрешения которых не требуется судебное заседание. Это обособленные споры относительно (п. 2 ст. 60 закона о банкротстве):

По таким делам, строго говоря, не требуется проводить заседания — и так все ясно, а вероятность обжалования минимальна. В 2024 г. судьи вправе рассматривать эти споры единолично, без вызова сторон, и вынесут лишь резолютивную часть решения (или, по своему усмотрению, назначить полноценное заседание, с вызовом участников и т.п.). Возникли возражения — подавайте заявление на составление мотивировки, подождите пять дней (столько отведено на составление) и, ознакомившись, подавайте жалобу.

Кстати, теперь, согласно новой редакции ст. 61 закона о банкротстве, срок для подачи апелляции и кассации одинаков — в течение одного месяца с даты вынесения обжалуемого акта.

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Вознаграждение арбитражного управляющего

Без проведения судебного заседания (см. выше) может быть рассмотрен вопрос об утверждении размера процентного вознаграждения, полагающегося АУ, если этот показатель составляет от 100 000 до 1 000 000 руб. (п. 9 ст. 20.6 закона о банкротстве).

Если процент менее 100 000 руб., то АУ сам себе перечислит эти деньги, если более 1 млн руб., то назначается судебное заседание. Причем размер процента может быть снижен судом в зависимости от качества и объема работы (п. 18 ст. 20.6 закона о банкротстве).

Арбитражный управляющий узнает все

Положения п. 1 ст. 20.3, 213.9 закона о банкротстве теперь позволяют АУ получать сведения не только о должнике и его КДЛ, но и заинтересованных лицах (ст. 19 закона о банкротстве). Это, в частности, могут быть лица, которые:

входят в группу с должником (по смыслу закона о конкуренции);

являются аффилированными по отношению к должнику.

К заинтересованным могут относиться не только реальные руководители, члены совета директоров (наблюдательного совета), главбухи и т.п., но и бывшие, оставившие свой пост в течение года до старта банкротства. Или вообще любой КДЛ, который в этот же период мог влиять на должника. Также к заинтересованным лицам относятся супруги и родственники. Так что просто «переписать» активы на фирму тещи или дяди незаметно не получится.

Закрытый реестр требований можно «приоткрыть»

Раньше, если кредитор не успевал включить свои требования в реестр, восстановить пропущенный срок было нельзя. Причем независимо от причин пропуска срока.

Справедливости ради отметим, что ВС указывал на возможность восстановления срока (см., например, определение от 01.04.19 № 304-ЭС17-1382(8)). Теперь эта возможность есть и в законе о банкротстве (новая редакция п. 1 ст. 142): кредитор вправе просить суд о восстановлении срока на подачу заявления о включении в реестр.

Возражения на требование кредитора может подать лицо, не участвующее в деле

В судебной практике такая практика сложилась давно (п. 30 постановления Пленума ВАС от 22.06.12 № 35, п. 51 Обзора судебной практики № 3 (2019)), но законодательно закреплено только с 2024 г., п. 10 ст. 16 закона о банкротстве.

То есть если требование может возникнуть, но еще не возникло, то можно подать возражения относительно требований кредитора. Даже лицо, не участвующее в деле, вправе возражать относительно требований кредиторов.

Самый простой пример: фирма судится с налоговиками относительно результатов выездной налоговой проверки, и параллельно стартует банкротный процесс. ИФНС не может включиться в реестр требований кредиторов до вынесения судебного решения, но оно потенциально может быть (на самом деле реально будет) вынесено в пользу ИФНС. Налоговики вправе участвовать в банкротном процессе.

«Доска позора» для субсидиарных ответчиков

Если в банкротном споре задействованы налоговые органы, то сведения о лицах, привлекаемых к субсидиарке, будут вноситься в спецреестр. Хорошо это или плохо? Для тех, кого включают в этот реестр, — плохо, колоссальный ущерб деловой репутации. Для добросовестных бизнесменов — хорошо, еще один способ проверить контрагента.

Что делать кредиторам в связи с изменениями

В рамках одной статьи вряд ли возможно проанализировать последствия новшеств банкротного процесса. Дадим общие рекомендации: проверять контрагента на наличие в новом реестре субсидиарных ответчиков и «просуживать» долги банкрота, т.е. если срок исковой давности подходит к концу, то подавать в суд на взыскание долга. И, разумеется, занимать активную позицию в банкротном процессе.

Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» готовы эффективно представлять ваши интересы в банкротном процессе и не допустят нарушения ваших прав, даже если вы только потенциальный кредитор.

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