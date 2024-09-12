Как перейти на налоговый мониторинг

С 8 августа снижены суммы критериев для перехода на налоговый мониторинг: сумма налогов, уплаченных за год, — 80 млн руб. (было 100 млн руб.), годовой доход — 800 млн руб., активы — 800 млн руб. (было по 1 млрд руб.) Кто еще может перейти на налоговый мониторинг и как это сделать?

В чем суть налогового мониторинга

Налоговый мониторинг (НМ) — это современная форма налогового контроля, которая полностью заменит привычные проверки.

Все построено на онлайн-взаимодействии, когда налогоплательщик, предоставив налоговикам удаленный доступ к своей информационной системе (ИС), получает возможность оперативно согласовывать с контролерами налогообложение операций, предполагаемых и уже совершенных.

Налоговый мониторинг позволяет снизить объем запрашиваемых документов, предотвратить риски, быстро урегулировать спорные позиции до того, как они перерастут в конфликт.

Что входит в расчет при определении возможности перехода

При расчете налогов включаются общие суммы НДФЛ, налога на прибыль, НДС, акцизов, НДПИ, учитываются и страховые взносы, и также суммы, которые уплачиваются в качестве налогового агента.

Из расчета исключаются НДС и акцизы, подлежащие уплате при перемещении товаров через границу ЕЭС.

Доходы определяются по бухгалтерской отчетности за предыдущий год, балансовая стоимость активов — на 31 декабря прошлого года. Должны быть соблюдены все три пороговых значения.

Эти лимиты не касаются:

организаций, которые уже применяют налоговый мониторинг;

резидентов ОЭЗ, ТОР, порта Владивосток, Арктической зоны;

юридических лиц, которые участвуют в промышленном кластере;

участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений — они в любом случае обязаны перейти на налоговый мониторинг не позднее трех лет с даты заключения соглашения.

Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» оказывают услуги по юридическому сопровождению бизнеса и помогают решить сложные спорные вопросы, в том числе по вопросам вступления в налоговый мониторинг. Записаться на консультацию

Что обязан сделать налогоплательщик

Прежде всего — обеспечить налоговому органу информационное взаимодействие с ним.

С начала этого года участники налогового мониторинга должны были перейти на новый способ информационного взаимодействия путем интеграции своих информационных систем с АИС «Налог-3» (приказ ФНС от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163).

Заявление о проведении налогового мониторинга представляется в свою ИФНС. Крупнейшие налогоплательщики обращаются в инспекцию по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. Срок: не позднее 1 сентября года, предшествующего периоду, за который осуществляется налоговый мониторинг, то есть календарный год (п. 4 ст. 105.26, ст. 105.27 НК).

Помимо заявления (по форме, утв. приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@) потребуются:

регламент информационного взаимодействия;

данные относительно взаимозависимых лиц;

налоговая учетная политика;

документы внутреннего контроля.

Налоговый орган примет решение до 1 ноября того же года. Срок налогового мониторинга не ограничен, для отказа на следующий год заявление нужно подать до 1 декабря текущего года (п. 7 ст. 105.27 НК).

Что должен делать в ходе налогового мониторинга налогоплательщик

Налогоплательщик должен:

Что должен делать в ходе налогового мониторинга налоговый орган

Основная задача налоговиков — анализировать риски налогоплательщика и оценивать, насколько эффективно работает его внутренний контроль. Налоговики вправе:

На период, проверяемый в рамках налогового мониторинга, не проводятся проверки — ни выездные, ни камеральные (ст. 88, 89 НК).

Если вскроются нарушения

Если налоговики выявят какие-то несоответствия или противоречия, то они затребуют пояснения. Если пояснения не удовлетворят налоговую инспекцию или не будут представлены, или вскроются налоговые нарушения, то сначала налоговики уведомят о наличии оснований для составления мотивированного мнения. Если налогоплательщик не представит пояснения, или представит, но недочеты не исправит, то налоговики направят мотивированное мнение (ст. 105.29 НК).

Что такое мотивированное мнение, каков его статус

Сразу подчеркнем: это не решение о привлечении к ответственности.

Высказывая мотивированное мнение, налоговики оценивают, насколько корректно с точки зрения налогового законодательства вы отражаете сделки и их результаты.

Налогоплательщик может сам запросить мотивированное мнение, если возникли сомнения в правильности выбранного пути. Или же налоговики по своей инициативе его формируют, выявив нарушение.

Повторим: мотивированное мнение — не повод для штрафа, но оно обязательно для участников налогового мониторинга. Игнорирование мотивированного мнения повлечет за собой выездную проверку (ст. 89, 101 НК).

Если налогоплательщик согласен с мотивированным мнением, то нужно в течение месяца со дня его получения уведомить об этом ИНФС и подтвердить, что выполнили указания (п. 6 ст. 105.30 НК).

Если налогоплательщик не согласен с мотивированным мнением, то в месячный срок нужно предоставить свои разногласия. ИФНС в течение трех рабочих дней направит разногласия с материалами в ФНС, где в течение месяца будет проведена взаимосогласительная процедура. Об итогах — изменилось ли мотивированное мнение или осталось без изменения — налогоплательщик будет уведомлен (п. 8 ст. 105.30, ст. 105.31 НК).

В рамках одной статьи невозможно описать все нюансы. Внедрение налогового мониторинга потребует серьезной подготовки — анализа документооборота, определения способа информационного взаимодействия, проверку системы внутреннего контроля и многое другое. Получите консультацию налоговых экспертов АКГ «Созидание и Развитие» и ведите бизнес спокойно.

Читайте также:

Вашему бизнесу нужна юридическая помощь? Помогаем в решении сложных задач! Запишитесь на консультацию Оставьте нам немного информации, и мы свяжемся с вами: Отправить

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8KStt1