Можно ли сократить доначисления, подав уточненку

Есть ситуации, когда налогоплательщик должен представить уточненку, а есть ситуации, когда это его право. Можно ли им воспользоваться для снижения доначислений?

Уточненка: представлять обязательно

Как только налогоплательщик поймет, что занизил налог, тогда нужно подавать уточненку. Ошибка может быть обнаружена самостоятельно (п. 1 ст. 81 НК) или же налоговыми органами — тогда они направят соответствующее требование о представлении уточненки или пояснений (п. 3 ст. 88 НК). Если его не выполнить, то последуют штрафы (до 20 000 руб., ст. 129.1 НК).

Можно ограничиться пояснением, это не повод для привлечения к ответственности — при условии, что пояснения удовлетворят налоговиков. Если же проверка выявит недоимку, то доначисления, штрафы и пени неизбежны.

Налогоплательщик обжаловал решение, вынесенное по результатам КНП, о доначислении налога в связи с неправомерным применением вычетов по НДС. Свою позицию он основывал на том, что подал уточненку за тот же период, где указал вычеты по счетам-фактурам других контрагентов. ВС определил: уточненная декларация, которая подана после вынесения решения, может стать поводом лишь для новой проверки, а на законность изначально вынесенного решения она не влияет. (определение ВС от 09.07.2020, дело № А68-7229/2018).

Нет обязанности подавать уточненку уже по итогам налоговых проверок (ст. 81, 88, 89, 100, 101 НК). Уточненка нужна для того, чтобы скорректировать действительные налоговые обязательства, а если доначисления уже произведены, налогоплательщику остается лишь внести в регистры учета необходимые корректировки (на это указал АС Северо-Западного округа, постановление от 28.09.2023, дело № А56-109137/2022).

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Когда подача декларации — ваше право

Вы вправе подать уточненку, если:

Вы самостоятельно нашли ошибки / неточности, которые не повлияли на размер налога, причитающегося к уплате.

ИФНС потребовала пояснений по поводу декларации с ошибками, не повлиявшими на сумму налога.

На основе поданной уточненки может быть:

назначена повторная ВНП, если в уточненке уменьшена сумма налога к уплате, увеличена сумма НДС/акциза к возмещению, увеличена сумма убытка (ст. 89 НК).

возникнет требование о возврате в бюджет излишне полученных в заявительном порядке сумм НДС, включая проценты (ст. 176.1 НК).

В свою очередь, уточненка может быть смягчающим обстоятельством, которое должно повлиять на размер штрафа. Когда неправильное определение периода учета расходов и возникновение недоимки в проверяемых периодах сопровождается переплатой налога в иных налоговых периодах, это свидетельствует об отсутствии существенного вреда для общественных отношений и может рассматриваться как смягчающее обстоятельство (определение ВС от 28.02.2020, дело № А47-7120/2018).

Для освобождения от ответственности в случае подачи уточненки необходимо учитывать срок подачи налоговой декларации, а также срок уплаты налога.

Например, если уточненка была подана после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения срока уплаты, то освобождение от ответственности может быть только в случае подачи декларации до момента обнаружения ошибок налоговым органом (п. 3 ст. 81 НК).

Если уточненка подается только после истечения срока уплаты налога, освобождение от ответственности происходит в случаях:

когда налогоплательщик узнал об ошибках до момента обнаружения их налоговым органом при условии наличия положительного сальдо ЕНС в соответствующем размере;

подачи уточненки после ВНП за период, в котором не было обнаружено ошибок (п. 4 ст. 81 НК).

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