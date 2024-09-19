Очередность обеспечительных мер: как защитить свои права

Вынесено решение по налоговой проверке и, чтобы обеспечить его исполнение, руководитель ИФНС или его заместитель вправе наложить запрет на отчуждение/залог объектов имущества или заморозить банковские операции. Какие возможны нарушения и как налогоплательщикам защитить свои права?

На каком основании

Произвольно обеспечительные меры не применяются. Они призваны защитить имущественные интересы бюджета, обеспечить поступления налоговой задолженности (п. 10 ст. 101 НК) — при условии наличия веских оснований полагать, что сумму недоимки невозможно будет взыскать.

Наличие достаточных оснований должна доказать ИФНС, а вот что считать такими обстоятельствами в НК не прописано, поэтому этот вопрос отдан на откуп руководителю (его заместителю) и, впоследствии, суду.

На что ссылаться, обжалуя наложение обеспечительных мер

Перечня таких обстоятельств в НК нет, поэтому если налогоплательщик полагает, что у ИФНС не было оснований для принятия обеспечительных мер, то может обжаловать это решение в вышестоящем налоговом органе, а также — в суде (ст. 137, 138 НК). Практика показывает, что вышестоящие органы и суды прислушиваются, например, к следующим доводам:

Бизнес-деятельность ведется в обычном порядке, налоги уплачиваются, обязательства выполняются и т.п.

У налогоплательщика есть достаточный объем активов для погашения долга.

Есть внушительная база добросовестных контрагентов.

Налогоплательщик выступает стороной долгосрочных государственных и муниципальных контрактов, других договоров.

Наложение обеспечительных мер повредит нормальной деятельности — например, сделает невозможным получение кредита.

Чем больше вы приведете доказательств того, что вы активно осуществляете хозяйственную деятельность, у вас нет признаков сокрытия доходов, имущества и попыток уклониться от уплаты обязательных платежей, тем больше шансов отбиться от обеспечительных мер (постановление АС Центрального округа от 09.11.2018 № Ф10-4901/2018).

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Какие меры применяются

После вынесения решения по итогам проверки налоговый орган может принять следующие обеспечительные меры:

1. Запрет на отчуждение (передача в залог) имущества без согласия ИФНС.

2. Приостановление операций по счетам в банке (п. 10 ст. 101 НК).

Первая мера предполагает, что налогоплательщики не вправе по собственному усмотрению реализовывать (продавать, дарить и т.п.), передавать в залог часть имущества, указание на которую содержит решение о принятии обеспечительных мер.

Если стоимость имущества превышает сумму долга, то в решении ИФНС должна указать, в пределах какой суммы наложен запрет (приложение № 38 к приказу ФНС России от 07.11.2018 г. № ММВ-7-2/628@).

Стоимость имущества определяется по данным бухучета в следующей очередности (подп. 1 п. 10 ст. 101 НК):

группа 1: недвижимость — любая, в том числе и не задействованная в бизнесе;

группа 2: транспорт, ценные бумаги, объекты дизайна офиса, служебных площадей;

группа 3: иное имущество, исключая готовую продукцию, сырье, материалы;

группа 4: готовая продукция, сырье, материалы.

Судебная практика сформировалась в том ключе, что нельзя принять решение о запрете на отчуждение дебиторки (п. 4.2 письма ФНС от 03.10.23 № БВ-4-9/12603, решение ВС от 12.05.2022 № АКПИ22-118, апелляционное определение ВС от 06.09.2022 № АПЛ22-288) и НМА, при условии, что они не относятся к имуществу (в отношении имущественных прав) и не имеют материального носителя (письмо Минфина от 14.12.2023 № 03-02-06/120702).

Существует позиция ФНС, в соответствии с которой допускается наложение ареста на имущество в залоге — при условии, что нет средств на счетах и другого имущества, свободного от обременений (письмо ФНС от 07.08.2014 № ЕД-4-3/15547).

ИФНС определяет стоимость объектов сначала из группы 1, сопоставляет ее с суммой недоимки, пени, штрафов, причитающихся к уплате. Если стоимость больше долга, то налоговики могут наложить запрет лишь на объекты группы 1. Если меньше, то налоговики могут запретить реализацию объектов имущества из группы 2 и далее по очереди.

За нарушение принятого запрета должностное лицо, допустившее его (руководитель, главбух) или ИП может быть привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 19.4 КоАП.

Когда возможно приостановление банковских операций

Для этого необходимо, чтобы был принят запрет на отчуждение в отношении всех групп имущества (рассмотрены выше) и стоимость такого имущества была бы менее сумм недоимок, пеней и штрафов (подп. 2 п. 10 ст. 101 НК). Если ИФНС нарушит такую очередность, то налогоплательщик вправе обжаловать это решение (ст. 137, 138 НК).

Приостановление может быть только в отношении недостающей части недоимки, пеней и штрафов, то есть разницы между общей суммой налоговой задолженности и стоимостью имущества, в отношении которого принят запрет.

Нарушение очередности недопустимо

Анализ ст. 101 НК дает основания полагать, что сначала должен быть принят запрет на свободное отчуждение имущества и только после того, как выяснится, что его стоимость меньше суммы недоимок, штрафов и пеней, подлежащих уплате — приостанавливаются операции по счетам в банке.

Нарушение этой очередности дает налогоплательщикам право требовать в судебном порядке признания недействительным решения о принятии обеспечительных мер. Так, если ИФНС сначала приостановила операции по счетам, а уже потом наложила запрет на отчуждение, то решение будет признано недействительным (постановления АС Поволжского округа от 20.03.2023 № Ф06-942/2023, от 20.01.2023 № Ф06-27725/2022).

Но даже если ИФНС не прямо нарушила очередность, а «всего лишь» неправильно определила стоимость имущества, запрещенного для отчуждения / залога, и приостановила операции по счетам, — то и это неправомерно, и влечет за собой отмену решения о принятии обеспечительных мер (решение АС Центрального округа от 14.04.2023 № Ф10-1340/2023, Западно-Сибирского округа от 24.10.2019 № Ф04-5081/2019).

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