Пределы ответственности главного бухгалтера после увольнения

Главный бухгалтер — ключевая фигура в любом бизнесе, которая отвечает за его финансовое «здоровье». Спрос с него велик, поэтому ущерб, причиненный неверным решением, нередко взыскивается и после увольнения. И бывший главбух может быть привлечен к ответственности за то, что сделал, будучи штатным работником.

Какая ответственность может грозить

Если руководство поручило вести бухучет конкретному специалисту — главбуху / другому лицу (ст. 7 закона о бухучете), то за неверные действия / бездействие, неоправданные решения и бывший главбух может привлекаться к ответственности — материальной, административной, субсидиарной и уголовной.

О материальной ответственности: когда главбух в ответе

Материальная ответственность в трудовых отношениях регулируется трудовым договором или соглашением к нему, но даже если трудовой договор расторгнут — это не мешает такой ущерб взыскать (ст. 232 ТК).

Суть мат.ответственности в том, что сотрудник — им может выступать и главбух, — возмещает ущерб, который причинил работодателю своими противоправными действиями или бездействием (ст. 232, 233 ТК).

Полная материальная ответственность возможна лишь тогда, когда условие о ней содержит трудовой договор с главбухом (ст. 243 ТК, п. 10 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52). Когда такого условия нет, то главбух отвечает лишь в пределах среднемесячного заработка. Но ТК содержит ряд случаев, когда полная мат.ответственность налагается независимо от того, что написано в трудовом договоре. Бывший главбух будет нести ее в случае, если ущерб причинен:

В виде недостачи ценностей — причем неважно, доверялись ли они постоянно (имеется специальный письменный договор) или разово (по доверенности).

Умышленно — необходимо доказать, что главбух сознательно действовал во вред работодателю, представлял последствия своего поступка и желал их наступления или относился безразлично. Также работодателю придется указать суду на наличие причинно-следственной связи между действиями / бездействием главбуха и негативными последствиями.

В состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического) — необходимо, во-первых, подтверждение самого факта опьянения в момент, когда был причинен ущерб — приказ об отстранении от работы и направлении на освидетельствование, показания очевидцев. Во-вторых, причинно-следственная связь между действиями в состоянии опьянения и ущербом.

Преступлением, установленным приговором суда . Если дело прекращено, или суд оправдал человека, то оснований для полной мат.ответственности нет (п. 11 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52).

Административным правонарушением — при наличии вступившего в силу постановления. Причем малозначительность правонарушения, когда человеку объявляется только устное замечание, не освобождает от полной мат.ответственности (п. 12 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52).

Вследствие разглашения сведений , составляющих охраняемую законом тайну — персональных данных сотрудников, коммерческую, служебную и т.д.

Не при исполнении трудовых обязанностей. Например, главбух за пределами рабочего времени использовал ПК, оргтехнику, другое имущество работодателя не по назначению и повредил его.

Работодатель должен обратиться в суд не позднее года со дня обнаружения причиненного ущерба (ч. 4 ст. 392 ТК).

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Административная ответственность уволенного главбуха

Главбух, как должностное лицо, может понести ответственность за нарушения, установленные КоАП и после увольнения, но при условии, что будет установлена его вина и в пределах срока давности привлечения к ответственности (ст. 4.5 КоАП).

Например, выявлено отсутствие необходимых первичных документов, что расценивается как грубое нарушение требований к бухучету (ст. 15.11 КоАП). Но для того, чтобы оштрафовать должностное лицо на 5 000 руб., суду необходимы доказательства того, что главбух был обязан организовывать внутренний контроль ведения учета и составления отчетности и отвечал за своевременное и качественное выполнение этих функций (решение 7 КСОЮ от 27.08.2020, дело № 16-2721/2020).

Бесполезно пытаться избежать наказания, ссылаясь на то, что какие-то операции выполняет не главбух, а другие — сотрудники. Как правило, в должностных инструкциях главбуха всегда есть условие о том, что он несет ответственность за работу своего отдела.

Суды указывают на то, что при грамотном руководстве главбух может контролировать и вовремя устранять ошибки подчиненных (решение Артемовского горсуда Свердловской области от 30.06.2023, дело № 12-39/2023).

Более того, может быть привлечен к ответственности главбух не самой организации, а другой организации, если фактически он вел бухучет (решение Ленинского районного суда г. Пензы от 03.03.2023 по делу № 12-81/2023).

Субсидиарная ответственность бывшего главбуха

Бывший главный бухгалтер, как и реально действующий, в силу должности по умолчанию не относится к лицам, контролирующим должника (КДЛ). Но если доказаны его неправомерные действия, приведшие к невозможности погашения обязательств перед кредиторами, то он может быть привлечен к субсидиарной ответственности (п. 22 постановления Пленума ВС № 6, Пленума ВАС № 8 от 01.07.1996, дело № А40-161770/2014).

Для привлечения главбуха к субсидиарной ответственности исследуются следующие обстоятельства:

ненадлежащее хранение документов;

намеренное искажение информации, содержащейся в учетах;

создание формального документооборота и т.д. (дело № А63-577/2015).

Суды отказывают в привлечении главбухов к этому виду ответственности, если:

Можно сделать универсальный вывод о том, что если доказано наличие ущерба и его связь с виновными действиями бывшего главбуха, то субсидиарная ответственность более чем реальна.

Ответственность по УК — увольнение не спасет

Бывший главбух компании может быть привлечен к уголовной ответственности, если подписывал, сдавал отчетность в ИФНС и должен был нести ответственность за полную и своевременную уплату налогов (п. 7 постановления Пленума ВС от 26.11.2019 № 48). Необходимо также, чтобы был доказан прямой умысел на совершение преступлений (п. 4, 7, 8 постановления Пленума ВС от 26.11.2019 № 48).

Самые распространенные преступления главбуха:

И это не закрытый перечень. Но если главбух был не в курсе недобросовестных операций руководства, то он не несет ответственности. По общему правилу именно руководитель принимает решения по сделкам, он и должен отвечать (определение Мосгорсуда от 16.02.2021 № 33-5786/21).

Другое дело, если главбух принимал в махинациях активное участие — например, вовлекал в незаконную деятельность других лиц (решение Ленинского райсуда г. Барнаула от 18.07.2019 № 1-231/2019).

Не следует бояться уголовного преследования, если нет потерпевших, точных сумм ущерба, не доказана вина главбуха, а решение налоговиков о привлечении к налоговой ответственности признано недействительным (решение Ленинского райсуда г. Ульяновска от 30.07.2020 № 1-166/2020).

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