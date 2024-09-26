Арбитражный управляющий не оспорил сделку. Можно ли взыскать убытки

Если арбитражный управляющий ничего не делает для того, чтобы оспорить явно недействительные сделки, то такое поведение недопустимо. Возникает вопрос: при каких условиях можно взыскать с него убытки?

Как действовать кредиторам, чтобы помешать сокращению конкурсной массы и избежать искусственного наращивания расходов управляющего, которые компенсируются тоже из конкурсной массы.

Три группы обстоятельств, подлежащие доказыванию

Судебная практика подтверждает, что для взыскания убытков с арбитражного управляющего нужно доказать стандартный «набор» обстоятельств:

сам факт недобросовестного поведения;

факт причинения кредиторам убытков, и их размер;

наличие причинно-следственной связи между двумя вышеуказанными фактами.

Неправомерность действий арбитражного управляющего следует доказывать от обратного, ссылаясь на то, что он не принимал:

разумных и добросовестных мер, преследуя не свои интересы, а кредиторов, должника (обязанность установлена ст. 20.3 закона о банкротстве);

всех доступных мер для того, чтобы максимально пополнить конкурсную массу и погасить требования кредиторов (на это указал ВС в определении от 24.08.2020 № 305-ЭС19-17553) но, должен был это делать.

Если арбитражный управляющий не оспорил сделку, которую должен был оспорить, то что же это, как не недобросовестное, неразумное поведение?

Но это общие замечания, а теперь приведем конкретные кейсы из практики, когда кредиторам удалось добиться взыскания убытков с арбитражного управляющего.

Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» оказывают услуги по юридическому сопровождению бизнеса и помогают решить сложные спорные вопросы, в том числе по вопросам неправомерности действий арбитражного управляющего. Записаться на консультацию

Пока управляющий бездействовал, истек срок исковой давности

«Профессионалам», к которым причисляют себя даже самые некомпетентные управляющие, ничего не стоит «замазать» свои действия и тем более бездействие. В особенности если сделок у должника множество и если кому-то из контрагентов удается каким-то образом заинтересовать арбитражного управляющего в том, чтобы он «просрочил» именно его договор.

Предположим, что кредиторы только-только узнали о том, что арбитражный управляющий не оспорил сделку с признаками недействительности, и срок исковой давности истек. Следует попытаться взыскать убытки с управляющего, доказав три группы вышеописанных обстоятельств.

Подчеркнем, что «наказывать» таким образом всех управляющих, занятых в банкротном процессе не стоит, суд будет учитывать степень вины конкретного лица и его способность повлиять на уже случившиеся злоупотребления.

Показательный пример: делом занимались два управляющих — один приступил раньше, второй позже. Кредиторы, обратившись в суд, потребовали взыскать с них убытки солидарно, сочтя, что:

они оба виноваты в том, что не оспорили сделку с аффилированным лицом:

второй арбитражный управляющий не потребовал взыскания убытков с первого.

Однако суд счел виноватым лишь первого управляющего, сочтя доказанным наличие причинно-следственной связи между его недобросовестным поведением и наступившими убытками. Он вовремя не оспорил сделку и в итоге активы должника уменьшились на 158 млн руб.

Второго управляющего суд счел невиновным, поскольку когда он приступил к работе, срок исковой давности уже истек, и не было возможности принять какие-то меры (постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.01.2023, дело № А75-2961/2016).

Контрагент уже ликвидирован

Нередко случается, что арбитражный управляющий затягивает вопрос с оспариванием до момента ликвидации контрагента. И в таком случае это тоже может стать основанием для взыскания убытков.

Так, по следующему делу кредиторы сумели доказать, что если бы арбитражный управляющий:

оспорил сделку

и

потребовал взыскания убытков с бывших руководителей

или

поставил вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности,

то есть совершил действия, которые направлены на пополнение конкурсной массы, то у кредиторов была бы возможность получить удовлетворение своих реестровых требований. В итоге суд встал на сторону кредиторов, они получили свои средства, которые оставались непогашенными по итогам конкурсного производства (постановление АС Московского округа от 11.09.2023, дело № А41-89099/2019).

Арбитражный управляющий имитирует бурную деятельность

Порой арбитражные управляющие ведут себя не пассивно, а, напротив, пытаются оспорить любые безнадежные процессы. Кредиторам следует озадачиться тем, чтобы продемонстрировать суду, что судебные производства возбуждались по заведомо бесперспективным требованиям.

Это свидетельствует не только о непрофессионализме, но и недобросовестности арбитражного управляющего, поскольку его «труды» оплачиваются за счет конкурсной массы.

Инициируя заведомо безнадежные процессы, управляющий работает не во благо должника и кредиторов, а исключительно для собственного обогащения (п. 16 Обзора…, утв. Президиумом ВС от 11.10.2023).

Тщательный комплексный анализ поможет установить, что не было веских оснований, чтобы инициировать процесс оспаривания. И тогда получится убедить суд в том, что подобная деятельность была направлена на искусственное увеличение расходов арбитражного управляющего, компенсируемых за счет конкурсной массы.

Кредитору удалось взыскать убытки, вызванные тем, что арбитражный управляющий пытался оспорить реальную, «чистую» сделку, по которой платежи были совершены:

после исполнения договора;

более чем за три года до возбуждения банкротного процесса,

то есть даже при большом желании сделку нельзя было счесть подозрительной.

Более того, участники спорного правоотношения даже не имели признаков контролирующих должника лиц (дело № А45-7574/2017, постановление по которому объявлено Седьмым ААС 16.05.2021).

В заключение еще раз напомним: арбитражные управляющие — это в любом случае эксперты, и доказать свою правоту компании может быть непросто. Если возникают сомнения в том, что арбитражный управляющий преследует не ваши, а собственные интересы, — поручите дело экспертам АКГ «Созидание и Развитие».

Вашему бизнесу нужна юридическая помощь? Помогаем в решении сложных задач! Запишитесь на консультацию Оставьте нам немного информации, и мы свяжемся с вами: Отправить

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8KC4Lv