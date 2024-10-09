Разовый расчет с физическим лицом: чем заменить ККТ

Почему ККТ нужна, даже если вы ее не должны применять
Вы можете возразить: по нашему виду деятельности нам не нужна ККТ, продавать собираемся своему сотруднику (генеральному директору, учредителю) и только малоценку. Но дело в том, что абсолютно любая малоценка — от авто до принтера — при возмездной передаче станет товаром (п. 1 ст. 455 ГК). А при продаже товара необходимо применять ККТ с выдачей чека вне зависимости от того:
что это разовая акция (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ);
в какой форме оплата и каким способом расчет (письмо ФНС от 18.11.2020 № АБ-4-20/18887).
Вы можете возразить: основной вид деятельности не предусматривает наличие ККТ. Но судебная практика показывает, что с кассовой проверкой ИФНС может прийти и к фирме, которая по своей сфере деятельности в ККТ не нуждается.
Вот показательное дело (дело № А40-60796/20-2-308): фирма, которая использовала ТС в качестве ОС, продала несколько единиц авто физическим лицам (общая сумма — 2 млн. руб.). ИФНС пришла с проверкой и оштрафовала фирму на 1,5 млн. руб. и директора — на 500 тыс. руб.
Напомним, что согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП, неприменение ККТ влечет наложение административного штрафа в размере:
¼ – ½ от проведенной суммы расчета — для должностных лиц (в любом случае не менее 10 тыс. руб.);
¾ от проведенной суммы расчета до полной суммы — для организации (в любом случае не менее 30 тыс. руб.)
Компанию и директора из примера оштрафовали по нижнему пределу. Фирма пыталась оспорить штраф, дошла до ВС, но без результата. Компания ссылалась на то, что относилась к МСП, приобрела и зарегистрировала ККТ (но после совершения операций), но суды указали на отсутствие оснований для применения предупреждения и отказали в удовлетворении заявленных требований.
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Как продать один раз без ККТ
1. Зарплата в натуральной форме, премия, ценный подарок
Налоговики согласны с тем, что при передаче имущества в качестве заработной платы ККТ не нужна (например, письма ФНС от 16.07.2020 № АБ-4-20/11542; п. 3 письма ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@), что следует из ст. 131 ТК.
Но нужно, чтобы натуральная форма оплаты труда была предусмотрена коллективным и (или) трудовым договором, имелось письменное заявление сотрудника на получение ее в таком виде. А главное правило (оно же в некоторых случаях и препятствие): в натуральной форме можно выплатить не более 20% от месячной зарплаты (ст. 131 ТК).
Еще один вариант — ценный подарок (ст. 191 ТК). Это поощрение за труд, а не зарплата, поэтому 20% лимит тут не действует. Но возможность поощрения таким образом должна быть прописано в коллективном и (или) трудовом договоре, и вы, как работодатель, должны быть готовы обосновать документально, что дорогой презент связан с трудовыми достижениями (письмо Минфина от 02.06.2014 № 03-03-06/2/26291).
2. Оформить как матпомощь
Этот способ не подходит, если стоит задача получить за имущество деньги. К тому же с налоговой точки зрения он не особо выгоден:
Остаточную стоимость имущества нельзя признать в расходах, поскольку оно передано безвозмездно (п. 23 ст. 270 НК).
У лица, получившего матпомощь, возникает доход, облагаемый НДФЛ, при сумме свыше 4 000 руб. за год или, если речь идет о матпомощи в связи с новорожденным — 50 000 руб. в год. Суммы свыше этих порогов нужно облагать налогом и начислять на них страховые взносы (п. 1 ст. 420 НК, письмо Минфина от 08.07.2019 № 03-04-06/50324, от 05.04.2023 N 03-04-06/29885).
3. Выплатить дивиденды
Имуществом тоже можно выплатить дивиденды, и ККТ при этом не нужна, поскольку дивиденды — не товар. Но этот вариант может быть применен лишь при передаче имущества участнику и при наличии нераспределенной прибыли.
А можно использовать чужую ККТ?
Один из вариантов: заключить договор — агентский или комиссии, — с фирмой или ИП, у которых есть ККТ. Предмет договора — это продажа имущества.
Посредник продаст объект, пробьет чек, перечислит деньги на расчетный счет — от своего имени, удержав некоторую сумму в качестве вознаграждения (комиссии) (п. 1 ст. 996, ст. 1011 ГК, п. 9 ст. 2 закона о ККТ, письмо Минфина от 20.12.2016 № 03-01-15/76178).
Еще один вариант — арендовать ККТ. Такая возможность есть, с этим согласны и чиновники (письмо Минфина от 16.05.2019 № 03-01-15/35310, разъяснение ФНС от 15.05.2017 № АС-4-20/9012). На рынке есть предложения по аренде хоть на одну операцию.
Но загвоздка в том, что все равно придется купить фискальный накопитель и зарегистрировать ККТ с ним на себя, заключить договор с ОФД, а потом еще по окончании аренды снять накопитель с учета и хранить не менее пяти лет со дня окончания применения (п. 1 ст. 4.1, ст. 1.1, п. 2 ст. 4.2, п. 2 ст. 5 закона о ККТ).
В заключение напомним о том, что по нарушениям, связанным с неприменением ККТ, установлен годичный срок давности. Если вы уже продали что-то без кассы, и ИФНС пока не выявила этот факт, необходимо приобрести ККТ, пробить и передать через ОФД чеки коррекции — это позволит избежать ответственности (прим. к ст. 14.5 КоАП, п. 4 ст. 4.3 закона о ККТ).
Если вы еще только планируете продать какое-либо имущество — неважно, принтер или автомобиль, — частному лицу, проконсультируйтесь с экспертами АКГ «Созидание и Развитие». Мы определим наилучшую и на 100% безопасную стратегию, а если проблемы уже начались — выработаем оптимальный способ защиты ваших интересов.
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Комментарии2
еще способ: продажа через аккредитив
еще способ: продать дружественному ООО или ИП, у которого есть ККТ, а уже он перепродаст физику. Правда этот вариант лучше на ОСНО использовать, хотя иногда ККТ купить будет дороже чем УСН переплатить.