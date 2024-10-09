Разовый расчет с физическим лицом: чем заменить ККТ

Вы можете возразить: по нашему виду деятельности нам не нужна ККТ, продавать собираемся своему сотруднику (генеральному директору, учредителю) и только малоценку. Но дело в том, что абсолютно любая малоценка — от авто до принтера — при возмездной передаче станет товаром (п. 1 ст. 455 ГК). А при продаже товара необходимо применять ККТ с выдачей чека вне зависимости от того:

Вы можете возразить: основной вид деятельности не предусматривает наличие ККТ. Но судебная практика показывает, что с кассовой проверкой ИФНС может прийти и к фирме, которая по своей сфере деятельности в ККТ не нуждается.

Вот показательное дело (дело № А40-60796/20-2-308): фирма, которая использовала ТС в качестве ОС, продала несколько единиц авто физическим лицам (общая сумма — 2 млн. руб.). ИФНС пришла с проверкой и оштрафовала фирму на 1,5 млн. руб. и директора — на 500 тыс. руб.

Напомним, что согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП, неприменение ККТ влечет наложение административного штрафа в размере:

¼ – ½ от проведенной суммы расчета — для должностных лиц (в любом случае не менее 10 тыс. руб.);

¾ от проведенной суммы расчета до полной суммы — для организации (в любом случае не менее 30 тыс. руб.)

Компанию и директора из примера оштрафовали по нижнему пределу. Фирма пыталась оспорить штраф, дошла до ВС, но без результата. Компания ссылалась на то, что относилась к МСП, приобрела и зарегистрировала ККТ (но после совершения операций), но суды указали на отсутствие оснований для применения предупреждения и отказали в удовлетворении заявленных требований.