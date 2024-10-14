Когда руководителю подавать заявление о банкротстве, чтобы избежать субсидиарной ответственности

В подавляющем большинстве случаев именно руководитель признается лицом, контролирующим должника (КДЛ), и привлекается к субсидиарной ответственности. В частности, за то, что он не подал или подал несвоевременно заявление о банкротстве. А когда пора подавать это заявление, чтобы избежать субсидиарной ответственности?

Общие положения

Субсидиарная ответственность грозит руководителю тогда, когда он не подал или подал не вовремя заявление о банкротстве (ст. 61.12 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, далее — закон о банкротстве), причем в пределах 10 лет. Только после того, как истечет этот срок, бывший руководитель может считать себя защищенным от претензий каких-либо лиц (п. 5, 6 ст. 61.14 закона о банкротстве).

Причем, даже если часть управленческих полномочий руководитель передал другим лицам, это его не освобождает от ответственности, поскольку он должен их контролировать (п. 27 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г., утв. президиумом ВС 26.04.2023).

Также руководитель не сможет оправдаться тем, что у должника не было средств для финансирования банкротства (п. 10 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53, далее — постановление № 53). Даже если действия (бездействие) руководителя не стали причиной банкротства, он все равно может понести ответственность — по общим нормам, как за причинение убытка (ст. 53.1 ГК, п. 20 постановления № 53).

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Есть долг — пора подавать на банкротство

Начало банкротного процесса предполагает, помимо прочего, невозможность совершать сделки и погашать долги. Поэтому неразумно сразу подавать заявление при первых признаках недостаточности имущества.

Многие кредиторы безосновательно полагают, что как только сформировался долг перед ними, то руководитель немедленно должен подавать на банкротство. Но закон говорит несколько об ином.

А именно о том, что руководитель должен подать заявление на банкротство в срок не более месяца при возникновении определенных обстоятельств. Например, если должник, удовлетворив требование одного или нескольких кредиторов, не сможет внести обязательные платежи или отдать долг другому кредитору (кредиторам). И именно руководитель должен самостоятельно и объективно выявить эти обстоятельства с учетом специфики деятельности и масштабов бизнеса, возглавляемой им фирмы (п. 1 ст. 61.12 закона о банкротстве, п. 8, 9 постановления № 53, п. 17 Обзора судебной практики ВС № 3 (2021)).

То есть кредитору со своей стороны может казаться, что банкротство фирмы неизбежно, а руководителю очевидно, что финансовые затруднения носят кратковременный, устранимый характер, и у него уже есть эффективный план действий.

Кратковременные, устранимые затруднения — не повод подавать заявление на банкротство (определение ВС от 29.03.2018 № 306-ЭС17-13670).

Если руководитель прав, и трудности преодолимы — в том числе благодаря принятым им мерам, — то нет оснований утверждать, что нужно было подавать заявление на банкротство (п. 29 Обзора судебной практики ВС № 3 (2018)). И уж тем более просрочка с оплатой одного конкретного договора не говорит о том, что уже пора подавать заявление (п. 19 Обзора судебной практики ВС № 1 (2021)).

Когда наступает объективное банкротство

Объективное банкротство — это неспособность погасить требования всех кредиторов в полном объеме вследствие того, что совокупный размер всех обязательств (в том числе, по сделкам, заработной плате, налогам и вообще обязательным платежам) превышает реальную стоимость активов организации. Это понятие введено ВС (п. 4 постановления № 53).

Лицо, ставящее вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности, должно указать, когда именно наступил момент для подачи заявления о банкротстве (ст. 65 АПК, постановление 4-го ААС от 06.09.2019 № 04АП-4025/2019, 11-го ААС от 15.07.2019 № 11АП-9163/2019).

Руководителю, чтобы избежать субсидиарной ответственности, нужно иметь веские доказательства того, что момент объективного банкротства наступил куда позже, чем утверждают обвиняющие его лица.

Еще раз подчеркнем: закон не называет конкретного срока, когда нужно подавать заявление. Он говорит о том, что обращаться в суд нужно не позднее, чем через месяц со дня возникновения соответствующих обстоятельств (п. 1–2 ст. 9 закона о банкротстве).

Руководитель должен разумно и добросовестно оценить ситуацию и принять решение — обращаться в суд или еще рано. Если у руководителя будут доказательства того, что:

объективное банкротство еще не наступило;

он как управленец был готов преодолевать временные финансовые трудности;

у него был план их преодоления;

он делал все возможное для его реализации,

то и оснований для субсидиарной ответственности нет (на это указывал ВС в определении от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801, и такой вывод следует из п. 17 Обзора судебной практики ВС № 3 за 2021).

Нормативно-правовые акты не содержат указаний относительно определения периода объективного банкротства.

По логике вещей, если вопрос о субсидиарной ответственности уже возник, то необходимо привлекать специалистов, экспертов и проводить детальное исследование структуры активов и обязательств организации, стоимости чистых активов организации, проводить оценку балансов, «отлавливая» даты, когда реальная стоимость чистых активов была отрицательной и т.п.

Но анализ судебной практики дает основания для универсальных утверждений о том, какие обстоятельства не являются доказательствами объективного банкротства:

Таким образом, момент объективного банкротства наступает гораздо позднее, чем проявляются признаки несостоятельности, и именно с ним законодатель связывает обязанность подавать заявление.

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