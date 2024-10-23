Что делать, если ваш оппонент в суде представляет фальшивое доказательство

Общие требования к доказательствам
Неважно, в каком процессе предъявляются доказательства, они в любом случае должны отвечать требованиям допустимости и достоверности. Если оппонент по делу приводит фальсифицированные доказательства, нужно сделать заявление об этом, чтобы исключить его доводы из числа доказательств.
Фальсификация — это процесс всегда сознательный. О ней можно говорить лишь тогда, когда сторона сознательно и намеренно искажает, изменяет факты перед тем, как передать их на рассмотрение суда. К тому же сторона, предъявляющая недостоверные данные, знает об этом и хочет, чтобы именно этот документ был учтен в ходе рассмотрения дела.
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Арбитражный процесс: что делать, если вы столкнулись с фальсификацией
Оценив имеющиеся сведения и убедившись, что фальсификация имеет место, нужно подать в суд соответствующее заявление. Его формулировки зависят от ситуации, приведем пример:
«Заявитель является истцом по делу № А47-5569/2022. В судебное заседание Арбитражного суда Энского округа от 07.10.2024 г. было представлено доказательство: накладная № 00122 от 28.12.2022 г. на сумму 1 200 000 руб.
Этот документ не соответствовал ранее представленным — актам № 000008 от 20.09.2021 г. на сумму 295 000 руб., № 000010 от 20.09.2022 г. на сумму 800 000 руб., накладным № 1–15 от 30.12.2022 г. У Заявителя возникли сомнения в достоверности представленного.
В связи с этим Заявитель направил поставщику письмо с просьбой сообщить, какие именно накладные выдавались (копия прилагается). Поставщик сообщил, что выдачу накладной № 00122 от 28.12.2022 на сумму 1 200 000 руб. подтвердить не может, поскольку этот документ у него отсутствует. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 161 АПК РФ прошу: проверить достоверность представленной накладной № 00122 от 28.12.2022 на сумму 1 200 000 руб. и при установлении факта фальсификации исключить этот документ из материалов дела».
Руководствуясь ст. 161 АПК, арбитраж:
Обязательно разъяснит, что данное заявление может повлечь за собой серьезные уголовно-правовые последствия. Причем как для заявителя (ст. 306 УК), так и для лица, которое представило сомнительное доказательство (ст.303 УК).
С согласия лица, представившего доказательство, суд исключает документ из материалов дела.
Если же, напротив, лицо, представившее доказательство, возражает против исключения, то арбитраж проверит обоснованность заявления о фальсификации.
Для проверки доводов заявителя суд может назначить экспертизу. Но способ проверки — это прерогатива суда (абз. 1 п. 39 постановления Пленума ВС от 23.12.2021 № 46, далее — Постановление № 46), и экспертиза — не единственный и не обязательный способ проверки (ст. 161 АПК). В любом случае избранный способ указывается в протоколе судебного заседания (п. 2 ст. 161 АПК).
Подчеркнем, что суд не начнет процесс проверки доказательства по своей инициативе, без письменного заявления участника процесса. Причем в нем обязательно должны быть указаны, во-первых, конкретные доказательства, которые заявитель считает сфальсифицированными, во-вторых, в чем конкретно выражается фальсификация (п. 39 Постановление № 46).
ВС указывает, что суду следует рассматривать только те заявления, в которых указаны конкретные признаки подложности. Например, изменение существующего текста документа, подделка документа, представленного суду. В соответствии с требованиями ст. 71 АПК суд не рассматривает заявления о подложности доказательств, то есть о том, что факты, изложенные в документе, не соответствуют действительности (абз. 2 п. 39 Постановления № 46). Не рассматриваются также ходатайства о подделке доказательств, которые не имеют отношения к рассматриваемому вопросу, поскольку на решение суда не влияет, в том числе и потому, что в деле имеются иные пригодные доказательства (абз. 3 п. 39 Постановления № 46).
Если по итогам проверки фальсификация подтверждена или опровергнута, то суд:
выносит частное определение;
обязательно сообщает об этом факте в органы правопорядка с тем, чтобы они решили вопрос о привлечении лиц к уголовной ответственности.
Если фальсификация установлена приговором суда, этот факт становится основанием для пересмотра дела (п. 2 ч. 2 ст. 311 АПК, определение КС от 31.03.2022 № 612-О).
Что делать, если вы столкнулись с фальсификацией в гражданском процессе
Заявление может быть аналогичным тому, что подавалось в арбитражном процессе, только корректно озаглавьте его, как заявление «о подложности (фальсификации) доказательства». Ссылайтесь в заявлении на ст. 35, 186 ГПК.
Просить можно о следующем:
Назначить экспертизу спорного доказательства. Тут же можно обозначить вопросы, которые, по мнению заявителя, должны быть поставлены перед экспертом.
Предложить представить иные доказательства — и указать, какие.
Если будет установлен факт, то исключить представленное доказательство из материалов дела.
В отличие от арбитражного процесса, ГПК оперирует понятием подлога, а не фальсификации.
Подлог — это внесение в документацию заведомо ложных сведений и искажений, произведенное из корыстной или иной личной заинтересованности.
Подложный документ, содержащий юридически значимую информацию, которая не соответствует действительности, может быть поддельным как полностью, так и частично.
Заинтересованное лицо имеет право заявить о подложности доказательства в порядке ст. 186 ГПК. В отличие от арбитражного процесса, суд общей юрисдикции вправе начать проверку достоверности доказательства.
Подложный документ в гражданском процессе и фальсифицированный документ в арбитражном процессе, по сути схожи: они легитимны лишь по форме, но по содержанию не имеют ничего общего с действительностью.
Если в ходе судебного разбирательства выясняется, что информация в документах недостоверна, то о данном факте сообщается в соответствующие органы (п. 3 ст. 226 ГПК), а доказательство исключается. В любом случае оно не может быть положено в основу судебного решения. Также, если доказана фальсификация, что подтверждено приговором (по ст. 303 УК), не исключен пересмотр решения по вновь открывшимся обстоятельствам (подп. 2 п. 3 ст. 392 ГПК).
Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» имеют огромный опыт по защите интересов организаций и их руководителей. Любой даже минимальный шанс избежать негативных последствий должен быть реализован в ходе судебного разбирательства.
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Комментарии1
сперва нужно доказать, что это фальшивка