Как добиться индексации присужденных сумм

Обратившись к ст. 208 ГПК, убедимся в том, что:

ходатайство об индексации может подавать как взыскатель, так и должник;

подают ходатайство в районный суд, который рассматривал дело;

суд вправе проиндексировать сумму на дату фактического исполнения (то есть взыскания) со дня вынесения судебного акта.

Отметим, что в решении может быть указан конкретный период выплаты — тогда временной период отсчитывается с этой даты.

Если ни закон, ни соглашение между сторонами не устанавливают иного, то для индексации применяют статистические данные об индексе потребительских цен (ИПЦ). Росстат определяет ИПЦ и регулярно публикует его на портале.

С августа 2024 года установлены некоторые особенности индексации средств из бюджета (закон от 08.08.2024 № 255-ФЗ). Так, если суд взыскал средства:

бюджета РФ;

участников казначейского сопровождения;

бюджетных, автономных учреждений,

то период индексации начинается с даты, когда документ поступил для исполнения, и не проводится со дня возврата его взыскателю без исполнения до даты повторного предъявления. Предусмотрено исключение для ситуации, когда документ возвращен из-за отправки не в тот орган: если такая ошибка произойдет, то индексация начинается со дня, когда этот орган получил документ.