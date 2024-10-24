Как добиться индексации присужденных сумм

ГПК и индексация
Обратившись к ст. 208 ГПК, убедимся в том, что:
ходатайство об индексации может подавать как взыскатель, так и должник;
подают ходатайство в районный суд, который рассматривал дело;
суд вправе проиндексировать сумму на дату фактического исполнения (то есть взыскания) со дня вынесения судебного акта.
Отметим, что в решении может быть указан конкретный период выплаты — тогда временной период отсчитывается с этой даты.
Если ни закон, ни соглашение между сторонами не устанавливают иного, то для индексации применяют статистические данные об индексе потребительских цен (ИПЦ). Росстат определяет ИПЦ и регулярно публикует его на портале.
С августа 2024 года установлены некоторые особенности индексации средств из бюджета (закон от 08.08.2024 № 255-ФЗ). Так, если суд взыскал средства:
бюджета РФ;
участников казначейского сопровождения;
бюджетных, автономных учреждений,
то период индексации начинается с даты, когда документ поступил для исполнения, и не проводится со дня возврата его взыскателю без исполнения до даты повторного предъявления. Предусмотрено исключение для ситуации, когда документ возвращен из-за отправки не в тот орган: если такая ошибка произойдет, то индексация начинается со дня, когда этот орган получил документ.
Как сформулировать заявление об индексации
Прежде чем подать заявление, нужно убедиться в том, что присужденная сумма на самом деле обесценилась, и уже после этого подать в районный суд заявление с указанием периода индексации. Пример заявления можно
скачать тут.
В числе приложений, как правило, фигурируют копия вынесенного решения, банковские выписки (иное подтверждение даты фактического исполнения), расчеты суммы индексации.
Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» оказывают услуги по юридическому сопровождению бизнеса и помогают решить сложные спорные вопросы, в том числе добиться индексации присужденных сумм.
Как рассчитать индексацию
Есть три варианта расчета:
алгоритм, прописанный в законе;
в договорном порядке;
на основании ИПЦ (если другое не определено законом или контрактом).
Если проанализировать судебные акты, то можно вывести следующую популярную у судов формулу (для примера см. решение 9-го ААС от 30.06.2023 № 09АП-37565/2023, апелляционное определение Мосгорсуда от 02.09.2020 по делу № 13-263/2019 от 10.06.2020 № 2-1005/2012):
СД x (ИПЦ1 x ИПЦ2 x ... и т.д.) — СД,
где:
СД — сумма долга;
ИПЦ1, ИПЦ2... — ИПЦ за соответствующие месяцы.
Предположим, что с ООО «Алгоритм» в пользу г-на Сидорова 13.05.2024 присуждено 123 456 руб. Фактически эти деньги были взысканы 08.08.2024. ИПЦ, по данным Росстата, составили:
май — 100,74;
июнь — 100,64;
июль — 101,14;
август — 100,20.
Сумма индексации составит 3 389,61 руб. (123 456 руб. х (100,74 : 100 х 100,64 : 100 х 101,14 : 100 х 100,20 : 100) — 123 456 руб.).
Следует помнить: индексация — это не мера ответственности, как, например, пени. Ее задача — восстановить покупательную способность взысканных сумм, а не покарать за просрочку исполнения или неисполнение.
Реально ли индексировать присужденную сумму, если ранее суд уже ее индексировал
Нет, ГПК не позволяет подобную «индексацию индексации» (ст. 208 ГПК, определения 6 КСОЮ от 19.10.2021, дело № 88-21233/2021, 13-19/2021, 7-го КСОЮ от 21.02.2023 № 88-3170/2023), то есть индексация взысканных сумм возможна лишь за иные периоды, и без учета прошлой индексации.
АПК и индексация
Положения ч. 1 ст. 183 АПК в целом идентичны положениями, которые содержит ст. 208 ГПК. Конкретизируется срок, в который заявление должно быть рассмотрено — 10 дней с даты его поступления.
Как правило, арбитраж разрешает вопрос без заседания и вызова участников дела, но при необходимости вправе провести полноценное заседание.
Согласно указаниям Конституционного Суда, с заявлением об индексации можно обратиться не позднее года с даты исполнения (постановление Конституционного Суда от 20.06.2024 № 31-П). Причем этот пропущенный срок суд может восстановить, если сочтет причины просрочки уважительными.
Формулы расчета, применяемые арбитражами (постановление 11 ААС от 19.04.2023 по делу № 11АП-2618/2023, постановление АС Поволжского округа от 15.06.2023 по делу № Ф06-4827/2023 (оставлено без изменения)), таковы:
за полный месяц: СД х (ИПЦ : 100) — СД;
за неполный месяц: СД x (ИПЦ — СД) : Количество дней в полном месяце x Количество дней, в котором существовала задолженность.
Отметим, что и в арбитражном процессе предусматривается возможность индексации лишь присужденных денежных сумм. Начисление индексации на индексацию, по мнению арбитражей, противоречит природе этого механизма (решение АС Поволжского округа от 06.03.2023 № Ф06-27297/2022, которое ВС отказался пересматривать (определение от 29.06.2023 № 306-ЭС23-10243)).
Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» имеют огромный опыт по защите в суде интересов организаций и их руководителей. Любой даже минимальный шанс избежать негативных последствий должен быть реализован в ходе судебного разбирательства.
Читайте также:
Договор оказания услуг с физическим лицом: как проверить на налоговые риски.
Вашему бизнесу нужна юридическая помощь?
Помогаем в решении сложных задач!
Запишитесь на консультацию
Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8K55oL
Начать дискуссию