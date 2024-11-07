Сотрудник не выполняет план продаж: что делать

Во-первых, соответствует ли трудовому законодательству установление работнику плана продаж?

Если задачей работника является поиск определенного количества клиентов, от чего будет зависеть з/п, то это похоже на достижение конечного результата, что является чертой договоров ГПХ.

Так, суд решил, что установление плана продаж — это признак не трудовых, а гражданско-правовых отношений, и привлечение к дисциплинарной ответственности в связи с недостижением определенного результата недопустимо в трудовых отношениях, это нарушает права работника. Уволенного восстановили на работе (решение Центрального районного суда г. Симферополя от 20.01.2023 по делу № 2-805/2023).

Во-вторых, было ли предусмотрено выполнения плана продаж трудовым договором и должностной инструкцией, издавался ли приказ о выполнении плана продаж, был ли работник ознакомлен с планом продаж? Если выполнение плана продаж — это часть трудовой функции, то работник должен быть ознакомлен с ним под роспись (апелляционное определение Вологодского облсуда от 21.03.2014 по делу № 33-1138/2014).

В-третьих, обоснован ли план продаж и включенные в него показатели? Если выяснится, что план продаж не выставлялся другим сотрудникам, не обоснованы ежедневные показатели, то это свидетельствует об отсутствии вины работника и о нарушениях со стороны работодателя.

Так, суд встал на сторону сотрудницы, которая, во-первых, даже не была своевременно ознакомлена с должностной инструкцией, предусматривающей выполнение такого плана, во-вторых, другим работникам планы продаж не выставлялись (определение 1 КСОЮ от 01.11.2022 № 88-28704/2022).

В-четвертых, только работник виноват? Могут быть объективные причины, например, падение спроса на продукт, а может быть и вина работодателя, не обеспечившего условия для выполнения плана. Например, не представил базу клиентов, стабильный интернет, юридическую помощь и т.п.

Так, например, суд пришел к выводу об отсутствии вины работника, так как работодатель блокировал сотруднику дистанционный доступ к корпоративной системе, что делало невозможным представление отчетности по плану продаж, общение с клиентами, взаимодействие с коллегами и т.д. (апелляционное определение Мосгорсуда от 30.05.2024 по делу № 33-16037/2024).

По другому делу суд установил, что были объективные препятствия для выполнения плана продаж, в том числе повышение цен работодателем и предложение конкурентами более выгодных цен (апелляционное определение Нижегородского облсуда от 06.06.2023 по делу № 33-8121/2023).