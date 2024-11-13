Как исключить участника из ООО

1. Участник действует (бездействует), причиняя обществу существенный вред (п. 1 ст. 67 ГК, ст. 10 закона об ООО).

При этом неважно, можно ли устранить последствия его вредоносных действий (бездействия), не лишая его права управлять ООО (см. п. 9 Обзора).

2. Участник каким-то иным способом серьезно затрудняет бизнес-деятельность ООО, препятствует достижению уставных целей.

К этой же группе оснований относятся, например, ситуации, когда участник грубо нарушает обязанности, возложенные на него законом, уставом, решением общего собрания. Примеры:

Неучастие в общих собраниях, хотя это его прямая обязанность, и без его участия невозможно принять корпоративное решение.

Разглашение конфиденциальной информации.

Прямые вредительские действия. В том числе постоянно подает необоснованные жалобы в контролирующие органы (этот пример приводил ВАС в п. 9 Информационного письма № 151).

В реальной жизни далеко не все так очевидно, как описано выше. Вредить можно куда тоньше. Вот показательный пример из недавней практики ВС. Компания была создана двумя партнерами — у каждого по 50%. Цель бизнеса — постройка автомагистрали. Один партнер, утратив интерес к реализации проекта, своими действиями стал затруднять деятельность компании, например:

Когда нужно было оценить предполагаемый трафик магистрали, участник воздерживался от одобрения сделки с экспертами.

Участник, придираясь к формальностям, не утверждал операционный бюджет, годовой отчет, источники финансирования.

Партнер сначала не принял погашение долга, а потом взыскал его.

Участник не соглашался с решениями, но альтернатив не предлагал.

Все три инстанции не узрели никаких нарушений, сочтя, что просто у партнеров разные подходы к бизнесу. Но ВС с этим не согласился, указав, что участник препятствовал достижению целей проекта, хотя вроде бы обычные обязанности выполнял. И вообще, в условиях затяжного корпоративного конфликта, суды должны точно выяснить, кто из участников в самом деле стремится к общей уставной цели, а кто просто извлекает выгоду из проблемной ситуации (определение ВС от 03.09.2024 № 305-ЭС23-30144).

Необходимо принимать во внимание и устав ООО (в нем могут быть некие дополнительные обязанности участников, за невыполнение которых следует исключение), и оценивать ситуацию в целом.