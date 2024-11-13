АКГ «Созидание и Развитие»
Ведение бизнеса

Как исключить участника из ООО

Участник ООО исключается только в судебном порядке, по требованию определенных лиц и при наличии ряда условий. Рассмотрим детали этого процесса.

Кто вправе ставить вопрос об исключении участника из общества

Превалирует точка зрения, что иск в арбитражный суд по этому вопросу вправе подать участник (группа таковых), у которого как минимум 10% доли в УК ООО (ст. 10 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — закон об ООО).

Правда, некоторые теоретики высказывают мнения о том, что такое право есть у любого участника независимо от того, какой долей он обладает. Эта позиция основана на положениях ст. 67 Гражданского кодекса

Полагаем, что в этом вопросе нужно руководствоваться спецнормой профильного закона об ООО, а не общей, установленной Кодексом. К тому же в арбитражной практике есть примеры отказов в требовании, если оно предъявлено владельцем менее чем 10% доли в УК (решение АС Московского округа от 24.08.2018, дело № А40-38071/17).

Когда не получится исключить участника из общества

Если, например, участник еще не внес долю в УК. Он утратит статус участника, а доля перейдет ООО (п. 3 ст. 16 закона об ООО). 

Также не следует поднимать этот вопрос тому, в отношении кого также можно ставить вопрос об исключении из участников ООО (п. 35 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25, далее — постановление № 25).

В то же время ни корпоративный конфликт, ни равенство долей (по 50 и 50%) не могут стать основаниями для отказа в иске об исключении (п. 7 Обзора, утв. Президиумом ВС 25.12.2019, далее — Обзор). 

Насчет возможности исключить из ООО владельца более чем 50% есть два мнения:

Поводы для исключения участника из ООО

1. Участник действует (бездействует), причиняя обществу существенный вред (п. 1 ст. 67 ГК, ст. 10 закона об ООО). 

При этом неважно, можно ли устранить последствия его вредоносных действий (бездействия), не лишая его права управлять ООО (см. п. 9 Обзора).

2. Участник каким-то иным способом серьезно затрудняет бизнес-деятельность ООО, препятствует достижению уставных целей. 

К этой же группе оснований относятся, например, ситуации, когда участник грубо нарушает обязанности, возложенные на него законом, уставом, решением общего собрания. Примеры:

  • Неучастие в общих собраниях, хотя это его прямая обязанность, и без его участия невозможно принять корпоративное решение.

  • Разглашение конфиденциальной информации.

  • Прямые вредительские действия. В том числе постоянно подает необоснованные жалобы в контролирующие органы (этот пример приводил ВАС в п. 9 Информационного письма № 151).

В реальной жизни далеко не все так очевидно, как описано выше. Вредить можно куда тоньше. Вот показательный пример из недавней практики ВС. Компания была создана двумя партнерами — у каждого по 50%. Цель бизнеса — постройка автомагистрали. Один партнер, утратив интерес к реализации проекта, своими действиями стал затруднять деятельность компании, например:

  • Когда нужно было оценить предполагаемый трафик магистрали, участник воздерживался от одобрения сделки с экспертами.

  • Участник, придираясь к формальностям, не утверждал операционный бюджет, годовой отчет, источники финансирования.

  • Партнер сначала не принял погашение долга, а потом взыскал его.

  • Участник не соглашался с решениями, но альтернатив не предлагал.

Все три инстанции не узрели никаких нарушений, сочтя, что просто у партнеров разные подходы к бизнесу. Но ВС с этим не согласился, указав, что участник препятствовал достижению целей проекта, хотя вроде бы обычные обязанности выполнял. И вообще, в условиях затяжного корпоративного конфликта, суды должны точно выяснить, кто из участников в самом деле стремится к общей уставной цели, а кто просто извлекает выгоду из проблемной ситуации (определение ВС от 03.09.2024 № 305-ЭС23-30144).

Необходимо принимать во внимание и устав ООО (в нем могут быть некие дополнительные обязанности участников, за невыполнение которых следует исключение), и оценивать ситуацию в целом. 

Причем на практике суд  должен это делать опираясь на личное субъективное оценочное мнение, исходя из объективных обстоятельств спора и естественно на основе аргументов, проработанных и представленных представителями сторон. Получите консультацию в корпоративных конфликтах от опытных экспертов  АКГ «Созидание и Развитие».

Когда можно говорить о том, что участник действует во вред обществу

Проще всего ответить на этот вопрос, приведя примеры. Например, участник:

Подчеркнем: статус, в котором совершены такие и им подобные действия (вредитель действует просто участник, или, в том числе, как генеральный директор ООО), значения не имеет, если в результате обществу нанесен существенный вред и (или) достижение уставных целей стало невозможным или существенно затруднено.

Участник не хочет решать важные вопросы 

Исключение возможно, если участник систематически уклоняется от участия в принятии решений, необходимых для нормальной бизнес-деятельности. Систематическим по общему правилу признается два и более раз (решение 9 ААС от 03.05.2018 № 09АП-12087/2018-ГК).

Просто неучастие, даже систематическое — еще не повод для исключения. Необходимо, чтобы имели место и иные основания:

  1. Неявка участника делает невозможным принятие решения, значимого для общества (п. 4 ст. 65.2 ГК, п. 35 постановления № 25, подп. «б» п. 17 постановления Пленумов ВС № 90, ВАС № 14 от 09.12.1999). Примеры: решение о назначении генерального директора, относительно избрания членов совета директоров, по поводу внесения изменений в устав, если без этого общество не сможет работать дальше (п. 34 постановления № 25).

  2. Непринятое решение обязательно причинит вред или повлечет его (п. 1 ст. 67 ГК, ст. 10 закона об ООО).

  3. Собрание должно быть проведено по прямому указанию закона, и участник должен быть уведомлен о том, где и когда оно будет проведено (п. 8 Информационного письма № 151).

  4. Причины пропуска собрания неуважительны (п. 6 Информационного письма № 151).

  5. Участник владеет долей, которая позволяет повлиять на итоги голосования по повестке (постановление АС ЗСО от 27.02.2019 № Ф04-6984/2018).

  6. Необходима причинно-следственная связь между уклонением и наступившими неблагоприятными последствиями (п. 7 Информационного письма № 151).

Что включить в исковое заявление

Претензию заранее подавать не нужно, поскольку это корпоративный спор (п. 5 ст. 4, ч. 2 ст. 225.3 АПК). Что до формирования исковых требований, сведения их в единый документ — это процесс сложный, творческий и требующий индивидуального подхода. Так что универсальных рекомендаций дать невозможно. 

В классическое бумажное или заявление в электронной форме (если у суда есть возможность такое принять), нужно внести общепринятые данные и информацию:

  • наименование арбитражного суда — по первой инстанции такой иск рассматривается арбитражными судами областей, краев, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя;

  • сведения об истце и ответчике;

  • требования об исключении;

  • просьбу о привлечении ООО как третьего лица;

  • обстоятельства, на которых основывается требование;

  • если предпринимались шаги к примирению, то сведения об этом также нужно включить в иск.

Цена иска не указывается (отсутствует денежное требование). Госпошлина составит 50 000 руб. для юридических лиц, 15 000 — для физических (подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК). Нужно приложить подтверждения внесения госпошлины, отправки копий иска и документов другим участникам дела, а также документально подтвердить высказанные требования, описанные обстоятельства, совершение попыток к примирению и т.п.

Иск подается в арбитраж по адресу общества (ч. 4.1 ст. 38, ч. 1 ст. 126 и ч. 2 ст. 225.3 АПК) в канцелярию суда, по почте, через портал госуслуг, систему ЭДО участников арбитражного процесса.

Если суд удовлетворил требование

Нужно дождаться, пока оно вступит в силу — это произойдет по истечение месяца после изготовления, если оно не обжаловано в апелляции. Далее еще месяц отводится на то, чтобы изменить данные в ЕГРЮЛ, чтобы отразить переход доли к ООО. Нужно заполнить и представить в свою ИФНС ф. № Р13014, приложив копию судебного акта.

Далее необходимо рассчитать действительную стоимость доли исключенного участника и выплатить ему эту стоимость  (п. 8 ст. 23 закона об ООО), распорядиться этой долей в порядке ст. 24 закона об ООО. На это отводится 1 год.

Исключить участника из ООО непросто, любая ошибка формального или принципиального характера способна привести к проигрышу дела — что с ростом госпошлин весьма накладно. Однако неразумно и терпеть недобросовестность участника ООО. 

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