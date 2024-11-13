Как исключить участника из ООО

Кто вправе ставить вопрос об исключении участника из общества
Превалирует точка зрения, что иск в арбитражный суд по этому вопросу вправе подать участник (группа таковых), у которого как минимум 10% доли в УК ООО (ст. 10 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — закон об ООО).
Правда, некоторые теоретики высказывают мнения о том, что такое право есть у любого участника независимо от того, какой долей он обладает. Эта позиция основана на положениях ст. 67 Гражданского кодекса.
Полагаем, что в этом вопросе нужно руководствоваться спецнормой профильного закона об ООО, а не общей, установленной Кодексом. К тому же в арбитражной практике есть примеры отказов в требовании, если оно предъявлено владельцем менее чем 10% доли в УК (решение АС Московского округа от 24.08.2018, дело № А40-38071/17).
Когда не получится исключить участника из общества
Если, например, участник еще не внес долю в УК. Он утратит статус участника, а доля перейдет ООО (п. 3 ст. 16 закона об ООО).
Также не следует поднимать этот вопрос тому, в отношении кого также можно ставить вопрос об исключении из участников ООО (п. 35 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25, далее — постановление № 25).
В то же время ни корпоративный конфликт, ни равенство долей (по 50 и 50%) не могут стать основаниями для отказа в иске об исключении (п. 7 Обзора, утв. Президиумом ВС 25.12.2019, далее — Обзор).
Насчет возможности исключить из ООО владельца более чем 50% есть два мнения:
это возможно в принципе (п. 8 Обзора);
исключить можно лишь при отсутствии в уставе условия о праве свободного выхода из общества (п. 11 информационного письма Президиума ВАС от 24.05.2012 № 151, далее — информационное письмо № 151).
Поводы для исключения участника из ООО
1. Участник действует (бездействует), причиняя обществу существенный вред (п. 1 ст. 67 ГК, ст. 10 закона об ООО).
При этом неважно, можно ли устранить последствия его вредоносных действий (бездействия), не лишая его права управлять ООО (см. п. 9 Обзора).
2. Участник каким-то иным способом серьезно затрудняет бизнес-деятельность ООО, препятствует достижению уставных целей.
К этой же группе оснований относятся, например, ситуации, когда участник грубо нарушает обязанности, возложенные на него законом, уставом, решением общего собрания. Примеры:
Неучастие в общих собраниях, хотя это его прямая обязанность, и без его участия невозможно принять корпоративное решение.
Разглашение конфиденциальной информации.
Прямые вредительские действия. В том числе постоянно подает необоснованные жалобы в контролирующие органы (этот пример приводил ВАС в п. 9 Информационного письма № 151).
В реальной жизни далеко не все так очевидно, как описано выше. Вредить можно куда тоньше. Вот показательный пример из недавней практики ВС. Компания была создана двумя партнерами — у каждого по 50%. Цель бизнеса — постройка автомагистрали. Один партнер, утратив интерес к реализации проекта, своими действиями стал затруднять деятельность компании, например:
Когда нужно было оценить предполагаемый трафик магистрали, участник воздерживался от одобрения сделки с экспертами.
Участник, придираясь к формальностям, не утверждал операционный бюджет, годовой отчет, источники финансирования.
Партнер сначала не принял погашение долга, а потом взыскал его.
Участник не соглашался с решениями, но альтернатив не предлагал.
Все три инстанции не узрели никаких нарушений, сочтя, что просто у партнеров разные подходы к бизнесу. Но ВС с этим не согласился, указав, что участник препятствовал достижению целей проекта, хотя вроде бы обычные обязанности выполнял. И вообще, в условиях затяжного корпоративного конфликта, суды должны точно выяснить, кто из участников в самом деле стремится к общей уставной цели, а кто просто извлекает выгоду из проблемной ситуации (определение ВС от 03.09.2024 № 305-ЭС23-30144).
Необходимо принимать во внимание и устав ООО (в нем могут быть некие дополнительные обязанности участников, за невыполнение которых следует исключение), и оценивать ситуацию в целом.
Причем на практике суд должен это делать опираясь на личное субъективное оценочное мнение, исходя из объективных обстоятельств спора и естественно на основе аргументов, проработанных и представленных представителями сторон. Получите консультацию в корпоративных конфликтах от опытных экспертов АКГ «Созидание и Развитие».
Когда можно говорить о том, что участник действует во вред обществу
Проще всего ответить на этот вопрос, приведя примеры. Например, участник:
От имени общества заключает сделки, заведомо невыгодные ООО.
Голосовал за решение, которое заведомо повлечет за собой значительные негативные последствия для ООО. Скажем, одобрил продажу единственного актива общества по демпинговой цене (постановление АС ЗСО от 18.10.2016 № Ф04-4108/2016).
Или наоборот — голосует против решения, выгодного для общества (п. 5 указ. Информационного письма № 151).
Составляет конкуренцию ООО — сам или посредством взаимозависимых лиц (постановление АС Поволжского округа от 30.06.2017 № Ф06-21357/2017).
Допускает экономически необоснованные увольнения (п. 35 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25, далее — постановление № 25).
Подчеркнем: статус, в котором совершены такие и им подобные действия (вредитель действует просто участник, или, в том числе, как генеральный директор ООО), значения не имеет, если в результате обществу нанесен существенный вред и (или) достижение уставных целей стало невозможным или существенно затруднено.
Участник не хочет решать важные вопросы
Исключение возможно, если участник систематически уклоняется от участия в принятии решений, необходимых для нормальной бизнес-деятельности. Систематическим по общему правилу признается два и более раз (решение 9 ААС от 03.05.2018 № 09АП-12087/2018-ГК).
Просто неучастие, даже систематическое — еще не повод для исключения. Необходимо, чтобы имели место и иные основания:
Неявка участника делает невозможным принятие решения, значимого для общества (п. 4 ст. 65.2 ГК, п. 35 постановления № 25, подп. «б» п. 17 постановления Пленумов ВС № 90, ВАС № 14 от 09.12.1999). Примеры: решение о назначении генерального директора, относительно избрания членов совета директоров, по поводу внесения изменений в устав, если без этого общество не сможет работать дальше (п. 34 постановления № 25).
Непринятое решение обязательно причинит вред или повлечет его (п. 1 ст. 67 ГК, ст. 10 закона об ООО).
Собрание должно быть проведено по прямому указанию закона, и участник должен быть уведомлен о том, где и когда оно будет проведено (п. 8 Информационного письма № 151).
Причины пропуска собрания неуважительны (п. 6 Информационного письма № 151).
Участник владеет долей, которая позволяет повлиять на итоги голосования по повестке (постановление АС ЗСО от 27.02.2019 № Ф04-6984/2018).
Необходима причинно-следственная связь между уклонением и наступившими неблагоприятными последствиями (п. 7 Информационного письма № 151).
Что включить в исковое заявление
Претензию заранее подавать не нужно, поскольку это корпоративный спор (п. 5 ст. 4, ч. 2 ст. 225.3 АПК). Что до формирования исковых требований, сведения их в единый документ — это процесс сложный, творческий и требующий индивидуального подхода. Так что универсальных рекомендаций дать невозможно.
В классическое бумажное или заявление в электронной форме (если у суда есть возможность такое принять), нужно внести общепринятые данные и информацию:
наименование арбитражного суда — по первой инстанции такой иск рассматривается арбитражными судами областей, краев, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя;
сведения об истце и ответчике;
требования об исключении;
просьбу о привлечении ООО как третьего лица;
обстоятельства, на которых основывается требование;
если предпринимались шаги к примирению, то сведения об этом также нужно включить в иск.
Цена иска не указывается (отсутствует денежное требование). Госпошлина составит 50 000 руб. для юридических лиц, 15 000 — для физических (подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК). Нужно приложить подтверждения внесения госпошлины, отправки копий иска и документов другим участникам дела, а также документально подтвердить высказанные требования, описанные обстоятельства, совершение попыток к примирению и т.п.
Иск подается в арбитраж по адресу общества (ч. 4.1 ст. 38, ч. 1 ст. 126 и ч. 2 ст. 225.3 АПК) в канцелярию суда, по почте, через портал госуслуг, систему ЭДО участников арбитражного процесса.
Если суд удовлетворил требование
Нужно дождаться, пока оно вступит в силу — это произойдет по истечение месяца после изготовления, если оно не обжаловано в апелляции. Далее еще месяц отводится на то, чтобы изменить данные в ЕГРЮЛ, чтобы отразить переход доли к ООО. Нужно заполнить и представить в свою ИФНС ф. № Р13014, приложив копию судебного акта.
Далее необходимо рассчитать действительную стоимость доли исключенного участника и выплатить ему эту стоимость (п. 8 ст. 23 закона об ООО), распорядиться этой долей в порядке ст. 24 закона об ООО. На это отводится 1 год.
Исключить участника из ООО непросто, любая ошибка формального или принципиального характера способна привести к проигрышу дела — что с ростом госпошлин весьма накладно. Однако неразумно и терпеть недобросовестность участника ООО.
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