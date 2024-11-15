Как гендиректору повышать себе зарплату

С генерального директора медцентра взыскали более 20 млн. руб., которые она сама себе переплатила, произвольно повышая зарплату. ВС указал: директор не имеет права в отсутствии волеизъявления участников, совета директоров (п. 1, 4 ст. 40 закона об ООО) самостоятельно определять размер вознаграждения и его пересмотр.

В таком случае директор действует для собственной выгоды и при конфликте интересов — это недопустимо (п. 2 ст. 182 ГК, п. 6 ст. 45 закона об ООО, п. 121 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

Вопрос об увеличении зарплаты генерального директора решает общее собрание участников, в отдельных ситуациях — совет директоров (п. 1, 4 ст. 40 закона об ООО, ст. 275 ТК). Генеральный директор вправе увеличивать зарплату и выдавать премию своим подчиненным, но не себе.

Руководитель — это работник организации, который осуществляет особую трудовую функцию: совершает от имени фирмы действия по реализации ее прав и обязанностей (п. 2 постановления Пленума ВС от 02.06.15 № 21). Так что за самостоятельное увеличение размера зарплаты, за издание приказ о собственном премировании генеральный директор может быть привлечен к имущественной ответственности по п. 1 ст. 53.1 ГК, поскольку такое поведение нарушает интересы общества (определение ВС от 04.10.2024 № 303-ЭС24-7037).

Это уже устоявшаяся позиция, которая ранее высказывалась в определении ВС от 16.12.2022 № 305-ЭС22-11727.

Но это не значит, что генеральному директору вообще нельзя повышать зарплату.