Как гендиректору повышать себе зарплату

Свежий прецедент от Верховного суда
С генерального директора медцентра взыскали более 20 млн. руб., которые она сама себе переплатила, произвольно повышая зарплату. ВС указал: директор не имеет права в отсутствии волеизъявления участников, совета директоров (п. 1, 4 ст. 40 закона об ООО) самостоятельно определять размер вознаграждения и его пересмотр.
В таком случае директор действует для собственной выгоды и при конфликте интересов — это недопустимо (п. 2 ст. 182 ГК, п. 6 ст. 45 закона об ООО, п. 121 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).
Вопрос об увеличении зарплаты генерального директора решает общее собрание участников, в отдельных ситуациях — совет директоров (п. 1, 4 ст. 40 закона об ООО, ст. 275 ТК). Генеральный директор вправе увеличивать зарплату и выдавать премию своим подчиненным, но не себе.
Руководитель — это работник организации, который осуществляет особую трудовую функцию: совершает от имени фирмы действия по реализации ее прав и обязанностей (п. 2 постановления Пленума ВС от 02.06.15 № 21). Так что за самостоятельное увеличение размера зарплаты, за издание приказ о собственном премировании генеральный директор может быть привлечен к имущественной ответственности по п. 1 ст. 53.1 ГК, поскольку такое поведение нарушает интересы общества (определение ВС от 04.10.2024 № 303-ЭС24-7037).
Это уже устоявшаяся позиция, которая ранее высказывалась в определении ВС от 16.12.2022 № 305-ЭС22-11727.
Но это не значит, что генеральному директору вообще нельзя повышать зарплату.
Индексация зарплаты директору
Генеральный директор — такой же трудящийся, как и все, и имеет право на защиту от инфляции, а именно поддержание покупательской способности. У работодателей, не относящихся к органам публичной власти и не получающих бюджетного финансирования, порядок индексации должен быть прописан в коллективном договоре, ЛНА, соглашениях (ст. 134 ТК).
Работодатели вправе самостоятельно определять на основе специфики своей деятельности, учитывая уровень собственной платежеспособности (п. 10 Обзора практики № 4 (2017), утв. Президиумом ВС 15.11.2017):
порядок индексации;
периодичность, величины индексации;
перечень индексируемых выплат.
В любом случае все трудящиеся вправе рассчитывать на индексацию зарплаты (определение КС от 17.06.2010 № 913-О-О). Порядок индексации, как уже было сказано, должен быть прописан в ЛНА, коллективном договоре, ином соглашении. ТК не закрепляет особенности индексации зарплаты директора, генерального директора.
Формулировки доп.соглашения к трудовому договору можно предложить такие:
«Дополнить Трудовой договор от 22.08.2024 № 123-ТД п. 3.4 следующего содержания:
3.4. Оклад Работника индексируется в порядке, предусмотренном Положением об индексации».
Доп.соглашение подписывает то же лицо, которое уполномочено подписывать трудовой договор с директором, генеральным директором. В ООО ими могут выступать:
председатель общего собрания участников ООО, на котором был избран генеральный директор;
участник ООО, уполномоченный на это решением общего собрания;
председатель совета директоров, если этот вопрос в его ведении (п. 1 ст. 40 закона об ООО).
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Как повысить зарплату генеральному директору
Законодательно не установлено какой-либо определенной процедуры, но ТК закрепляет, что условие об оплате труда непременно должно быть включено в трудовой договор (ч. 2 ст. 57 ТК). Следовательно, повышение зарплаты должно оформляться письменным соглашением об изменении условий этого договора (ч. 2 ст. 22.1, ст. 22.3, 72 ТК).
В дополнительном соглашении может быть указано, например, следующее:
«Пункт 3.4 Трудового договора от 22.08.2024 № 123-ТД изложить в следующей редакции: ”3.4. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад 104 000 (сто четыре тысячи) руб. в месяц.”»
Доп.соглашение о повышении зарплаты заключается в том же порядке, что и, например, доп.соглашение об индексации зарплаты (см. выше, п. 1 ст. 40 закона об ООО).
Как генеральному директору повысить себе зарплату, если он единственный участник ООО
По прямому указанию ст. 39 закона об ООО, единственный участник ООО принимает решения, входящие в компетенцию общего собрания, единолично.
Руководитель — единственный участник ООО подписывает трудовой договор от своего имени как работник и от имени ООО как его законный представитель.
Некоторые ошибочно полагают, что заключение трудового договора в таком случае происходит с самим собой, что запрещено ст. 273 ТК. Во-первых, ст. 273 ТК устанавливает, что гл. 43 не распространяется на единственного учредителя общества, поскольку ему не нужны гарантии наемного руководителя.
Во-вторых, договор заключается с разными лицами, поскольку условный Иванов И.И. выступает как работник и он же является законным представителем фирмы-работодателя (ст. 20, 56, 57 ТК).
Не заключать трудовой договор с единственным руководителем — это:
лишить самого себя трудовых и социальных гарантий, что недопустимо (решения 9 ААС от 26.05.2010 № 09АП-10226/2010-АК, ФАС СЗО от 09.04.2009, дело № А21-6551/2008);
налоговые риски, связанные с возможностью получения вычета по НДФЛ или учета расходов на оплату труда.
Не исключены и штрафы по ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП.
Таким образом, при повышении ген. директором себе зарплаты нужно заключить доп. соглашение к трудовому договору и подписать его как от себя–работника, так и от фирмы, законным представителем которой выступает директор.
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