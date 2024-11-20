НДС на УСН с 2025 года: подробный гайд с комментариями экспертов

ИП и компании, применяющие УСН, не будут платить НДС в том случае, если их доходы за предшествующий год не превысили 60 млн. руб. Если этот лимит не превышен в 2024 году, платить НДС с 1 января 2025 года не нужно (п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Освобождаются от уплаты НДС также организации и ИП, созданные в 2025 году и перешедшие на УСН с даты своей госрегистрации, если их доходы в 2025 году не превышают 60 млн. руб.

Освобождение от НДС упрощенцу предоставляется автоматически, поэтому никаких заявлений в налоговую подавать не требуется. Отказаться от освобождения нельзя — это не право, а обязанность налогоплательщика (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).

Комментарий эксперта. Учтите, что определять размер дохода за прошлый год для его сравнения с лимитом нужно по правилам, действующим для той системы налогообложения, которую применяли в прошлом году.

Если в 2024 году работали на упрощенке, применяйте правила учета доходов для налога на УСН, если на ОСНО — доходы считайте по правилам для общей системы и т.д.

Если вы — ИП, который в прошлом году совмещал УСН, ОСНО или ЕСХН с патентом, фактически полученные доходы считайте по обоим режимам.

Агентам и комиссионерам на упрощенке при расчете дохода нужно учитывать только то агентское вознаграждение прошлого года, которое ими получено (кассовый метод).

Плательщики НДС должны вести книги покупок и продаж и ежеквартально сдавать декларацию. Но, если упрощенец от НДС освобожден, вести эти регистры и отчитываться по налогу не придется.