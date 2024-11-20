АКГ «Созидание и Развитие»
НДС на УСН

НДС на УСН с 2025 года: подробный гайд с комментариями экспертов

С 2025 года в РФ серьезно изменится налоговое законодательство. Поправки, внесенные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, затронут и одну из самых многочисленных групп налогоплательщиков — ИП и компании, применяющие УСН. 

С 1 января 2025 года упрощенцы становятся плательщиками налога на добавленную стоимость (п. 2, 3 ст. 346.11 НК в ред. закона № 176-ФЗ). Поскольку изменения достаточно объемны по содержанию и вызывают много вопросов, ФНС выпустила методические рекомендации, где подробно разбираются вопросы уплаты НДС при применении УСН (письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). Наши эксперты разобрали ключевые положения, касающиеся НДС на упрощенке.

Когда НДС на УСН платить не нужно

ИП и компании, применяющие УСН, не будут платить НДС в том случае, если их доходы за предшествующий год не превысили 60 млн. руб. Если этот лимит не превышен в 2024 году, платить НДС с 1 января 2025 года не нужно (п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Освобождаются от уплаты НДС также организации и ИП, созданные в 2025 году и перешедшие на УСН с даты своей госрегистрации, если их доходы в 2025 году не превышают 60 млн. руб.  

Освобождение от НДС упрощенцу предоставляется автоматически, поэтому никаких заявлений в налоговую подавать не требуется. Отказаться от освобождения нельзя — это не право, а обязанность налогоплательщика (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).

Комментарий эксперта. Учтите, что определять размер дохода за прошлый год для его сравнения с лимитом нужно по правилам, действующим для той системы налогообложения, которую применяли в прошлом году.

Если в 2024 году работали на упрощенке, применяйте правила учета доходов для налога на УСН, если на ОСНО — доходы считайте по правилам для общей системы и т.д.

Если вы — ИП, который в прошлом году совмещал УСН, ОСНО или ЕСХН с патентом, фактически полученные доходы считайте по обоим режимам.

Агентам и комиссионерам на упрощенке при расчете дохода нужно учитывать только то агентское вознаграждение прошлого года, которое ими получено (кассовый метод).

Плательщики НДС должны вести книги покупок и продаж и ежеквартально сдавать декларацию. Но, если упрощенец от НДС освобожден, вести эти регистры и отчитываться по налогу не придется. 

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Когда упрощенцы будут платить НДС

Если доходы за прошлый год превышают 60 млн. руб., необходимо платить НДС с начала следующего года.

Освобожденные от НДС упрощенцы должны платить налог, если их доход превысит 60 млн. руб. в текущем году.

Комментарий эксперта. Соблюдение лимита 60 млн. руб. за истекший год оценивайте ежегодно. Если в прошлом году ваш доход ниже 60 млн. руб., то с начала текущего года НДС вы не уплачиваете. Но если в текущем году доход превысит пороговые 60 млн. руб. и останется в пределах 450 млн. руб. (максимальный лимит, при котором можно применять упрощенку), начать уплату НДС придется с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения (п. 5 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Вот наглядный пример. В 2024 году доход компании составил 55 млн. руб., поэтому с 1 января 2025 года для нее действует освобождение от НДС. Но в ноябре 2025 года доходы составили 62 млн. руб., значит, с 1 декабря 2025 года нужно платить НДС. В следующем 2026 году компания будет уплачивать НДС с 1 января и до конца года, так как доход предыдущего года превысил 60 млн. руб. Если доходы в 2026 году будут меньше 60 млн. руб., в 2027 году компанию от НДС освободят, а если этот лимит будет превышен в течение года — обязанность по уплате НДС снова возникнет.

Аналогичный подход применяется и к вновь созданным организациям и ИП. Они получают освобождение от НДС с даты регистрации, но, если до конца года доходы превысят 60 млн. руб. — начнут платить налог с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита, и продолжат его уплату в следующем году.

Обратите внимание — несмотря на освобождение от налога, упрощенец обязан платить НДС, если:

  • ввозит товары в РФ из зарубежных стран, включая страны ЕАЭС;

  • исполняет обязанности налогового агента по НДС.

По какой ставке платить НДС на УСН

Упрощенцам предоставили право выбирать, какую ставку применять — общие или специальные (ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Если налогоплательщик превысил доходный лимит 60 млн. руб., но при этом не достиг лимита дохода в 450 млн. руб., оставаясь на УСН, он может платить НДС по пониженным налоговым ставкам (пп. 1, 2 п. 8 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

  • 5% — применяется, если доходы за предыдущий год превысили 60 млн руб., но не превысили 250 млн руб.;

  • 7% — применяется, если доходы прошлого года превысили 250 млн. руб., но не превысили 450 млн. руб.

Общие ставки НДС (20%, 10%, 0%) упрощенец вправе выбрать независимо от уровня своего дохода.

Комментарий эксперта. Особенность применения пониженных ставок заключается в том, что нельзя принимать к вычету «входной» НДС — налог платится в той сумме, в которой начислен. Если же выбрать общие ставки, то начисленный налог можно уменьшать на суммы «входного» НДС, указанные в счетах-фактурах, выставленных поставщиками. Выбор делается налогоплательщиком самостоятельно, исходя из анализа своей хозяйственной деятельности.

Выбрав пониженные ставки НДС, упрощенец обязан применять их в течение 12 кварталов подряд. Перейти с пониженных на общие ставки досрочно возможно лишь в двух случаях (п. 9 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ): 

  • когда налогоплательщик утратил право на применение УСН; 

  • когда он будет освобожден от НДС в случае не превышения лимита в 60 млн. руб. за прошедший год.

Ставки НДС 5% и 7% не применяются (п. 1, 36 ст. 161, п. 9 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

  • при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе из стран ЕАЭС;

  • при исчислении НДС упрощенцем в качестве налогового агента.

Сообщать в налоговую о выбранной ставке не требуется. Налоговики узнают о сделанном выборе из первой декларации по НДС, представленной упрощенцем.

Комментарий эксперта. Не стоит забывать, что в ряде случаев применяются расчетные ставки: 10/110, 20/120, 5/105, 7/107, например, при получении аванса. В полученные авансы НДС уже включен, поэтому исчислять налог необходимо по расчетным ставкам 5/105, 7/107 — если выбрали пониженные ставки, или 10/110, 20/120 — при выборе общих ставок (п. 4 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

В случае налоговых проверок эксперты АКГ «Созидание и Развитие» дадут рекомендации по подготовке документов для проверяющих и сформируют стратегию взаимоотношений с налоговыми органами. 

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Учетные документы по НДС           

Счет-фактура — это специальный документ, предназначенный для учета НДС. Упрощенец-налогоплательщик НДС обязан выставить покупателю счет-фактуру при каждой отгрузке товаров (работ, услуг), а также при получении аванса в счет отгрузки.

Срок выдачи счета-фактуры — пять календарных дней с даты отгрузки/получения аванса. Документ можно оформлять на бумаге или электронно.

Счета-фактуры не нужны:

  • когда покупатель товара (работ, услуг) — физлицо (п. 3 ст. 169 НК);

  • если операции — не объект налогообложения НДС (п. 2 ст. 146 НК);

  • при осуществлении операций, освобожденных от НДС (ст. 149 НК).

Если освобожденный от уплаты НДС упрощенец выставит покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога, ему придется уплатить этот налог в бюджет, а по завершении квартала подать декларацию, при этом права принимать к вычету «входной» НДС у такого налогоплательщика нет (п. 2 ст. 170, п. 5 ст. 173 НК).

Комментарий эксперта. При реализации физлицам счета-фактуры не выставляют, но ФНС в п. 14 своих методических рекомендаций предлагает составлять сводный документ, в котором суммированы данные по всем облагаемым НДС операциям с физлицами за квартал или месяц. Это может быть, например, бухгалтерская справка, которую нужно зарегистрировать в книге продаж.

Все выставленные упрощенцем счета-фактуры регистрируются в книге продаж, независимо от применяемой ставки НДС.

Счета-фактуры, полученные от поставщиков, регистрируют в книге покупок — это обязанность только тех налогоплательщиков, которые применяют общие ставки (20%, 10%), поскольку они вправе уменьшать начисленный налог на сумму «входного» НДС.

Также в книге покупок регистрируют авансовые и корректировочные счета-фактуры, чтобы заявить НДС к вычету, исчисленный самим налогоплательщиком. Это происходит в случаях:

  • отгрузки товара в счет аванса;

  • возврата авансов и расторжения договора (или изменения его условий);

  • при возврате или отказе от товара, работы, услуги;

  • при уменьшении цены отгруженного товара.

Такие вычеты могут заявлять и те, кто применяет общие ставки 20%, 10%, и те, кто платит налог по ставкам 5%, 7%.

Сведения, внесенные за квартал в книгу продаж, отражают в разделе 9 декларации по НДС, а данные из книги покупок — в разделе 8.

Сдача декларации и уплата НДС

Декларацию по НДС нужно сдавать по завершении каждого квартала до 25 числа следующего за кварталом месяца. Это нужно делать только в электронном формате через оператора ЭДО. Исключение — налоговые агенты, освобожденные от уплаты НДС — им разрешено подавать декларацию на бумажном носителе (п. 5 ст. 174 НК).

Налог рассчитывается за каждый квартал отдельно и уплачивается тремя равными частями в течение трех месяцев, идущих за отчетным кварталом. Срок каждого платежа — 28 число каждого из этих месяцев (п. 1 ст. 174 НК).

Комментарий эксперта. Во всех разделах налоговой декларации по НДС (за исключением разделов 8–12) показатели указываются в полных рублях (п. 15 Порядка заполнения налоговой декларации по НДС). Сумма налога менее 50 коп. отбрасывается, а сумма налога 50 коп. и более округляется до полного рубля.

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