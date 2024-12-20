За что уволить дистанционщика

ТК не содержит прямого запрета, но все зависит от условий выполнения дистанционной работы. Так, не возникает вопросов, если сотрудник трудится частично дистанционно, частично в офисе. Если сотрудник прогулял «офисный» день, то увольнение за прогул ничем не отличается от порядка, установленного для офисных сотрудников (ст. 81 ТК).

В других случаях увольнение за прогул проблематично, ведь стационарное место работы отсутствует, а место, где выполняется трудовая функция, работодателем не контролируется (это следует из ч. 1 ст. 312.1 ТК).

Невыход на связь не доказывает факт прогула, поэтому не следует рисковать и увольнять в таком случае по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК — скорее всего, суд признает увольнение неправомерным.

Суды в подавляющем большинстве случаев указывают на то, что поскольку работник работает дистанционно, то нет и оснований увольнять за прогул (апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 14.11.2016 № 33-23178/2016) — даже если сотрудник не реагирует на звонки, не присылают отчеты (апелляционное определение Волгоградского облсуда от 23.03.2018 № 33-3223/2018) — но при условии, что в трудовом договоре прямо указано на дистанционный характер работы: «Работник выполняет трудовую функцию вне места расположения Работодателя (дистанционно)».

Если условия о дистанционном характере нет, то даже если стороны трудового договора общаются через мессенджеры, почту и т.п., то это еще говорит о дистанционном характере работы (апелляционные определения Мосгорсуда от 30.08.2019 № 33-36168/2019, Волгоградского облсуда от 15.03.2018 № 33-3875/2018). Хотя есть и противоположная позиция, закрепляющая вину работодателя: