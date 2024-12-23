Может ли ИП стать директором ООО

Законных препятствий нет
В принципе может ли ИП быть директором ООО? Формально запретов для этого нет. Юрлицо действует через свои органы (п. 1 ст. 53 ГК). Генеральный директор (и любой другой единоличный исполнительный орган) избирается общим собранием участников общества (совета директоров, наблюдательного совета), и может быть избран и не из числа участников (п. 1 ст. 40 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — закон об ООО). Другими словами, ИП можно передать полномочия единоличного исполнительного органа по договору.
Для этого необходимо:
Созвать и провести собрание (заседание) органа ООО, в компетенции которого находится этот вопрос. Например, общего собрания участников, совета директоров (нужно смотреть устав).
Принять решение о прекращении полномочий прежнего генерального директора, передать новому — ИП, утвердить договор с ним.
Составить и подать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ — не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения (закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
Уведомить банк о передаче полномочий.
Если генеральный директор — ИП и единственный участник
Ситуация усложняется, когда как ИП регистрируется генеральный директор — он же единственный участник. Казалось бы, и для этого нет никаких препятствий. ООО вправе передать полномочия по управлению (п. 1 ст. 42 закона об ООО), заключив договор с управляющим (п. 3 ст. 42 закона об ООО). Если ООО состоит из одного участника, решения, которые принимает в обычном случае общее собрание, принимаются участником единолично (ст. 39 закона об ООО). Так что прямого запрета нет.
Но не совсем понятно, как быть с п. 3 ст. 182 ГК, согласно которой представитель не вправе совершать сделки:
от имени представляемого в отношении себя лично;
в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является (за исключением случаев, предусмотренных законом).
Сделка, совершенная с нарушением этих правил, на которую представляемый не дал согласия, может быть признана недействительной по иску представляемого, если она нарушает его интересы, причем предполагается, что интересы нарушены, если не доказано иное.
Право ООО, состоящего из единственного участника-физлица, с учетом положений ГК заключить договор с этим физлицом и передать ему полномочия по управлению собой выглядит сомнительным. Причем ВС разъяснил, что п. 3 ст. 182 ГК распространяется, по общему правилу, на органы юридического лица (п. 121 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).
В арбитражной практике единообразия нет. Некоторые суды считают неправомерным передачу полномочий по управлению ООО единственному участнику, зарегистрированному как ИП (см. постановление АС Поволжского округа от 25.01.2024 № Ф06-11836/2023), хотя есть и другие позиции (постановление Третьего ААС от 11.07.2014, дело № А74-2017/2013).
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А нет ли тут налоговой схемы
Скорее всего, претензии вызовет не тонкость с полномочиями представителя, а налоговый аспект. Так, ИФНС наверняка заинтересует передача полномочий управляющему — ИП на УСН с объектом «доходы».
Единственный участник ООО, он же директор, передал управление ИП на упрощенке, а ИФНС переквалифицировала ГПД по управлению ООО в трудовой договор, с доначислениями НДФЛ, страховых взносов. Выяснилось, что:
управляющий зарегистрировался как ИП незадолго до подписания договора с ООО (и снялся с регистрации после расторжения);
иных контрагентов или источников дохода ИП не имел, никаких расходов по управлению не нес;
вознаграждения выплачивались, как зарплата — ежемесячно, равными суммами, без оценки объемов и эффективности;
акты составлялись формально, т.е. не содержали количественных показателей и т.п.
Суд встал на сторону ИФНС (постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.05.2021 № Ф04-2264/2021).
Заключение ГПД с ИП для маскировки трудовых отношений с целью минимизации налоговых обязательств по НДФЛ и страховых взносов применяется давно. Налоговые инспекторы немедленно реагируют на такие ситуации, в особенности если вознаграждение ИП велико.
Еще более опасно регистрировать в качестве ИП бывшего генерального директора, который ранее работал в ООО по ТД. Разумеется, если по сути эта сделка маскирует трудовые отношения. С учетом того, что обычно вознаграждения «управляющих» во много раз превышает зарплату штатного работника-гендиректора, доначисления могут быть внушительными (определение ВС от 10.02.2022 № 304-ЭС21-28407 по делу № А46-5115/2021; определение ВС от 25.05.2018 № 303-КГ18-1430 по делу № А73-3767/2017).
Как исключить сомнения в характере отношений
Чтобы не возникло подозрений в том, что договор с ИП-управляющим является трудовым и заключен для получения необоснованной налоговой выгоды необходимо:
исключить из условий договора все «трудовые» признаки — график, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, обязанность обеспечить ИП всем необходимым для работы;
исключить регулярные выплаты, напоминающие зарплату. Выплаты должны зависеть от количественных показателей, от предусмотренного задания и т.д.;
оказанные услуги нужно подробно описывать в актах и отчетах: их объем, результат для заказчика и т.п.
Гласный красный флаг: если ИП-управляющий ранее был единоличным исполнительным органом в том же ООО, не следует устанавливать ему слишком крупное вознаграждение. Или же будьте готовы обосновать этот скачок доходов. Например, произошло расширение деятельности, рост оборотов, количество сотрудников и т.п.
Налоговая реформа свершилась и порядок ведения бизнеса тоже претерпевает изменения. Придется привыкнуть к тому, что в налоговых органах осведомлены о большинстве «схем», которые применяют налогоплательщики для минимизации обязательных платежей. Пришло время продуманного налогового планирования, основанного исключительно на положениях закона. Поручите анализ вашей ситуации налоговым экспертам АКГ «Созидание и Развитие» — мы знаем, как сделать так, чтобы не платить лишнего в бюджет.
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