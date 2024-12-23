Может ли ИП стать директором ООО

Ситуация усложняется, когда как ИП регистрируется генеральный директор — он же единственный участник. Казалось бы, и для этого нет никаких препятствий. ООО вправе передать полномочия по управлению (п. 1 ст. 42 закона об ООО), заключив договор с управляющим (п. 3 ст. 42 закона об ООО). Если ООО состоит из одного участника, решения, которые принимает в обычном случае общее собрание, принимаются участником единолично (ст. 39 закона об ООО). Так что прямого запрета нет.

Но не совсем понятно, как быть с п. 3 ст. 182 ГК, согласно которой представитель не вправе совершать сделки:

от имени представляемого в отношении себя лично;

в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является (за исключением случаев, предусмотренных законом).

Сделка, совершенная с нарушением этих правил, на которую представляемый не дал согласия, может быть признана недействительной по иску представляемого, если она нарушает его интересы, причем предполагается, что интересы нарушены, если не доказано иное.

Право ООО, состоящего из единственного участника-физлица, с учетом положений ГК заключить договор с этим физлицом и передать ему полномочия по управлению собой выглядит сомнительным. Причем ВС разъяснил, что п. 3 ст. 182 ГК распространяется, по общему правилу, на органы юридического лица (п. 121 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

В арбитражной практике единообразия нет. Некоторые суды считают неправомерным передачу полномочий по управлению ООО единственному участнику, зарегистрированному как ИП (см. постановление АС Поволжского округа от 25.01.2024 № Ф06-11836/2023), хотя есть и другие позиции (постановление Третьего ААС от 11.07.2014, дело № А74-2017/2013).