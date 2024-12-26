Как перейти на УСН с 2025 года: условия, ограничения, порядок

Для перехода на УСН с 2025 года важно, чтобы доход за девять месяцев 2024 года не превысил 337,5 млн. руб. Как и раньше, все показатели в целях УСН индексируются на коэффициент-дефлятор. Но есть довольно выгодное новшество: использоваться будет коэффициент не со следующего, а с текущего года. Поскольку в 2025 года коэффициент-дефлятор утвержден в размере 1, то для перехода на УСН с 2026 года доход за 9 месяцев 2025 года также не должен быть выше 337,5 млн. руб.

Сумма доходов за девять месяцев указывается в уведомлении о переходе на упрощенку.

При расчете этого лимита нужно учитывать все доходы, определяемые в порядке, установленном для налога на прибыль, за некоторым исключением (п. 1.1 ст. 346.15 НК).

Хорошая новость для упрощенцев, которые утратили право на спецрежим, заработав слишком много, то есть более 265,8 млн. руб. (200 млн руб. x 1,329 — это предел на 2024 год), но доход за 9 месяцев 2024 года все равно остался в пределах 337,5 млн. руб. Такие упрощенцы смогут уже в 2025 года вернуться на спецрежим.

При переходе на упрощенку с ОСНО нужно учесть авансы, полученные до перехода на спецрежим, по договорам, которые будут исполнены после перехода на УСН (подп. 1 п. 1 ст. 346.25 НК).

При реорганизации в форме преобразования учитываются доходы, полученные с начала отчетного (налогового) периода, в том числе доходы и реорганизованного юридического лица (определение ВС от 22.08.2023, дело № А33-3588/2021).

При совмещении УСН с патентной системой нужно принимать в расчет и суммы, заработанные на патенте (это прямое указание НК, п. 4 ст. 346.13).