Как перейти на УСН с 2025 года: условия, ограничения, порядок

Что нужно проверить
Мало убедиться в том, что УСН как спецрежим отвечает интересам вашего бизнеса. Нужно удостовериться, что:
не превышены установленные лимиты для применения упрощенки — доходные, средняя численность сотрудников, стоимость ОС;
не нарушены ограничения — например, доля участия других организаций не превышает 25%, филиалов нет и т.д.
Также нужно успеть представить уведомление о переходе на УСН в текущем году до 31.12.2024 года. Это выходной день, поэтому сроки подачи уведомлений переносят на первый рабочий день 2025 года — 9 января.
Главные новшества 2025
Основная новость — упрощенцы становятся плательщиками НДС, обязанность по уплате возникает, в случае получения дохода в 2024 году свыше 60 млн. руб., рассчитываться НДС может как по общим ставкам 20, 10, 0%, так и по спецставкам 5 или 7%.
В то же время на УСН сможет остаться больше предпринимателей. Ведь с нового года вырастет «предел» доходов для перехода на спецрежим — 337,5 млн. руб. вместо 112,5 млн руб. (индексируется на коэффициент-дефлятор).
Вырастет и показатель допустимой балансовой стоимости ОС — 200 млн руб. вместо 150 млн. С 01.01.2025 этот показатель также будет индексироваться.
Средняя численность сотрудников, в том числе исполнителей по договорам ГПХ и внешних совместителей, не должна превышать 130 человек.
«Доходные» пределы для УСН в 2025 году
Для перехода на УСН с 2025 года важно, чтобы доход за девять месяцев 2024 года не превысил 337,5 млн. руб. Как и раньше, все показатели в целях УСН индексируются на коэффициент-дефлятор. Но есть довольно выгодное новшество: использоваться будет коэффициент не со следующего, а с текущего года. Поскольку в 2025 года коэффициент-дефлятор утвержден в размере 1, то для перехода на УСН с 2026 года доход за 9 месяцев 2025 года также не должен быть выше 337,5 млн. руб.
Сумма доходов за девять месяцев указывается в уведомлении о переходе на упрощенку.
При расчете этого лимита нужно учитывать все доходы, определяемые в порядке, установленном для налога на прибыль, за некоторым исключением (п. 1.1 ст. 346.15 НК).
Хорошая новость для упрощенцев, которые утратили право на спецрежим, заработав слишком много, то есть более 265,8 млн. руб. (200 млн руб. x 1,329 — это предел на 2024 год), но доход за 9 месяцев 2024 года все равно остался в пределах 337,5 млн. руб. Такие упрощенцы смогут уже в 2025 года вернуться на спецрежим.
При переходе на упрощенку с ОСНО нужно учесть авансы, полученные до перехода на спецрежим, по договорам, которые будут исполнены после перехода на УСН (подп. 1 п. 1 ст. 346.25 НК).
При реорганизации в форме преобразования учитываются доходы, полученные с начала отчетного (налогового) периода, в том числе доходы и реорганизованного юридического лица (определение ВС от 22.08.2023, дело № А33-3588/2021).
При совмещении УСН с патентной системой нужно принимать в расчет и суммы, заработанные на патенте (это прямое указание НК, п. 4 ст. 346.13).
Некоторые нюансы для ИП
ИП переходят с ОСНО на УСН в общем порядке, но есть кое-какие отличия.
Так, у ИП нет необходимости контролировать предел по сумме выручки за 9 месяцев. В дальнейшем, «доходные» лимиты по п. 4 ст. 346.13 НК следует соблюдать.
Само уведомление о переходе ИП оформляют тоже немного по-другому: в поле КПП проставляют прочерки, Ф.И.О. приводится полностью, сведения о доходах и о стоимости ОС не указываются (нужно ставить прочерки). Если ИП лично подписывает уведомление, то в его заключительной части можно не указывать Ф.И.О.
В ситуации, когда уведомление подписывает представитель (отмечен код «2»), нужно указать его Ф.И.О., а к уведомлению надо приложить копию нотариально удостоверенной доверенности.
Лимит по стоимости ОС
Максимально допустимая остаточная стоимость ОС в 2025 году — 200 млн руб. — определяется по амортизируемым ОС с использованием данных бухучета (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).
Внимание: этот лимит должны соблюдать не только организации, но и ИП (п. 6 Обзора, утв. Президиумом ВС 04.07.2018).
Налогоплательщик, который собирается переходить на УСН, должен рассчитать остаточную (балансовую) стоимость ОС на 1 октября года перед переходом. Она указывается в уведомлении, подаваемом в ФНС (п. 1 ст. 346.13 НК). Далее нужно проверять этот показатель ежеквартально, и в особенности перед каждой крупной покупкой ОС.
Впрочем, высокотехнологичное оборудование российского производства при подсчете не нужно учитывать. Какое именно — станет ясно, когда его перечень определит Правительство.
Если у вас есть инвестиционная недвижимость, учтенная на балансе как ОС, то ее остаточная стоимость определяется так: из первоначальной стоимости вычитаются суммы амортизации, обесценения, но учитываются последующие капвложения, направленные на улучшение и (или) восстановление этой недвижимости.
Лимит по количеству сотрудников
Средняя численность сотрудников с учетом внешних совместителей, исполнителей по договорам ГПХ не должна превышать 130 человек за год или другой отчетный период. При превышении этого показателя теряется возможность применять УСН.
Организации потребительской кооперации могут не соблюдать это ограничение (абз. 2 подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК).
Объект налогообложения
Если все критерии для перехода соблюдены, следует определиться с объектом налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы», исходя из задач и специфики деятельности. Например, участнику договора простого товарищества недоступен объект «доходы», можно вести бизнес только на объекте «доходы минус расходы» (п. 3 ст. 346.14 НК).
В 2024 году произойдут важные изменения в работе на УСН, которые могут повлиять на ваш бизнес. Чтобы использовать все преимущества упрощенки и избежать рисков, получите персональную консультацию экспертов АКГ «Созидание и Развитие». Мы поможем разобраться в нововведениях и обеспечим безопасность вашего бизнеса в новых условиях.
По какой форме подавать уведомление
Определившись с объектом, налогоплательщик должен подать уведомление о переходе (ф. № 26.2-1, утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829).
Если вы выбрали объект «доходы минус расходы», то в поле «В качестве объекта налогообложения выбраны» проставляется «2», при объекте «доходы» — код «1». Юридические лица и ИП применяют одинаковую форму, заполняя ее с некоторыми особенностями.
Что ждет тех, кто будет платить НДС
Напоминаем, что с 2025 года налогоплательщики на УСН обязаны платить НДС, если их выручка за 2024 год превысила 60 млн. руб.
Причем им дано право выбора: работать по общеустановленным ставкам НДС 20% и 10% или выбрать пониженные:
5% — при доходах от 60 млн. руб. до 250 млн. руб.;
7% — при доходах от 250 млн. руб. до 450 млн. руб.
При переходе на упрощенку с доходами за 2024 год ниже 60 млн. руб. налог нужно восстановить: по товарам (работам, услугам), включая ОС и НМА, имущественным правам (п. 8 ст. 145 НК).
Налогоплательщик обязан восстановить «входной» НДС, ранее принятый к вычету, а именно:
в случае перехода со ставки НДС в размере 20% (10%) на спец. ставки НДС 5% (7%);
в случае перехода с начала очередного года со ставки НДС в размере 20% (10%) на освобождение от НДС, если доход за истекший календарный год составил менее 60 млн. руб.
«Входной» НДС, который раньше был принят к вычету, уплачивается в составе общей суммы налога по декларации. НДС восстанавливается лишь в отношении товаров (работ, услуг), которые используются для операций, облагаемых по ставкам 5% или 7% или освобождаемых от НДС.
Восстановление НДС производится в первом налоговом периоде, в котором применяются спецставки, или в последнем налоговом периоде, то есть в IV квартале, до начала применения освобождения от НДС.
Восстановление «входного» НДС, ранее принятого к вычету по ОС, производится пропорционально остаточной стоимости этого ОС (п. 19 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).
Когда нужно подать уведомление о переходе
Для перехода на спецрежим с ОСНО с 1 января 2025 года уведомление нужно подать не позднее 31 декабря 2024 года.
Если дата выпала на выходной, уведомление направляется в первый же рабочий день. По общему правилу опоздание с подачей заявления исключает применение УСН. Впрочем, есть исключение: налогоплательщик фактически применяет УСН (сдавая отчетность, внося авансовые, налоговые платежи), а ИФНС принимает и отчетность, и платежи, своевременно не сообщая о необходимости применения ОСНО (п. 13.2 Обзора, утв. письмом ФНС от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603).
Вновь созданные организации, вновь зарегистрированные ИП могут подать заявление в течение 30 дней после того, как встали на учет.
Чтобы получить максимальные выгоды от работы на УСН и не допустить ошибок, получите консультацию экспертов с АКГ «Созидание и Развитие». Своевременно полученная индивидуальная консультация обеспечит безопасность вашего бизнеса.
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