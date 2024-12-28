Контрагент на УСН: что проверять в договорах с 2025 

А контрагент точно платит НДС?
Не всегда. Если в 2024 году контрагент на УСН заработал не более 60 млн руб., то он НДС не платит. Если уже в 2025 году заработано более 60 млн. руб., то с месяца, следующего за месяцем превышения лимита, контрагенту необходимо будет платить НДС.
Можно выбрать пониженные ставки:
5% (доходы от 60 млн. руб. до 250 млн. руб.)
7% (доходы от 250 млн. руб. до 450 млн. руб.)
или рассчитывать НДС по общим ставкам — 20, 10%.
Если договор заключен в 2024 году, а оплата будет в 2025 году
При таких условиях стороны могут договориться о повышении цены договора (заключение дополнительного соглашения) с тем, чтобы продавец не платил НДС за счет своих средств. Или выполнить все обязательства по договору в 2024 году и заключить новый, уже с учетом того, что контрагент-упрощенец станет плательщиком НДС.
При этом, важно обратить внимание на позицию Минфина о том, что включать в налоговую базу по НДС суммы оплаты, полученные налогоплательщиком, применяющим УСН, после 01.01.2025 года за товары (работы, услуги), реализованные им в период до 01.01.2025 года, оснований не имеется (письмо от 03.10.2024 № 03-07-11/95799).
Если вы как покупатель перечисляете продавцу на УСН аванс до 01.01.2025 года, а сама поставка будет иметь место после этой даты, то с аванса НДС не исчисляется.
Если вы как покупатель не согласны на повышение цены и на доплату суммы НДС, то продавцам ФНС советует применить расчетную ставку 5/105 или 7/107 (если применяются специальные ставки 5% или 7%), или 20/120, 10/110 (при применении общих ставок) (п. 16 Методических рекомендаций по НДС для УСН).
НДС, который будет определен налогоплательщиком расчетным методом, уменьшит доходы, учитываемые по этой операции.
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Что должно быть в договоре с контрагентом на УСН
Обязательно нужно указать, облагается ли сделка НДС. Например, формулировка может быть такой: «НДС не облагается. Продавец применяет УСН и освобожден от обязанностей налогоплательщика на основании п. 1 ст. 145 НК РФ».
Если же сделка НДС облагается, то нужно прописать:
что она облагается НДС;
указать применяемую ставку (не обязательно указывать, т.к. позволит избежать заключения доп. соглашений в случае изменения применяемой ставки);
сумму НДС (если можно заранее определить);
метод расчета (включен в цену, уплачивается сверх).
Например, такое условие: цена товара — 200 000 руб. без НДС. Продавец применяет специальную ставку НДС 5%. НДС составляет 10 000 руб. и уплачивается Покупателем сверх цены товара, указанной в настоящем Договоре.
Если нет уверенности, что на момент исчисления и уплаты НДС обязанности продавца останутся прежними, то сторонам следует согласовать:
ставку НДС, по которой налог будет исчисляться при утрате налогоплательщиком права на освобождение или на специальную ставку;
изменение договорной цены;
сумму НДС и цену, если можно рассчитать заранее.
Например, такая формулировка: «В случае если Продавец утратит право на освобождение от НДС, налог рассчитывается по ставке 5%. Сумма НДС составляет 10 000 руб., которые уплачиваются сверх цены, установленной договором».
А что если контрагент потеряет право на применение пониженной ставки или освобождение от уплаты и в договоре ничего не прописано?
Можно достичь одного из следующих соглашений:
О том, что НДС не включен в договорную цену и рассчитывается сверх нее. В данном случае увеличиваются затраты покупателя.
НДС определяется расчетным методом, в этом случае уменьшится доход продавца.
Согласовать новую цену договора с НДС.
Имеет ли смысл судиться
Не исключено, что если контрагент откажется от повышения цены, продавец может начислить НДС сверх цены и предъявить его к уплате (п. 1 ст. 168 НК), при отказе — в судебном порядке потребовать, чтобы покупатель компенсировал затраты.
Есть ли вероятность того, что продавец выиграет суд?
Если договор заключен до того, как изменилось налоговое законодательство, то не исключено. ВС рассмотрел показательное дело № А40-236292/2022.
ООО представляло банку по сублицензионному договору право на использование ПО Microsoft. По состоянию на дату заключения договора вознаграждение не облагалось НДС (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК в ред. на 2019 год). В договоре проставлена твердая цена. С 1 января 2021 года реализация прав на использование ПО, не включенного в Реестр, облагается НДС. ООО за 2021 год увеличило сумму вознаграждения на НДС. Банк от 20%-ной доплаты отказался.
Спор дошел до ВС, и он встал на сторону ООО, указав, что это налог косвенный, и его бремя возлагается на покупателей (заказчиков, потребителей). НДС — часть цены договора. Следовательно, если операция стала налогооблагаемой, то и цена должна быть увеличена на сумму налога (п. 1 ст. 424 ГК, п. 1 ст. 168 НК). Сохранение старой цены поставит покупателя в неоправданно привилегированное положение, что недопустимо.
ВС еще раз подчеркнул, что НДС — это часть цены. Если в ценообразование вмешивается объективный фактор — изменение налогового законодательства, то риск несет покупатель, поскольку это повышение не вызвано желанием или ошибками продавца, это требование закона.
В любой ситуации необходим полноценный анализ обстоятельств и выбор стратегии защиты своей позиции. Без профессиональной юридической поддержки доказать свою правоту сложно, практически невозможно. Профессионалы АКГ «Созидание и Развитие» защитят ваши интересы.
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