Контрагент на УСН: что проверять в договорах с 2025 

При таких условиях стороны могут договориться о повышении цены договора (заключение дополнительного соглашения) с тем, чтобы продавец не платил НДС за счет своих средств. Или выполнить все обязательства по договору в 2024 году и заключить новый, уже с учетом того, что контрагент-упрощенец станет плательщиком НДС.

При этом, важно обратить внимание на позицию Минфина о том, что включать в налоговую базу по НДС суммы оплаты, полученные налогоплательщиком, применяющим УСН, после 01.01.2025 года за товары (работы, услуги), реализованные им в период до 01.01.2025 года, оснований не имеется (письмо от 03.10.2024 № 03-07-11/95799).

Если вы как покупатель перечисляете продавцу на УСН аванс до 01.01.2025 года, а сама поставка будет иметь место после этой даты, то с аванса НДС не исчисляется.

Если вы как покупатель не согласны на повышение цены и на доплату суммы НДС, то продавцам ФНС советует применить расчетную ставку 5/105 или 7/107 (если применяются специальные ставки 5% или 7%), или 20/120, 10/110 (при применении общих ставок) (п. 16 Методических рекомендаций по НДС для УСН).

НДС, который будет определен налогоплательщиком расчетным методом, уменьшит доходы, учитываемые по этой операции.