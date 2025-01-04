Туристический налог в 2025 году

Кто будет платить туристический налог
Его плательщиками станут следующие юридические и физические лица:
имеющие в собственности или владеющие на ином основании, предусмотренном законом, отелями, гостиницами, базами отдыха, прочими средствами размещения (СР) (абз. 33 ст. 1 закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ).
По общему правилу эти СР должны быть включены в реестр классифицированных СР или же размещены на сайте муниципального образования или сайте уполномоченного органа. Некоторые СР будут считаться включенными в такой реестр, если проживающие могут получить в нем санаторно-курортное лечение.
предоставляющие места в своих СР физическим лицам для временного проживания, в том числе в составе услуг по санаторно-курортному лечению.
Плательщиками налога будут лица, которые соответствуют и тому, и другому условию (ст. 418.2, 418.3 НК, п. 27 ст. 1 закона от 29.11.2024 № 416-ФЗ, далее — закон № 416-ФЗ).
Как будет вводиться туристический налог
С 2025 года туристический налог вводится в действие НК и соответствующим актом муниципального образования, законом города федерального значения, или НПА представительного органа «Сириуса». Ставки и льготы устанавливаются также ими, причем местные власти не наделены правом снижать минимальный налог, указанный в НК, то есть произведение 100 руб. на количество суток проживания (ст. 418.7 НК).
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Как рассчитать туристический налог
Размер налоговой ставки не может быть больше максимальных ставок, установленных НК:
2025 г. — 1%;
2026 г. — 2%;
2027 г. — 3%;
2028 г. — 4%;
2029 г. и далее — 5%.
Ставки могут изменяться в зависимости от сезона и категории СР (п. 2 ст. 418.5 НК).
Если ставки различаются, то берется ставка, действующая в период полного расчета с гостем (на этом настаивает Минфин, письмо от 05.11.2024 № 03-05-08/108773).
Рассчитав сумму туристического налога, необходимо сопоставить ее с минимальной суммой налога — 100 руб., умноженных на количество суток проживания. Этот налог должен быть уплачен в любом случае, даже если исчисленный туристический налог меньше (п. 1 ст. 418.7 НК).
Минимальный налог не исчисляется, если услуги по санаторно-курортному лечению предоставлены по медпоказаниям и оплачены за счет бюджетных средств (см. ст. 3 закона № 416-ФЗ).
Предположим, что номер в отеле стоит 3 500 руб. без НДС и туристического налога, ставка в этом регионе — 1%. Гражданин, у которого льгот нет, бронирует размещение на пять суток, то есть в сумме 17 500 руб., следовательно, туристический налог — 175 руб. (17 500 руб. х 1%). Минимальный налог за пять суток: 500 руб., так что к уплате причитается именно эта сумма, а не 175 руб.
Туристический налог исчисляется на дату полного расчета с гостем. Не имеет значения ни дата внесения предоплаты в обеспечение бронирования, ни период фактического пользования услугой.
Например, планируя июльский отпуск, гражданин внес в марте 2025 года предоплату 50% и еще 50% внес в июне. В июне, то есть во втором квартале, нужно исчислить туристический налог (п. 1 ст. 418.7 НК).
Налоговая база туристического налога — это стоимость услуг по размещению (без самого туристического налога и НДС). Расчет проводится по классической формуле (ст. 418.4, 418.7 НК):
Сумма туристического налога = Налоговая база х Ставка налога
Общая сумма к уплате определяется по итогам квартала (налоговый период). Нужно сложить все суммы туристического налога, исчисленные в квартале по всем СР (ст. 418.6, 418.7 НК).
Есть ли льготы по туристическому налогу
Есть. В налоговую базу по туристическому налогу не включается стоимость услуг, которые были оказаны льготным категориям граждан. В частности, согласно НК, ими являются (п. 2 ст. 418.4 НК):
инвалиды I и II группы;
инвалиды с детства, дети-инвалиды;
ветераны и инвалиды боевых действий;
участники СВО;
Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы и т. д.
Граждане должны предоставить документ, подтверждающий их льготный статус. Помимо льгот, установленных НК, местные власти могут установить дополнительные льготы.
Нередко граждане, получающие льготу, путешествуют с сопровождающими или договор с заключает гражданин, который не является льготником, но проживать будет в том числе льготник.
Логично предположить, что если заказчик, то есть лицо, с которым заключен договор, не имеет льгот, вся стоимость оказанных ему услуг формирует базу по туристическому налогу. Если заказчик — льготник, туристический налог не начисляется (аналогичные разъяснения дал Минфин, письмо от 17.10.2024 № 03-05-08/100577).
Предположим, что номер в отеле «Алтын» стоит 5 500 руб./сутки без НДС и туристического налога, ставка в этом регионе — 1%. Супруги Орловы бронируют размещение на двое суток, то есть стоимость номера составит 11 000 руб.
Орлов — инвалид II группы. Однако договор заключила Орлова, поэтому туристический налог нужно начислить на все 11 000 руб., сумма налога составит 110 руб. (11 000 руб. х 1%). Но это меньше минимального туристического налога, то есть 200 руб. (100 руб. x 2 сут.), так что уплатить нужно именно 200 руб., а не 110 руб.
В какие сроки нужно уплатить туристический налог
Платить новый налог нужно каждый квартал, не позднее 28 числа месяца, который следует за истекшим кварталом (ст. 418.6, 418.8 НК). Правила переноса классические. Если дата выпадает на нерабочий — выходной, праздник — налог уплачивается в ближайший следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). Перечислять туристический налог нужно в составе ЕНП в бюджет по месту нахождения СР (п. 1 ст. 58, ст. 418.8 НК).
Будет ли декларация по туристическому налогу
Да, будет, форму утвердит ФНС (ст. 418.9 НК), но пока ее нет.
После ее утверждения, если в вашем регионе будет введен туристический налог, то подавать декларацию нужно по месту нахождения СР. Крупнейшие налогоплательщики будут подавать по месту постановки на учет в качестве таковых.
Если в одном муниципальном образовании несколько СР и они принадлежат разным ИФНС, можно выбрать для сдачи декларации одну. Для этого за 30 дней до срока представления декларации нужно подать уведомление об этом (ст. 418.9 НК). Уведомление подается один раз, до реализации или иного выбытия СР.
Срок подачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 1 ст. 418.9 НК). Правила переноса стандартные (ст. 6.1 НК).
Осталось отметить, что туристический налог не требует применение ККТ (с разрешения Минфина, письмо от 17.10.2024 № 03-05-08/100577). В доходы, облагаемые налогом на прибыль, не включается сумма туристического налога, предъявленная гостю в стоимости услуги (подп. 2 п. 1 ст. 248 НК). В расходах, которые уменьшают базу налога на прибыль, уплаченный туристический налог не учитывается (п. 4 ст. 270 НК).
На УСН с объектом «доходы» туристический налог не учитывается (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.18 НК). На УСН с объектом «доходы минус расходы» туристический налог нельзя будет включить ни в доходы, ни в расходы (п. 1 ст. 346.15, подп. 22 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.18 НК).
Мы рассмотрели лишь одно новшество, но в 2025 году бизнес ждем много других важных изменений. Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» помогут руководителю избежать ошибок при работе в новых реалиях. Обращайтесь, чтобы наши специалисты помогли вам выработать правильную и безопасную стратегию налогового планирования.
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