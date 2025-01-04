Туристический налог в 2025 году

Размер налоговой ставки не может быть больше максимальных ставок, установленных НК:

2025 г. — 1% ;

2026 г. — 2% ;

2027 г. — 3% ;

2028 г. — 4% ;

2029 г. и далее — 5%.

Ставки могут изменяться в зависимости от сезона и категории СР (п. 2 ст. 418.5 НК).

Если ставки различаются, то берется ставка, действующая в период полного расчета с гостем (на этом настаивает Минфин, письмо от 05.11.2024 № 03-05-08/108773).

Рассчитав сумму туристического налога, необходимо сопоставить ее с минимальной суммой налога — 100 руб., умноженных на количество суток проживания. Этот налог должен быть уплачен в любом случае, даже если исчисленный туристический налог меньше (п. 1 ст. 418.7 НК).

Минимальный налог не исчисляется, если услуги по санаторно-курортному лечению предоставлены по медпоказаниям и оплачены за счет бюджетных средств (см. ст. 3 закона № 416-ФЗ).

Предположим, что номер в отеле стоит 3 500 руб. без НДС и туристического налога, ставка в этом регионе — 1%. Гражданин, у которого льгот нет, бронирует размещение на пять суток, то есть в сумме 17 500 руб., следовательно, туристический налог — 175 руб. (17 500 руб. х 1%). Минимальный налог за пять суток: 500 руб., так что к уплате причитается именно эта сумма, а не 175 руб.

Туристический налог исчисляется на дату полного расчета с гостем. Не имеет значения ни дата внесения предоплаты в обеспечение бронирования, ни период фактического пользования услугой.

Например, планируя июльский отпуск, гражданин внес в марте 2025 года предоплату 50% и еще 50% внес в июне. В июне, то есть во втором квартале, нужно исчислить туристический налог (п. 1 ст. 418.7 НК).

Налоговая база туристического налога — это стоимость услуг по размещению (без самого туристического налога и НДС). Расчет проводится по классической формуле (ст. 418.4, 418.7 НК):

Сумма туристического налога = Налоговая база х Ставка налога

Общая сумма к уплате определяется по итогам квартала (налоговый период). Нужно сложить все суммы туристического налога, исчисленные в квартале по всем СР (ст. 418.6, 418.7 НК).