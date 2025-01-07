Толлинг. Как выстроить отношения с партнерами и избежать обвинений в дроблении

Толлинг позволяет заказчику минимизировать издержки — например, при использовании более дешевой рабочей силы в другом регионе. Исполнитель получает гарантированную загрузку производственных мощностей и рост доходов, в итоге обе стороны увеличивают свои доходы.

Толлинг позволяет лучше контролировать процессы, ответственность персонала и руководства: чем больше компания, тем проще скрыть хищения, неэффективность собственной работы и т. п.

Есть менее очевидные выгоды: например, гарантированная защита от рейдерства и посягательств на производственные активы. Торговая компания может без опаски вести бизнес с покупателями, заказчиками, поставщиками сырья, не опасаясь, что при возникновении финансовых проблем их претензии будут удовлетворены за счет производственного оборудования.

Торговой компании и производственной проще будет соблюдать лимиты по УСН, оставаться на спецрежиме и иметь возможность регулировать налоговую нагрузку, в том числе за счет выбора:

объекта по УСН : при наличии затрат выгоднее «доходы минус расходы» по 15%, если затраты невелики — то «доходы» по 6%;

ставок НДС (5%, 7%), а также применения вычетов при общеустановленных ставках, или работе на ОСН.

Но необоснованные налоговые выгоды ни в коем случае не могут быть самостоятельной целью выстраивания толлинга!