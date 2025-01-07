Толлинг. Как выстроить отношения с партнерами и избежать обвинений в дроблении

В чем суть толлинга
Поясним на примере. Имеется компания — производитель упаковки из гофры. Пока обороты невелики, можно справиться своими силами: закупить материал, произвести коробки, реализовать их. Однако бизнес растет и появляется необходимость его сегментации. Как минимум, будет эффективным выделить производство в отдельное направление для лучшего контроля и более эффективного управления процессами.
В чем преимущества переработки давальческого сырья
Толлинг позволяет заказчику минимизировать издержки — например, при использовании более дешевой рабочей силы в другом регионе. Исполнитель получает гарантированную загрузку производственных мощностей и рост доходов, в итоге обе стороны увеличивают свои доходы.
Толлинг позволяет лучше контролировать процессы, ответственность персонала и руководства: чем больше компания, тем проще скрыть хищения, неэффективность собственной работы и т. п.
Есть менее очевидные выгоды: например, гарантированная защита от рейдерства и посягательств на производственные активы. Торговая компания может без опаски вести бизнес с покупателями, заказчиками, поставщиками сырья, не опасаясь, что при возникновении финансовых проблем их претензии будут удовлетворены за счет производственного оборудования.
Торговой компании и производственной проще будет соблюдать лимиты по УСН, оставаться на спецрежиме и иметь возможность регулировать налоговую нагрузку, в том числе за счет выбора:
объекта по УСН: при наличии затрат выгоднее «доходы минус расходы» по 15%, если затраты невелики — то «доходы» по 6%;
ставок НДС (5%, 7%), а также применения вычетов при общеустановленных ставках, или работе на ОСН.
Но необоснованные налоговые выгоды ни в коем случае не могут быть самостоятельной целью выстраивания толлинга!
«Черная» сторона толлинга
Несмотря на все преимущества данной сферы, и здесь имеет место быть недобросовестное поведение налогоплательщиков, и тогда ИФНС при анализе договора толлинга будет обращать внимание на признаки схемы «дробление бизнеса». Один из главных доводов налоговой — производственная компания создана исключительно для того, чтобы и она, и торговая фирма удержались на УСН.
Чтобы избежать этих обвинений и последующих доначислений, нужно изначально позаботиться о возможности доказывания деловой цели толлинга.
Внимание к документам
Конечно, основная «подушка безопасности» — это грамотное документальное оформление реальных хозяйственных операций. Важно отметить, что законодательно не урегулирована конструкция договора толлинга, но исходя из разъяснений Минфина России и судебной практики, к нему применимо регулирование подрядных правоотношений.
Необходимый минимум — это договоры подряда по переработке давальческого сырья (договор толлинга), задания заказчика, акты приема-передачи сырья, отчеты о расходовании сырья, акты о сдаче-приемке выполненных работ.
Все документы важны, но особое внимание нужно уделять условиям договора:
предмет — переработка давальческого сырья определенного вида в согласованном объеме с целью получения готовой продукции;
характеристики, наименование готовой продукции, требования к ней (оптимально — со ссылкой на соответствующие ГОСТы, иные нормативные акты);
объемы выхода после переработки. Подрядчик обязан предоставить отчет об израсходовании сырья;
начальный и конечный сроки переработки давальческого сырья и передачи готовой продукции;
порядок и срок оплаты;
возможность оставления у переработчика остатков сырья;
обязанность переработчика вернуть отходы переработки заказчику;
обеспечительный платеж и т.д.
Тонкостей у договора толлинга много. Донесем главное: формальные образцы — прямой путь к претензиям налоговиков (доначислениям, штрафам, пеням).
К составлению договора лучше привлечь профессионального юриста. Специалисты АКГ «Созидание и Развитие» помогут составить грамотный договор с учетом всех нюансов толлинга, который защитит вас и вашу компанию от подозрений в дроблении.
Помимо договоров, нужно внимательно относиться к документам, подтверждающим реальность их исполнения, — прежде всего, к отчетам переработчика о расходовании сырья (п. 1 ст. 713 ГК). В нем должны быть сведения о материалах, которые поступили и не пошли в производство, об объеме полученной продукции, об отходах, в том числе возвратных.
Также аккуратно составляйте акты, накладные, счета-фактуры и т.п.
Какие признаки выдают налоговую схему
Приведем несколько примеров из судебной практики.
Договоры и другие документы составлены формально. К тому же если свидетели ненадежны и не подготовлены к общению с контролерами, что готовы подтвердить формальность взаимоотношений. Как это произошло, например, в деле № А49-7410/2017, где суды признали доказанным применение налоговой схемы и законными доначисления по налогу на прибыль, пени и штрафа.
Явная аффилированность. Общие юр.адреса, специалисты, единая бухгалтерия, совместители, работающие в обоих компаниях, общие IP-адреса, сайты и т. п. — все это указывает на применение незаконной налоговой схемы. Тем более если одно общество регистрируется на базе второго, учредители и руководство — родня, сотрудники готовы подтвердить, что у них в договорах поменялось лишь наименование работодателей, а все осталось прежним (дело № А53-34226/2017).
Никаких реальных операций не проводилось. Порой, чтобы установить отсутствие процесса переработки, даже не требуется экспертизы. Так, налоговикам достаточно изучить первичные документы, чтобы установить, что готовый продукт состоял из одного компонента сырья, нового продукта не создавалось, поскольку не было зафиксировано ни смешивания, ни нагревания, ни согласования технологического процесса и т. п.
А свидетели — и гендиректор, и рабочие — с готовностью подтвердили, что просто сливали-переливали и клеили новые этикетки (дело № А64-443/2017).
Кстати, даже при фактической взаимозависимости безукоризненное документальное оформление — детальный договор, счета-фактуры, бухгалтерские справки, акты приемки-передачи сырья и готовой продукции, товарные (ТОРГ 12) и транспортные накладные — позволяют отбиться от претензий налоговиков и убедить суд в том, что отношения по договору толлинга не имели целью необоснованное получение налоговой выгоды (дело № А12-12208/2022).
Взаимозависимость участников сделок сама по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной (п. 6 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53)
При грамотном сопровождении добросовестный налогоплательщик имеет отличные шансы отбиться от возмутительных подозрений. Доверьте защиту своих интересов профессионалам — экспертам АКГ «Созидание и Развитие» — мы знаем, как использовать закон в ваших целях.
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