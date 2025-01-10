В каких случаях работник может требовать компенсации морального вреда

Некоторые работодатели практикуют своего рода газлайтинг: например, постоянно делают несправедливые замечания, в том числе применяют дисциплинарные взыскания, а потом недоумевают, откуда обиды. Могут быть не только обиды, но и судебное разбирательство.

Работник тоже чувствовать умеет

Моральный вред — страдания нравственного, физического характера, вызванные действиями или бездействием, которые посягают на здоровье, на достоинство личности и т.д. или нарушают имущественные права (нормативное определение закреплено в ст. 151 ГК, п. 1 постановления Пленума ВС от 15.11.2022 № 33, далее — постановление № 33).

Тем, кто активно защищает свои интересы и права, ст. 237 ТК дает возможность потребовать возмещения морального вреда. Отметим, что эти суммы взыскиваются судом в дополнение к другим суммам, например, невыплаченным зарплатам, компенсациям, доначислениям, пеням, штрафам.

Моральный вред — ощущение субъективное

Для предъявления требования о компенсации морального вреда не обязательно, чтобы пострадавший заболел. ВС указал прямо: отсутствие заболевания или иного повреждения здоровья не является основанием для отказа в иске о компенсации морального вреда (п. 14 постановления № 33).

Моральный вред может выражаться и в нравственных страданиях: например, чувство страха, унижения, беспомощности, стыда, разочарования, осознание своей неполноценности и т.д.

Закон не определяет конкретных сумм для компенсации морального вреда. Суд имеет право самостоятельно решить, увеличить или уменьшить эту сумму. Специалисты АКГ «Созидание и Развитие» по защите интересов компаний и их руководителей помогут защитить ваши права. Оставить заявку

Что может причинить моральный вред работнику

Согласно п. 46 постановления № 33, моральный вред может причинить любое, но обязательно неправомерное действие или бездействие. Если действия были законны, то моральный вред не компенсируется (п. 13 постановления № 33). ВС приводит следующие примеры:

незаконное увольнение (перевод);

незаконное замечание, выговор, увольнение;

задержка выплаты зарплаты, иных выплат, выплата не в полном размере;

неоформление трудового договора;

незаконное привлечение к сверхурочным работам;

задержка выдачи трудовой книжки;

необеспечение безопасности и условий труда и т.д.

Если вред причинен жизни и здоровью, то возмещение вреда осуществляется в рамках обязательного страхования, в то время как компенсация морального вреда осуществляется причинителем вреда, в том числе это может быть работодатель (п. 3 ст. 8 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). В случае смерти или повреждения здоровья работника, члены семьи пострадавшего имеют право на компенсацию морального вреда.

В каком размере может быть взыскана компенсация

Работник и работодатель заключают соглашение о размере компенсации и оформляют его в письменной форме. Но чаще всего спор переходит в суд, и он при определении суммы компенсации должен учесть множество обстоятельств, в том числе:

Значимость для работника утраченных благ. Например, право на труд — для единственного кормильца в семье и не имеющего иных источников средств для существования (апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 15.02.2024 № 33-3025/2024), для лица предпенсионного возраста, испытывающего сложности с трудоустройством (определение 1-го КСОЮ от 11.09.2023 № 88-24727/2023).

Объем нарушения. Например, при необоснованном увольнении после долгих лет безупречной работы или подаче заявления в полицию с необоснованными обвинениями суд, скорее всего, сочтет справедливым увеличение компенсации морального вреда.

Степень вины причинителя вреда. Если расстройство здоровья было вызвано не стрессовой ситуацией, возникшей из-за действий причинителя вреда, а наличием хронических заболеваний, т.е. отсутствие причинно-следственной связи, суд вправе снизить размер компенсации.

В любом случае суд должен следовать принципам разумности и справедливости, то есть размер компенсации должен быть соразмерным последствиям нарушения, ее цель — не обогатить пострадавшего. Суд учитывает в том числе значимость компенсации, сравнивая ее с уровнем жизни по региону, доходами граждан, чей образ жизни сопоставим с потерпевшим и т.д. (п. 30 постановления № 33).

Подведем итог: закон не устанавливает какого-то «прейскуранта», минимального и максимального порогов размера компенсации морального вреда. Суд вправе по своей инициативе вынести решение на этот счет, как в сторону увеличения, так в сторону уменьшения. Эксперты АКГ «Созидание и Развитие», обладающие большим опытом в защите интересов организаций и их руководителей, добьются вынесения справедливого судебного решения.

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