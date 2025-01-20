Возмещение НДС в 2025 году: условия, порядок, документы

Обязательный документ, который должен представить налогоплательщик для получения возмещения — налоговая декларация по НДС с заявленной к возмещению суммой налога (п. 1 ст. 176 НК).

НДС к возмещению может возникнуть в связи с применением ставки НДС 0%. В этом случае вместе с декларацией нужно предоставить документы (копии), подтверждающие право на применение нулевой ставки. Перечень таких документов приведен в ст. 165 НК.

Если договор (контракт), подтверждающий ставку 0%, ранее уже подавался, повторно его представлять не нужно — достаточно приложить уведомление с реквизитами документа, с которым были направлены договоры (контракты), и данными налоговой инспекции получателя (п. 10 ст. 165 НК).

В процессе камеральной проверки налоговый орган может направить требование о представлении документов, которые подтвердят правомерность применения вычетов по НДС. Например, счета-фактуры, договоры, первичные документы и др. (п. 8 ст. 88 НК).

Требовать документы, не относящиеся к проверяемой декларации, налоговики не вправе (п. 7 ст. 88 НК).