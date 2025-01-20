АКГ «Созидание и Развитие»
НДС

Возмещение НДС в 2025 году: условия, порядок, документы

Когда налоговые вычеты превышают сумму исчисленного НДС, «входной» НДС подлежит возмещению. Рассказываем, как будет осуществляться возмещение НДС в 2025 году.

Возмещение НДС — что это

Под возмещением понимают возврат налогоплательщику разницы между суммой вычетов по НДС и суммой исчисленного и восстановленного налога по итогам квартала (п. 2 ст. 173, п. 1 ст. 176 НК).

Обычно с возмещением НДС сталкиваются налогоплательщики, которые:

  • осуществляют экспорт;

  • реализуют продукцию по ставке 10%, приобретая товары (работы, услуги) по ставке 20%;

  • реализуют в течение квартала продукцию в меньшем объеме, чем приобретают и т.д.

С 2025 года плательщиками НДС станут и упрощенцы — они тоже смогут возмещать налог при использовании общих ставок 20%, 10%.

Условия возмещения НДС

Возмещение НДС возможно, если налогоплательщиком (п. 9, 10 ст. 165, п. 2 ст. 173, п. 1 ст. 176 НК):

  • подана декларация, в которой указана сумма НДС, заявленного к возмещению;

  • при необходимости одновременно с декларацией представлены подтверждающие документы;

  • соблюдены все условия для вычетов НДС.

ИФНС должна провести камеральную проверку декларации и полностью либо частично подтвердить сумму налога к возмещению.

В случае налоговых проверок эксперты АКГ «Созидание и Развитие» дадут рекомендации по подготовке документов для проверяющих и сформируют стратегию взаимоотношений с налоговыми органами. 

Записаться на консультацию

Какие документы нужны для возмещения НДС

Обязательный документ, который должен представить налогоплательщик для получения возмещения — налоговая декларация по НДС с заявленной к возмещению суммой налога (п. 1 ст. 176 НК).

НДС к возмещению может возникнуть в связи с применением ставки НДС 0%. В этом случае вместе с декларацией нужно предоставить документы (копии), подтверждающие право на применение нулевой ставки. Перечень таких документов приведен в ст. 165 НК

Если договор (контракт), подтверждающий ставку 0%, ранее уже подавался, повторно его представлять не нужно — достаточно приложить уведомление с реквизитами документа, с которым были направлены договоры (контракты), и данными налоговой инспекции получателя (п. 10 ст. 165 НК).

В процессе камеральной проверки налоговый орган может направить требование о представлении документов, которые подтвердят правомерность применения вычетов по НДС. Например, счета-фактуры, договоры, первичные документы и др. (п. 8 ст. 88 НК). 

Требовать документы, не относящиеся к проверяемой декларации, налоговики не вправе (п. 7 ст. 88 НК).

Срок, в который можно заявить возмещение НДС

Заявить в декларации о возмещении НДС можно в течение трех лет по окончании квартала, в котором сумма вычетов превысила сумму исчисленного налога (п. 2 ст. 173 НК).

По истечении этого срока возмещение налога возможно только при наличии объективных и уважительных причин, например, если налогоплательщик обратился в инспекцию своевременно, но ИФНС свои обязанности не исполнила. С даты, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права, начинается течение срока исковой давности, который составляет три года (п. 1 ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК, п. 2.1 определения КС от 24.03.2015 № 540-О, п. 7 письма ФНС от 24.12.2015 № СА-4-7/22683@).

Порядок возмещения НДС

Срок камеральной проверки декларации — два месяца. Если налоговая не выявит никаких нарушений и будут выполнены все необходимые условия, решение о возмещения НДС принимается в течение семи рабочих дней по окончании проверки (п. 2 ст. 88, п. 2 ст. 176 НК).

Срок камеральной проверки может быть продлен до трех месяцев, если до окончания проверки налоговая установит признаки нарушения законодательства РФ о налогах и сборах.

Если до завершения камеральной проверки будет подана уточненная декларация, проверка первичной декларации прекращается и начинается проверка уточненной декларации в такие же сроки. На принятие решения о возмещении даются те же семь дней.

Подтвержденную сумму НДС к возмещению признают единым налоговым платежом (ЕНП) и учитывают на едином налоговом счете (ЕНС). При образовании положительного сальдо на ЕНС можно распорядиться суммой денежных средств, сформировавшей такое сальдо, путем зачета или возврата (п. 1 ст. 78, п. 1 ст. 79 НК).

Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» разъяснят вопросы применения налогового законодательства и судебной практики и помогут принять правильное решение по спорным вопросам для предотвращения налоговых рисков.

Записаться на консультацию

Когда в возмещении НДС могут отказать

При отказе в возмещении его причина указывается в решении по результатам камеральной проверки представленной декларации.

Основные причины отказа в возмещении НДС:

  • наличие ошибок в подтверждающих документах;

  • наличие исправлений, внесенных в документы после отгрузки;

  • отсутствие документов, подтверждающих сделку;

  • подача декларации с заявленным к возмещению НДС с нарушением срока;

  • получение необоснованной налоговой выгоды при возмещении заявленной суммы (п. 6 письма ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450).

Налогоплательщик, не согласный с решением ИФНС об отказе, вправе обжаловать его вместе с решением по камеральной проверке в вышестоящий орган, а потом и в суд (п. 1, 2 ст. 138 НК, п. 49 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Заявительный порядок возмещения НДС

Возмещение налога можно получить в заявительном порядке — до окончания камеральной проверки представленной декларации (ст. 176.1 НК).

Для этого следует направить в налоговую заявление по форме, утв. приказом ФНС от 20.03.2024 № ЕД-7-15/217 (КНД 1151152).

В заявительном порядке возмещение НДС происходит значительно быстрее — в течение 5 дней с даты подачи заявления (п. 8 ст. 176.1 НК).

Кто может воспользоваться заявительным порядком (п. 2 ст. 176.1 НК):

  • налогоплательщики, заявляющие возмещение НДС за периоды 2022–2025 годов, не находящиеся на дату подачи заявления в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации, при этом сумма возмещения не должна превышать общую сумму уплаченных в прошлом году налогов и страховых взносов (если сумма выше, придется представить банковскую гарантию или поручительство);

  • за три предыдущих года организация уплатила налоги (НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль) на сумму не менее 2 млрд руб. и на дату подачи заявления о возмещении налога в заявительном порядке в отношении нее не возбуждено дело о банкротстве;

  • возврат в бюджет суммы, возмещаемой в заявительном порядке, обеспечен действующей банковской гарантией (банковскими гарантиями);

  • обязанность по уплате налога обеспечена поручительством;

  • налогоплательщики, в отношении которых на дату подачи декларации проводится налоговый мониторинг и т.д.

Вашему бизнесу нужна юридическая помощь?

Помогаем в решении сложных задач!

Запишитесь на консультацию

Оставьте нам немного информации, и мы свяжемся с вами:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: 2W5zFG7XL4x

Начать дискуссию