Возмещение НДС в 2025 году: условия, порядок, документы

Возмещение НДС — что это
Под возмещением понимают возврат налогоплательщику разницы между суммой вычетов по НДС и суммой исчисленного и восстановленного налога по итогам квартала (п. 2 ст. 173, п. 1 ст. 176 НК).
Обычно с возмещением НДС сталкиваются налогоплательщики, которые:
осуществляют экспорт;
реализуют продукцию по ставке 10%, приобретая товары (работы, услуги) по ставке 20%;
реализуют в течение квартала продукцию в меньшем объеме, чем приобретают и т.д.
С 2025 года плательщиками НДС станут и упрощенцы — они тоже смогут возмещать налог при использовании общих ставок 20%, 10%.
Условия возмещения НДС
Возмещение НДС возможно, если налогоплательщиком (п. 9, 10 ст. 165, п. 2 ст. 173, п. 1 ст. 176 НК):
подана декларация, в которой указана сумма НДС, заявленного к возмещению;
при необходимости одновременно с декларацией представлены подтверждающие документы;
соблюдены все условия для вычетов НДС.
ИФНС должна провести камеральную проверку декларации и полностью либо частично подтвердить сумму налога к возмещению.
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Какие документы нужны для возмещения НДС
Обязательный документ, который должен представить налогоплательщик для получения возмещения — налоговая декларация по НДС с заявленной к возмещению суммой налога (п. 1 ст. 176 НК).
НДС к возмещению может возникнуть в связи с применением ставки НДС 0%. В этом случае вместе с декларацией нужно предоставить документы (копии), подтверждающие право на применение нулевой ставки. Перечень таких документов приведен в ст. 165 НК.
Если договор (контракт), подтверждающий ставку 0%, ранее уже подавался, повторно его представлять не нужно — достаточно приложить уведомление с реквизитами документа, с которым были направлены договоры (контракты), и данными налоговой инспекции получателя (п. 10 ст. 165 НК).
В процессе камеральной проверки налоговый орган может направить требование о представлении документов, которые подтвердят правомерность применения вычетов по НДС. Например, счета-фактуры, договоры, первичные документы и др. (п. 8 ст. 88 НК).
Требовать документы, не относящиеся к проверяемой декларации, налоговики не вправе (п. 7 ст. 88 НК).
Срок, в который можно заявить возмещение НДС
Заявить в декларации о возмещении НДС можно в течение трех лет по окончании квартала, в котором сумма вычетов превысила сумму исчисленного налога (п. 2 ст. 173 НК).
По истечении этого срока возмещение налога возможно только при наличии объективных и уважительных причин, например, если налогоплательщик обратился в инспекцию своевременно, но ИФНС свои обязанности не исполнила. С даты, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права, начинается течение срока исковой давности, который составляет три года (п. 1 ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК, п. 2.1 определения КС от 24.03.2015 № 540-О, п. 7 письма ФНС от 24.12.2015 № СА-4-7/22683@).
Порядок возмещения НДС
Срок камеральной проверки декларации — два месяца. Если налоговая не выявит никаких нарушений и будут выполнены все необходимые условия, решение о возмещения НДС принимается в течение семи рабочих дней по окончании проверки (п. 2 ст. 88, п. 2 ст. 176 НК).
Срок камеральной проверки может быть продлен до трех месяцев, если до окончания проверки налоговая установит признаки нарушения законодательства РФ о налогах и сборах.
Если до завершения камеральной проверки будет подана уточненная декларация, проверка первичной декларации прекращается и начинается проверка уточненной декларации в такие же сроки. На принятие решения о возмещении даются те же семь дней.
Подтвержденную сумму НДС к возмещению признают единым налоговым платежом (ЕНП) и учитывают на едином налоговом счете (ЕНС). При образовании положительного сальдо на ЕНС можно распорядиться суммой денежных средств, сформировавшей такое сальдо, путем зачета или возврата (п. 1 ст. 78, п. 1 ст. 79 НК).
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Когда в возмещении НДС могут отказать
При отказе в возмещении его причина указывается в решении по результатам камеральной проверки представленной декларации.
Основные причины отказа в возмещении НДС:
наличие ошибок в подтверждающих документах;
наличие исправлений, внесенных в документы после отгрузки;
отсутствие документов, подтверждающих сделку;
подача декларации с заявленным к возмещению НДС с нарушением срока;
получение необоснованной налоговой выгоды при возмещении заявленной суммы (п. 6 письма ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450).
Налогоплательщик, не согласный с решением ИФНС об отказе, вправе обжаловать его вместе с решением по камеральной проверке в вышестоящий орган, а потом и в суд (п. 1, 2 ст. 138 НК, п. 49 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).
Заявительный порядок возмещения НДС
Возмещение налога можно получить в заявительном порядке — до окончания камеральной проверки представленной декларации (ст. 176.1 НК).
Для этого следует направить в налоговую заявление по форме, утв. приказом ФНС от 20.03.2024 № ЕД-7-15/217 (КНД 1151152).
В заявительном порядке возмещение НДС происходит значительно быстрее — в течение 5 дней с даты подачи заявления (п. 8 ст. 176.1 НК).
Кто может воспользоваться заявительным порядком (п. 2 ст. 176.1 НК):
налогоплательщики, заявляющие возмещение НДС за периоды 2022–2025 годов, не находящиеся на дату подачи заявления в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации, при этом сумма возмещения не должна превышать общую сумму уплаченных в прошлом году налогов и страховых взносов (если сумма выше, придется представить банковскую гарантию или поручительство);
за три предыдущих года организация уплатила налоги (НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль) на сумму не менее 2 млрд руб. и на дату подачи заявления о возмещении налога в заявительном порядке в отношении нее не возбуждено дело о банкротстве;
возврат в бюджет суммы, возмещаемой в заявительном порядке, обеспечен действующей банковской гарантией (банковскими гарантиями);
обязанность по уплате налога обеспечена поручительством;
налогоплательщики, в отношении которых на дату подачи декларации проводится налоговый мониторинг и т.д.
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