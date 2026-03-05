Как бухгалтеру увеличить доход в 2026 году

Вопрос: почему эти комиссии должен получать кто-то другой, а не вы — человек, который ведет финансы этого бизнеса?
Речь не о том, чтобы брать с клиента дополнительную плату. Речь о том, чтобы, используя свою экспертизу, перенаправить поток уже существующих банковских комиссий на свой счет, как дополнительный доход или на счет компании, как инструмент возврата затрат. И для этого не нужно открывать свой банк — достаточно зарегистрироваться в одном из агрегаторов финансовых продуктов или агентских кабинетов, например, в Сравни Лабс, и получать агентское вознаграждение за то, что вы и так делаете ежедневно — консультируете по финансовым вопросам.
Почему бухгалтеру проще получить агентское вознаграждение
Бухгалтер или финансист — это доверенное лицо бизнеса. К вам приходят с вопросами:
Где открыть счет, чтобы было дешевле?
Нужны деньги на закупку, какой кредит взять?
Стоит ли брать оборудование в лизинг или кредит выгоднее?
Как оформить банковскую гарантию?
Раньше вы давали совет и предоставляли расчет в рамках консультации или должностных обязанностей. Теперь вы технически можете реализовать процесс подключения услуги через партнерскую сеть, получив за это законное вознаграждение от банка. Клиент или работодатель получает услугу, банк — клиента, вы — комиссию. Бюджет клиента не страдает, так как все комиссии уже заложены в агентское вознаграждение банка или финансовой организации.
Вариант 1. Увеличиваем личный доход
Если вы работаете на себя (как консультант или совмещаете с основной работой), вы регистрируетесь как самозанятый или ИП и получаете дополнительный заработок.
Как это работает на практике: платформа в данном случае выступает как технический посредник. Вам не нужно договариваться с каждым банком отдельно — все собрано в одном окне. Вы просто подаете заявки от имени своих клиентов.
В кредитах для бизнеса, ваш доход может доходить до 1,5% от суммы выданного кредита.
Продукты и расчет выгоды:
1. Кредит для бизнеса:
Ситуация: клиенту нужно 10 млн рублей на пополнение оборотных средств.
Действие: вы помогаете собрать документы (баланс, отчеты) и подаете заявку через агрегатор.
Доход: средняя комиссия агента на рынке — 0,5–1% от суммы кредита. Если банк выдал 3 млн, вы получаете 50 000 – 100 000 рублей за одну сделку.
2. Лизинг:
Ситуация: компания берет в лизинг грузовой автомобиль стоимостью 10 млн рублей.
Действие: вы рассчитываете эффективность, сравниваете предложения и отправляете заявку через платформу.
Доход: комиссия может достигать 1–2% от стоимости предмета лизинга. 100 000 – 200 000 рублей за сделку.
3. Открытие РКО:
Ситуация: зарегистрирован новый ИП, нужно открыть счет.
Действие: вы подаете заявку сразу в несколько банков, клиент выбирает лучший тариф. Или подключает несколько счетов для разных целей.
Доход: фиксированная выплата от банка, в среднем 8 000–10 000 рублей за факт открытия одного счета.
Дополнительно можно предложить клиенту регистрацию бизнеса, подключение эквайринга и другие базовые услуги, за которые можно получить комиссионное вознаграждение,
4. Банковская гарантия:
Ситуация: клиент выиграл тендер или планирует подать заявку в несколько тендеров, чтобы не выводить деньги из оборота, ему нужна банковская гарантия.
Доход: один из самых маржинальных продуктов. Ваша комиссия может составлять до 40–50% от комиссии банка. Иногда это сотни тысяч рублей за одну сделку. Комиссионное вознаграждение по банковской гарантии может превысить миллион рублей, все зависит от размера контракта.
Отзывы партнеров Сравни Лабс
Екатерина, финансовый директор на аутсорсинге (Санкт-Петербург): «У меня на обслуживании 15 компаний. Раньше, когда клиенту нужен был кредит, я просто готовила документы, а он сам ходил по банкам. Потом я зарегистрировалась в «Сравни Лабс» как самозанятая. Теперь я не просто готовлю документы, а сама подбираю банк и подаю одну заявку сразу в 25 банков онлайн в режиме одного окна. Для клиента ничего не меняется, он получает деньги. А я за прошлый год получила 217 000 рублей агентских отчислений сверх моей обычной зарплаты. Налог заплатила 6% как самозанятая. По сути, я перестала отдавать банковские комиссии чужим людям и начала забирать их себе».
Дмитрий, бухгалтер на аутсорсинге (Москва): «Клиенту нужно было обеспечение для госконтракта — банковская гарантия на 7,5 млн рублей. В его банке запросили залог и комиссию 300 тысяч. Я подал заявку через Сравни Лабс, нашел гарантию за 187 тысяч, без залога. За эту сделку платформа выплатила мне агентские 105 000 рублей. Заплатил 6% как самозанятый — и получил почти 100 тысяч чистыми за пару часов работы. Клиент сэкономил, я заработал».
Вариант 2. Возвращаем деньги на баланс компании
Этот вариант подходит для штатных бухгалтеров или финансовых директоров, которые хотят легально вернуть часть потраченных средств обратно в компанию.
Вместо того чтобы оформлять агентский договор на физлицо, компания (или сам сотрудник как ИП) регистрируется в качестве агента. Когда компании нужен кредит или лизинг, вы проводите сделку через партнерскую сеть и получаете комиссию.
Схема работы:
Компания регистрируется в агрегаторе как юридическое лицо.
При возникновении потребности в банковском продукте (например, кредит), компания подает заявку через этот агрегатор.
Банк выдает кредит и выплачивает агентское вознаграждение агрегатору.
Агрегатор перечисляет комиссию компании-агенту.
Что получается: компания взяла кредит под 15% годовых. Но часть этих процентов (или фиксированная сумма) возвращается обратно в виде агентского вознаграждения. Эффективная ставка по кредиту снижается.
Пример расчета: ООО «ТехноСнаб» берет кредит 5 млн рублей. Банк платит агентскую комиссию агрегатору 50 000 рублей. Агрегатор перечисляет эти 50 000 рублей ООО «ТехноСнаб» (или его аффилированному ИП) как агенту.
Итог: компания получила финансирование, и дополнительно 50 000 рублей вернулись на ее счет.
Пошаговая инструкция: как начать
Процесс минимален и не отвлекает от основной работы.
Шаг 1. Выбор статуса
Для личного дохода: зарегистрируйтесь как самозанятый (НПД). Это легально, ставка налога 6%, не нужно платить страховые взносы.
Для возврата в компанию: используйте юрлицо или ИП вашей компании (или зарегистрируйте отдельное ИП для этих целей).
Шаг 2. Регистрация на платформе-агрегаторе
Выберите любую удобную площадку. Для примера мы рассматриваем «Сравни Лабс» — это крупный агрегатор с широкой линейкой продуктов для бизнеса. Регистрация стандартная: заполняете анкету, указываете реквизиты для выплат.
В качестве основных продуктов выберите финансовые продукты, так вы попадете к профессиональному куратору, который будет следить за всеми вашим сделками, сопровождать и консультировать на каждом этапе.
Шаг 3. Интеграция в рабочий процесс
Вы не становитесь продажником. Вы просто меняете алгоритм:
Было: «Иван Иванович, вам нужен кредит? Идите в банк Х, у них сейчас акция».
Стало: «Иван Иванович, я помогу вам подать заявку. Мы отправим ее сразу в 5 банков через мой кабинет, это быстрее и выше шанс одобрения».
Шаг 4. Вывод денег
После того как клиент подписал договор с банком и оформил услуг, платформа начисляет комиссию на следующий день. Выводите деньги на карту (для физлиц или на расчетный счет ИП или юридического лица).
Сравнительная таблица доходов
Собрали средние показатели по доходу со средней сделки на примере выплат Сравни Лабс:
Услуга
КВ: фикс/процент
Средняя сумма
Средний доход с одной сделки
РКО
фикс
—
10 000
Регистрация ИП
фикс
—
10 000
Кредит для бизнеса
0,5%–1,5%
9 000 000 руб.
90 000 руб.
Лизинг
1,5%
6 000 000 руб.
90 000 руб.
Банковская гарантия
35%–40%
75 000руб.
30 000 руб.
Часто задаваемые вопросы бухгалтера
Вопрос: не будет ли это считаться незаконным посредничеством или «откатом»?
Ответ: нет. Это стандартная партнерская программа (реферальная программа), которая широко распространена во всем мире. Банки закладывают комиссию за привлечение клиентов в свой маркетинговый бюджет. Вы получаете деньги официально, платите налоги — все законно. Главное — не скрывать этот факт от клиента, если он напрямую спросит.
Вопрос: клиент узнает, что я получил комиссию, и попросит скидку.
Ответ: ваша комиссия — это оплата банка за привлечение клиента. Она не увеличивает стоимость услуги для клиента. Если вы откажетесь от комиссии, клиент не получит кредит дешевле — банк просто оставит эти деньги себе. Вы выполняете работу по подбору и оформлению, за которую банк готов платить.
Вопрос: сколько времени это занимает?
Ответ: подача одной заявки через личный кабинет занимает 5–10 минут. Основная работа — та же, что и всегда: общение с клиентом и анализ документов.
Резюме
Для бухгалтера или финансиста работа через агентский кабинет — это не смена профессии, а развитие текущей деятельности. Вы используете свой доступ к финансовой информации клиента и свою экспертизу, чтобы:
Получать дополнительный личный доход (от десятков до сотен тысяч рублей в месяц).
Возвращать часть банковских комиссий на счет компании, улучшая ее финансовые показатели.
Предлагать клиентам более качественный сервис «под ключ».
Платформа в этой программе лишь удобный инструмент, который берет на себя техническую часть: интеграцию с банками, отчетность и выплаты. Вам остается только делать то, что вы умеете лучше всего — работать с цифрами и людьми.
