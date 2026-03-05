Как бухгалтеру увеличить доход в 2026 году

Вопрос: почему эти комиссии должен получать кто-то другой, а не вы — человек, который ведет финансы этого бизнеса?

Речь не о том, чтобы брать с клиента дополнительную плату. Речь о том, чтобы, используя свою экспертизу, перенаправить поток уже существующих банковских комиссий на свой счет, как дополнительный доход или на счет компании, как инструмент возврата затрат. И для этого не нужно открывать свой банк — достаточно зарегистрироваться в одном из агрегаторов финансовых продуктов или агентских кабинетов, например, в Сравни Лабс, и получать агентское вознаграждение за то, что вы и так делаете ежедневно — консультируете по финансовым вопросам.