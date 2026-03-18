Льготное кредитование МСБ: полный гид по программам господдержки и кредитам под низкий процент

Статистика кредитования и государственной поддержки МСП в 2025 году

Первым делом стоит кратко проанализировать основные результаты реализации государственных программ кредитования бизнеса по итогам 2025 года. Основные объемы финансирования идут через дочернюю структуру Корпорации МСП (ФК по развитию малого и среднего предпринимательства) — МСП Банк (именно он является оператором большинства федеральных программ помощи).

За предыдущий 2025 год общая кредитно-гарантийная поддержка малого и среднего бизнеса по всем программам достигла внушительной суммы в 394 млрд. рублей (на 8% больше, чем в 2024 г.). Помощь была оказана свыше 10 тысячам предпринимателей по всей стране.

Определение: МСП — это устоявшееся и вошедшее в законодательство обозначение субъектов малого и среднего предпринимательства. Они делятся на три категории: микропредприятия, малые и средние предприятия (критерии — ниже). Другая аббревиатура — МСБ (малый и средний бизнес) — не является юридически точной, хотя широко применяется на практике, в том числе — специалистами.

Если рассматривать отраслевой разрез финансирования, лидерами по льготному кредитованию стали:

инфраструктурное строительство (185 млрд. рублей или почти 47% от общего объема);

промышленное производство (98,4 млрд. рублей или 25%);

сфера услуг (58,3 млрд. рублей или 15%).

Высокие темпы роста привлечения кредитных средств продемонстрировали еще две ключевые отрасли отечественной экономики: логистика и сельское хозяйство. Объем финансирования по каждой составил 8,9 и 8,7 млрд. рублей соответственно.

В географическом разрезе лучшими по объему льготного кредитования МСП выступают:

Центральный ФО (98,4 млрд. рублей или 25%);

Северо-Западный ФО (60 млрд. рублей);

Приволжский ФО (55 млрд. рублей);

Южный ФО (30 млрд. рублей).

Источник всех приведенных выше данных.

Важно добавить, что доля льготного финансирования МСП в общем объеме кредитования уверенно приближается к 3% (точнее 2,7% — 394 млрд. рублей от 14,53 трлн. рублей — источник). При этом речь идет исключительно о государственной поддержке федерального масштаба, так как некоторые банки и регионы успешно реализуют собственные программы. Поэтому фактическая цифра будет заметно выше.