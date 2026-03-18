Льготное кредитование МСБ: полный гид по программам господдержки и кредитам под низкий процент

Рассмотрим более внимательно, как получить льготный кредит для бизнеса в 2026 году, какие программы государственной поддержки доступны, список необходимых для участия документов и ряд других сопутствующих вопросов.
Статистика кредитования и государственной поддержки МСП в 2025 году
Первым делом стоит кратко проанализировать основные результаты реализации государственных программ кредитования бизнеса по итогам 2025 года. Основные объемы финансирования идут через дочернюю структуру Корпорации МСП (ФК по развитию малого и среднего предпринимательства) — МСП Банк (именно он является оператором большинства федеральных программ помощи).
За предыдущий 2025 год общая кредитно-гарантийная поддержка малого и среднего бизнеса по всем программам достигла внушительной суммы в 394 млрд. рублей (на 8% больше, чем в 2024 г.). Помощь была оказана свыше 10 тысячам предпринимателей по всей стране.
Определение: МСП — это устоявшееся и вошедшее в законодательство обозначение субъектов малого и среднего предпринимательства. Они делятся на три категории: микропредприятия, малые и средние предприятия (критерии — ниже). Другая аббревиатура — МСБ (малый и средний бизнес) — не является юридически точной, хотя широко применяется на практике, в том числе — специалистами.
Если рассматривать отраслевой разрез финансирования, лидерами по льготному кредитованию стали:
инфраструктурное строительство (185 млрд. рублей или почти 47% от общего объема);
промышленное производство (98,4 млрд. рублей или 25%);
сфера услуг (58,3 млрд. рублей или 15%).
Высокие темпы роста привлечения кредитных средств продемонстрировали еще две ключевые отрасли отечественной экономики: логистика и сельское хозяйство. Объем финансирования по каждой составил 8,9 и 8,7 млрд. рублей соответственно.
В географическом разрезе лучшими по объему льготного кредитования МСП выступают:
Центральный ФО (98,4 млрд. рублей или 25%);
Северо-Западный ФО (60 млрд. рублей);
Приволжский ФО (55 млрд. рублей);
Южный ФО (30 млрд. рублей).
Важно добавить, что доля льготного финансирования МСП в общем объеме кредитования уверенно приближается к 3% (точнее 2,7% — 394 млрд. рублей от 14,53 трлн. рублей — источник). При этом речь идет исключительно о государственной поддержке федерального масштаба, так как некоторые банки и регионы успешно реализуют собственные программы. Поэтому фактическая цифра будет заметно выше.
Справка
Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) создана в 2015 года. Она представляет собой институт поддержки МСП федерального уровня. Экосистема Корпорации включает в состав несколько дочерних структур: МСП Банк, АО МИР, МСП Лизинг и Цифровую платформу МСП.РФ. Корпорация МСП является оператором федеральных и большей части региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса в России.
Что нового в господдержке МСП в 2026: ключевые изменения
В 2026 году в планах российского правительства присутствует не только наращивание мер поддержки МСП, но и существенное обновление основных программ льготного кредитования. Среди ключевых изменений необходимо отметить такие:
Увеличение примерно в 2 раза ключевых программ льготного кредитования: инвестиционного (до 150 млрд. рублей) и оборотного (до 50 млрд. рублей).
Снижение минимального размера льготных кредитов — до 25 млн. рублей (вместо 50 млн. руб.)
Расширение возможных направлений использования кредитных средств — как с точки зрения географии, так и по видам деятельности (к традиционным туризму, ИТ, промышленному производству, науке и логистике добавляются малые технологические компании, креативные индустрии, а также бизнес новых и приграничных регионов РФ).
Вводится новая формула расчета льготной ставки, которая предусматривает уменьшение ключевой ставки Банка России на 3,5%.
Главным трендом описанных изменений стало повышение доступности льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Особенно важными шагами в этом направлении стали два: снижение порога финансирования до 25 млн. рублей и разрешение расходовать заемные средства на пополнение оборотных.
Реальной альтернативой льготному финансированию МСП может стать кредит или займ для бизнеса с оформлением на Сравни
Покажем самые выгодные предложения ведущих банков и МФО России, чтобы вы могли подобрать оптимальные условия
Другие государственные программы поддержки МСП
Не стоит забывать о том, что помимо обновленной программы льготного кредитования, продолжается успешная реализация нескольких объявленных ранее и действующих, как минимум, до 2030 года. В их числе:
1. «Высокотех»:
объем финансирования: около 140 млрд. рублей (здесь и далее в этом списке — до 2030 года);
адресаты поддержки: малые технологические компании и стартапы.
2. Льготное кредитование бизнеса моногородов и особых экономических зон (ОЭЗ):
объем финансирования: около 18,3 млрд. рублей;
адресаты поддержки: МСП в небольших индустриальных городах, где получить кредиты заведомо сложнее.
3. Кредитование производства станков и промышленных роботов:
объем финансирования: около 180 млрд. рублей;
адресаты поддержки: производители в сфере робототехники и машиностроения.
4. Льготный лизинг промышленного и IT-оборудования:
объем финансирования: около 18 млрд. рублей;
адресаты поддержки: компании в сфере машиностроения, связи и информационных технологий.
5. Поручительство Корпорации МСП при кредитовании малого и среднего бизнеса сторонними банками:
объем финансирования: около 1,3 трлн. рублей;
адресаты поддержки: все компании и ИП, включенные в реестр МСП (справка: их общее количество на начало марта составляет почти 6,9 млн. хозяйствующих субъектов — каждый имеет право на государственную поддержки в рамках данной программы).
6. Льготная помощь участия МСП в государственных закупках (консультационная и финансовая по обеспечению заявки и исполнения контракта):
объем финансирования: до 62 трлн. рублей;
адресаты поддержки: все компании и ИП, включенные в реестр МСП.
В 2026 году реализация всех перечисленных федеральных программ поддержки малого и среднего бизнеса продолжается. Их дополняют различные региональные меры помощи МСП, в том числе — в виде льготного кредитования (дополнительная информация по этой теме приводится в одном из следующих разделов статьи).
Кто может претендовать на новую программу: критерии участия
Точные требования к заемщику зависят от параметров конкретной государственной программы льготного кредитования из числа описанных выше. Поэтому ниже перечислены основные условия к участникам, которые выглядят следующим образом:
1. Присутствие в реестре субъектов МСП. Ведется в соответствии с положениями закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Основные критерии установлены Правительством и состоят в следующем:
юридический статус (ООО и АО, ИП, потребительские и производственные кооперативы, крестьянские и фермерские хозяйства, хозяйственные товарищества и партнерства);
участие в собственности — не более 25% (для государственных и региональных властей, муниципалитетов и различных фондов) и не более 49% (для хозяйствующих субъектов, не относящихся к МСП);
соответствие годового дохода и среднесписочной численности персонала категории МСП.
2. Работа в приоритетных или целевых отраслях (становится дополнительным аргументом в пользу одобрения льготного кредита). Включая науку и информационные технологии, машиностроение, обрабатывающую промышленность, логистику, туризм, новые и приграничные регионы, креативные индустрии и т.д. Проверка ведется по актуальному ОКВЭД.
3. Регистрация в РФ и статус российского налогового резидента.
4. Положительная кредитная история (или нейтральная для нового бизнеса).
5. Прозрачная налоговая и бухгалтерская отчетность (желательно — за 1–3 последних года деятельности потенциального заемщика).
6. Дополнительные условия (в зависимости от требований программы, например, «зонтичные» гарантии Корпорации МСП, поручительство владельцев, ипотека, подтверждение участия в проекте, раздельный учет доходов и расходов по проекту).
7. Успешное прохождение проверки по требованиям закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» проводится по стандартной схеме AML/KYC.
В качестве промежуточного вывода можно отметить следующее. В общем случае для одобрения выдачи льготного кредита малому и среднему бизнесу достаточно: быть включенным в реестр МСП, иметь беспроблемную кредитную историю и предоставить все необходимые документы в банк (или Корпорацию МСП).
Условия льготного кредита по новой программе
Как было отмечено ранее, государственная поддержка малого и среднего бизнеса ведется сразу по нескольким программам льготного кредитования. Большая их часть финансируется с участием профильного МСП Банка. Поэтому основным источником данных об условиях льготных кредитов является его официальный сайт. Для удобства восприятия информация представлена в наглядном формате таблицы.
Программа поддержки
Для кого
Виды кредитов
Сумма кредита
Процентная ставка по кредиту
Срок кредитования (льготный)
ПСК (программа стимулирования кредитования)
субъекты МСП
инвестиционный
от 25 млн. до 2 млрд. рублей
12%
до 10 лет (5 лет)
Развитие станкоинструментальной промышленности
приоритетный вид деятельности (по ОКВЭД)
инвестиционный и оборотный
от 25 до 200 млн. рублей
5% — первый год
8,75% — второй год
10,75% — третий год
до 3 лет (оборотный)
до 5 лет (инвестиционный)
Для сельхозпроизводителей (от Минсельхоза России)
приоритетный вид деятельности (по ОКВЭД)
инвестиционный
от 10 млн. рублей
от 6,65% до 9,75%
от 2 до 10 лет
Кредитование инновационных компаний
МТК (малые технологичные компании)
инвестиционный и оборотный
до 1 млрд. рублей
8,5 %
до 3 лет
Источник — официальный сайт МСП Банка.
В рамках каждой программы государственной поддержки действуют дополнительные требования к потенциальным участникам. Они могут быть как стандартными (перечислены выше), так и узкопрофильными. Например, для получения льготного кредита инновационная компания не только должна входить в реестр МТК, но и соответствовать следующим условиям:
длительность работы — не менее 2 лет;
годовой доход — в диапазоне от 100 млн. до 4 млрд. рублей;
динамика выручки — рост на 10% или больше в течение двух последних лет.
Гарантийные поручительства и банковские гарантии
Корпорация МСП не только кредитует малый и средний бизнес на льготных условиях, но и активно применяет другой инструмент поддержки предпринимательства в виде поручительства. По состоянию на март 2026 года действуют четыре вида гарантий:
«Зонтичное» поручительство.
Поручительство РГО (региональная гарантийная организация).
Комбинация из двух первых пунктов списка.
Согарантия для предпринимателей, ставших участниками СВО.
Целью поручительства становится упрощение оформления кредита в коммерческих банках (включая МСП-Банк) при условии, когда у заемщика недостаточно собственного залога. Важной особенностью гарантий Корпорации МСП становится отсутствие необходимости платить за услугу и даже предоставлять кредитору пакет дополнительных документов. Дело в том, что выдача поручительства встроена в процесс банковского кредитования. Инструмент государственной поддержки действует в отношении приоритетных видов деятельности и регионов.
«Зонтичное» поручительство — назначение, условия и особенности
Наибольшее распространение имеет «зонтичное» поручительство Корпорации МСП, доступное на следующих условиях:
1. Вид кредита: инвестиционный, оборотный, на развитие бизнеса, на рефинансирование.
2. Параметры гарантийного поручительства:
сумма — до 1 млрд. рублей;
срок — до 10 лет;
покрытие — не более 50% от общей суммы кредитования.
3. Требования к получателю:
статус МСП;
отсутствие нарушений при участии в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса в течение последних 3 лет;
отсутствие просроченных финансовых обязательств перед банком-кредитором;
отсутствие в составе группы компаний предприятий с доходом от 2 млрд. рублей;
нет начатой процедуры банкротства в отношении заемщика;
нет деятельности по добыче или продаже полезных ископаемых.
Корпорация МСП выдает поручительство при оформлении кредитов в банках, имеющих лимиты на льготное финансирование. В их число входят (на начало марта 2026 года) три десятки кредитных организаций, включая несколько наиболее крупных и известных:
Сбер;
ВТБ;
ДОМ.РФ;
ПСБ;
Т-Банк;
Уралсиб;
Газпромбанк;
Совкомбанк и ряд других (полный список можно найти на официальном сайте Корпорации МСП).
«Банков стало меньше (отобранных для участия в реализации федеральных программ поддержки МСП — прим. автора), поскольку был установлен более жесткий критерий их отбора. В отборе на участие в программе могли участвовать банки с кредитным рейтингом на 1 января 2025 года не ниже ru(A) по национальной рейтинговой шкале», — Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» (источник).
Важно выделить три типа так называемых специальных «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, которые предусматривают целевое кредитование:
бизнеса новых регионов;
бизнеса приграничных регионов;
бизнеса, работающего по федеральной программе «Сохранение культурного и исторического наследия».
Справка: механизм «зонтичного» поручительства работает с 2021 года. За прошедшее время оформлено свыше 95 тыс. сделок с его использованием на общую сумму более 1 трлн. рублей. (источник).
Поручительство РГО
Аббревиатура РГО обозначает региональные гарантийные организации Корпорации МСП, созданные и успешно работающие во всех регионах России. Они готовы выдавать гарантии не только малому и среднему бизнесу из профильного реестра, но и самозанятым. Поручительство РГО предназначено тем заемщикам, у кого недостаточно собственного залогового обеспечения при оформлении следующих финансовых обязательств:
кредиты;
займы;
лизинг (финансовая аренда);
банковская гарантия (например, для обеспечения заявки на участие в госзакупках или исполнение государственного контракта в случае выигрыша аукциона);
иные.
Основные условия поручительства РГО:
максимальное покрытие — до 70% от всей суммы обязательств;
лимит на поручительство:
до 25 млн. рублей (на общих основаниях);
до 100 млн. рублей (для РГО, имеющих капитал от 700 млн. рублей);
комиссия РГО от 0,5% до 3% годовых (то есть услуга является платной);
требования к заемщикам:
присутствие в реестре МСП (кроме самозанятых);
отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам (в течение, как минимум, месяца);
отсутствие задолженности перед персоналом по зарплате сроком от 3 месяцев;
нет деятельности в сфере игорного бизнеса;
нет текущей процедуры банкротства;
предоставление полного пакета документов.
Полный перечень действующих сегодня РГО можно найти по ссылке. Поручительства выдаются при обращении в банк-партнер Корпорации МСП или конкретной региональной гарантийной организации.
Согарантия для предпринимателей-участников СВО и членов их семей
Представляет собой комбинацию «зонтичного» поручительства и поручительства РГО. Согарантия выделяется на два вида кредитов: инвестиционный или оборотный. В качестве заемщика может выступать не только участник СВО, но и члены его семьи. Основные условия поручительства выглядят так:
покрытие — до 75% от суммы кредитования (для действующего бизнеса) и до 90% (для нового);
сумма гарантий — до 50 млн. рублей;
комиссия за выдачу поручительства — 0,5% годовых (услуга является платной, но предоставляется на очень льготных условиях).
Субсидии, гранты и налоговые льготы для МСП: что можно получить в 2026
Льготное кредитование — важная, но далеко не единственная мера государственной поддержки малого и среднего бизнеса, доступная в 2026 году. Не менее эффективной часто оказывается помощь в виде грантов, субсидий и налоговых льгот. Рассмотрим каждое из трех направлений по отдельности.
Субсидии
Субсидия представляет собой меру государственной финансовой поддержки, которая предусматривает покрытие (частичное или полное) определенных расходов на ведение бизнеса. Очень часто денежные средства перечисляются не напрямую предпринимателю или ООО, а его контрагентам (например, банку-кредитору или поставщику). В 2026 году малому и среднему бизнесу доступны несколько видов субсидий:
На проценты по кредитам. Описанные выше программы льготного кредитования (основная тема статьи) представляют собой именно такой вид субсидий. При котором государство компенсирует банкам часть процентной ставки, что делает условия финансирования очень выгодными для заемщика.
На отечественное ПО. Субсидия предоставляется МСП, который приобретает программное обеспечение российских разработчиков. Сумма компенсации со стороны государства — до 50% от целевых расходов.
На найм сотрудников. Субсидия выделяется в рамках двух программ: «Мобильность 2.0» и «Активные меры содействия занятости». Финансирование направлено на компенсацию части расходов бизнеса по найму персонала из других регионов.
Гранты
Грант представляет собой финансовую поддержку государства, которая выделяется на безвозвратной основе. При условии выполнения определенных требований, включая:
целевое расходование;
участие и выигрыш конкурса;
разработка описания проекта или бизнес-плана;
предоставление отчет о расходовании выделенных денежных средств.
В настоящее время выделение грантов малому и среднему бизнесу осуществляется по нескольким программам:
1. Для молодых предпринимателей (в соответствии с приказом МЭРТ № 149 от 24.03.2022). Основные условия (в дополнение к перечисленным выше для любых грантов):
размер — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (в ряде регионов — до 1 млн. рублей);
доля собственного финансирования — от 25%;
бесплатное обучение в ЦПП «Мой бизнес»;
география применения — вся Россия, кроме Москвы.
2. Для социального бизнеса (в соответствии с положениями № 209-ФЗ). Основные условия:
размер — до 500 тыс. рублей (в регионах Арктики — до 1 млн. рублей);
присутствие в Реестре МСП;
доля собственного финансирования — от 25%;
обучение в региональном ЦПП.
3. «Мама-предприниматель». Целевая программа, помогающая женщинам с детьми или в декрете открыть собственное дело. Условия получения гранта:
размер — до 100–150 тыс. (на региональном) и до 1 млн. рублей (на федеральном уровне);
обучение в рамках 5-дневного интенсива;
подача заявки в региональных ЦПП или на официальном сайте программы.
4. Социальный контракт на открытие бизнеса. Грант выделяется людям с низким доходом с целью создания или развития собственного дела. Сумма поддержки — до 350 тыс. рублей. Условия ее выделения:
доход (за 3–4 последних месяца) ниже прожиточного минимума, установленного в регионе;
обращение в орган социальной защиты с комплектом документов;
регистрация в статусе самозанятого (плательщик НПД) или ИП;
тестирование базовых навыков предпринимателя.
5. Для представителей приоритетных отраслей. Речь преимущественно идет о трех видах деятельности: агробизнесе, туристическом бизнесе и IT. Каждому сектору адресован собственный набор льгот, важной частью которых являются гранты, например, на реализацию инвестиционных проектов в сельском хозяйстве (до 30 млн. рублей, но не больше 25% от общей суммы финансирования) или на строительство модульных отелей (на индивидуальных условиях).
Налоговые льготы
Важным направлением государственной поддержки малого и среднего бизнеса заслуженно считаются налоговые льготы. С некоторой долей условности их можно разделить на несколько основных категорий:
1. Пониженные ставки страховых взносов. Составляют 15% на превышение оплаты труда 1,5 МРОТ (в обрабатывающей промышленности — 7,5%). Применяются в соответствии с распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р в отношении следующих видов деятельности (по ОКВЭД):
животноводство;
растениеводство;
рыболовство и рыбоводство;
производство одежды, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий;
предоставление услуг общепита и т.д.
2. Налоговые каникулы для ИП. Освобождают индивидуальных предпринимателей от необходимости платить налог на УСН или патенте в течение двух налоговых периодов после регистрации. Льгота является региональной, поэтому доступна не в каждом субъекте РФ, а условия ее предоставления устанавливаются местными правилами.
3. Специальные режимы налогообложения. Самая распространенная налоговая льгота. Предусматривает возможность выбрать один из четырех специальных налоговых режимов: УСН (упрощенка), ПСН (патент), ЕСХН (сельхозналог) и НПД (самозанятость).
Реальной альтернативой льготному финансированию МСП может стать кредит для бизнеса с оформлением на Сравни
Покажем самые выгодные предложения ведущих банков России, чтобы вы могли подобрать оптимальные условия
Региональные программы и бесплатное сопровождение
Деятельность Корпорации МСП не ограничивается реализацией федеральных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Существуют и другие виды помощи, которые нередко оказываются не менее эффективными. Прежде всего, речь идет о многочисленных региональных программах поддержки МСП и комплексе услуг по сопровождению бизнеса. К числу наиболее известных среди первых относятся такие:
1. «Москва массовая». Масштабная региональная программа поддержки предпринимательства в столице РФ. Предусматривает выдачу льготного (под 12,75% годовых) и целевого (на развитие, инвестиционный, оборотный или на рефинансирование) кредита на сумму до 30 млн. рублей сроком до 3–5 лет.
2. ПСК + Приграничные территории. Представляет собой дополнение федеральной программы стимулирования кредитования, адресованной МСП трех приграничных регионов страны — Белгородской, Курской и Брянской области. Малый и средний бизнес из этих субъектов РФ может получить кредит под низкий процент 15,5% годовых на сумму до 3 млн. рублей сроком до 2–6 лет.
3. ПСК + моногорода и ОЭЗ. Ориентирована на малый и средний бизнес, зарегистрированный на территории особых экономических зон и малых индустриальных городов. Условия льготного кредитования выглядят так:
вид кредитов: инвестиционный или оборотный;
сумма: от 50 тыс. до 50 млн. рублей (для оборотного) и до 200 млн. рублей (для инвестиционного);
срок финансирования — до 3 лет (для оборотного) и до 5 лет (для инвестиционного);
процентная ставка для моногородов: 6% и 10% для инвестиционного и оборотного соответственно;
процентная ставка для ОЭЗ: 10% для инвестиционного.
4. Под залог ИС (программа Новосибирской области). Название наглядно демонстрирует географическую привязку программы. Она адресована малому и среднему бизнесу, имеющему в собственности права интеллектуальной собственности. Что позволяет получить инвестиционный или оборотный кредит на сумму до 50/30 млн. рублей по ставке 9,5% годовых на срок до 5/3 лет соответственно.
Отдельно стоит отметить еще одно важное направление работы Корпорации МСП. Оно заключается в преимущественно бесплатном предоставлении комплекса услуг по сопровождению бизнеса, включая консультационные, образовательные, юридические и т.д. Они доступны как в центрах консультирования МСП Банка (полный перечень доступен по ссылке), так и в центрах поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Вторые формально не имеют отношение к Корпорации МСП, так как являются подразделениями ассоциации, главной задачей которой выступает помощь малому и среднему бизнесу в регионах. Фактически, обе структуры тесно переплетены и эффективно работают в связке в большинстве субъектов РФ.
Реальной альтернативой льготному финансированию МСП может стать кредит для бизнеса с оформлением на Сравни
Покажем самые выгодные предложения ведущих банков России, чтобы вы могли подобрать оптимальные условия
Как подать заявку на льготное кредитование и субсидию в 2026
Одним из главных достоинств Корпорации МСП выступает упрощение доступа к программам государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Теперь получение льготного кредита, гранта или субсидии происходит намного быстрее, удобнее и с минимумом формальностей.
Например, общая схема участия в программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса предусматривает выполнение всего четырех обязательных действий:
Пройти регистрацию на сайте МСП Банка.
Заполнить заявку на получение кредита (выбрать подходящую программу можно там же, то есть на интернет-ресурсе дочернего банка Корпорации МСП).
Подписать договор с МСП Банком (онлайн или офлайн в одном из многочисленных подразделений).
Получить деньги на специально открытый кредитный счет.
Пошаговая инструкция подачи заявки на льготный кредит выглядит следующим образом:
1. Открытие сайта МСП Банка (размещается на https://mspbank.ru/).
2. Переход к разделу «Льготные программы».
3. Выбор подходящей программы для участия.
4. Активация опции «Узнать подробнее».
5. Изучение условий участия в программе.
6. Переход по ссылке «Подать заявку».
7. Регистрация в личном кабинете МСП-Банка (возможен вход по данным личного аккаунта на портале Госуслуги или по УКЭП, то есть усиленной квалифицированной электронной подписи).
8. Заполнение и отправка заявки на льготный кредит в МСП Банк.
Дальнейшее обслуживание заемщика происходит непосредственно в личном кабинете МСП Банка. Онлайн-сервис обладает всем необходимым функционалом, удобен и прост в использовании. Его альтернативой может стать обращение в ЦПП «Мой бизнес» с дальнейшим выполнением инструкций сотрудников центра.
Если планируется оформление льготного кредита в другом коммерческом банке, действия заемщика осуществляются по той же схеме. С важным уточнением в виде желательности предварительной консультации в одном из подразделений МСП Банка или на Цифровой платформе МСП.РФ.
Список необходимых документов
В большинстве случаев оформление льготного кредита требует от потенциального заемщика минимального пакета документов. Примерно такого же, который необходим при обращении в обычный коммерческий банк. Дело в том, что практически все федеральные и региональные программы поддержки рассчитаны на участников Реестра МСП, регистрация в котором уже предусматривает наличие обширного набора данных о заявителе. Поэтому вполне достаточно дополнительно предоставить актуальную информацию следующего формата:
анкета заемщика;
согласие на обработку данных;
последняя версия регистрационных и учредительных (для юрлиц) документов;
паспорт (для ИП);
документы, подтверждающие полномочия руководителя;
финансовая, налоговая и бухгалтерская отчетность.
Дополнительно предоставляются:
бизнес-план для инвестиционных кредитов;
договоры и контракты с контрагентами;
отчетность, подтверждающая выполнение требований для участия в конкретной программе;
другие документы по запросу сотрудников МСП Банка.
Как повысить шанс на одобрение льготного кредита
Первым и главным условием успешного участия в программе государственной поддержки выступает точное выполнение всех установленных требований. Поэтому сначала необходимо или внимательно изучить условия ее реализации, или (что еще лучше) проконсультироваться со специалистами МСП Банка, ЦПП «Мой бизнес» или РГО.
В остальном имеет смысл следовать стандартным правилам увеличения вероятности одобрения сделки по кредитованию:
исправить кредитную историю (при необходимости);
вести прозрачную налоговую и бухгалтерскую отчетность;
разработать подробный бизнес-план с расчетами окупаемости;
предоставить обеспечение финансовых обязательств (в виде ценных и ликвидных активов или поручительства);
подтвердить безупречную деловую репутацию ИП или ООО (например, предоставлением уже заключенных контрактов, благодарностей и положительных отзывов о работе, других подобных документов).
Реальной альтернативой льготному финансированию МСП может стать кредит для бизнеса с оформлением на Сравни
Покажем самые выгодные предложения ведущих банков России, чтобы вы могли подобрать оптимальные условия
Финансовый план под субсидию/льготный кредит
Требования к бизнес-плану (финансовому плану или другому обоснованию) для получения льготного кредита, гранта или субсидии зависят от условий участия в конкретной программе государственной поддержки. Поэтому приводить образец такого документа не имеет смысла. По простой и понятной причине: для разных программ они могут очень сильно отличаться.
Тем более — найти пример подобной документации не составляет труда. Проще, быстрее и надежнее всего — посредством обращения в любое территориальное подразделение Корпорации МСП или Ассоциации «Мой бизнес». Персонал обеих организаций без проблем предоставит образцы любых документов и помогут с оформлением необходимых для определенного заявителя.
Риски и обязательства при получении господдержки
Для бизнеса получение государственной поддержки практически всегда сопровождается взятием на себя определенных обязательств. Их невыполнение чревато очень неприятными последствиями, вплоть до необходимости вернуть выделенную из бюджета помощь. Именно поэтому необходимо четко соблюдать условия участия в программах господдержки, главными из которых выступают:
Сохранение статуса МСП (прежде всего — по двум ключевым критериям, то есть годовому доходу и численности персонала).
Целевое расходование выделенных средств (с оформлением обязательной отчетности).
Работа в приоритетных отраслях (если это предусмотрено требованиями программы), например, в машиностроении, агробизнесе, сфере информационных технологий и т.д.
Сохранность обеспечения обязательств в виде залогового имущества или договоров поручительства (вплоть до полного закрытия задолженности перед кредитором).
Успешная реализация бизнес-плана (обычно контролируется посредством проверки так называемых KPI, то есть показателей эффективности).
Своевременное погашение долга перед кредитором (как коммерческим, так и МСП Банком).
Неисполнение обязательств участия в государственных программах поддержки МСП оборачивается не только испорченной кредитной историей. Но и риском попадания в различные «черные» списки, что практически исключает вероятность получения финансовой помощи из бюджета в будущем.
«Государство ежегодно выделяет миллиарды рублей на поддержку бизнеса — гранты, льготные займы, субсидии. Но вместе с возможностями могут прийти и дополнительные риски: контроль, отчетность, требования по целевому использованию средств. Многие предприниматели, получив государственную поддержку, сталкиваются с неожиданной ответственностью и штрафами», — Елена Мирсанова, генеральный директора Фонда развития промышленности Забайкалья, финансист с 24-летним стажем (источник).
Реальной альтернативой льготному финансированию МСП может стать кредит для бизнеса с оформлением на Сравни
Покажем самые выгодные предложения ведущих банков России, чтобы вы могли подобрать оптимальные условия
Часто задаваемые вопросы
Можно ли получить без залога?
Практически все программы господдержки малого и среднего бизнеса предусматривают предоставление обеспечения непосредственно заемщиком. Даже при получении «зонтичного» поручительства Корпорации МСП, часть обязательств заемщик должен обеспечить сам (ее доля разнится в зависимости от условий программы). Поэтому рассчитать на кредит вообще без залога или обеспечения в виде договора поручительства не стоит.
Дают ли стартапам?
В отношении нового бизнеса (включая любые трактовки термина «стартап») действует несколько мер государственной поддержки. Например, гранты по социальному контракту или программе «Мама-предприниматель».
Можно ли рефинансировать старый кредит?
Все программы государственной поддержки бизнеса предусматривают целевое кредитование. Некоторые включают возможность рефинансирования, например, «зонтичное» поручительство или гарантии от РГО.
Что будет при нарушении условий?
Несоблюдение условий участия в мерах господдержки оборачивает не только потерей права на льготы, но и необходимостью компенсировать потраченные бюджетные средства. Вместе с неприятным попаданием в различные «черные» списки (далеко не всегда официальные) и испорченной кредитной историей (если речь идет о льготном кредитовании).
Что важнее — ставка или срок?
Оба параметра льготного кредита — и срок, и ставка — имеют важное значение (как и третий — сумма или лимит кредитования). Важность каждого зависит от специфики конкретного бизнеса. Например, для высокорентабельного производства важнее сумма и срок финансирования. Для бизнеса с низкой маржой на первый план всегда выходит процентная ставка.
Чек-лист перед заявкой
Оценить потребность в заемных средствах.
Проверить присутствие в Реестре МСП.
В случае отсутствия — собрать необходимые документы и обратиться в Корпорацию МСП для включения.
Внимательно изучить условия участия в программе льготного кредитования.
Проконсультироваться с сотрудниками МСП-Банка или ЦПП «Мой бизнес».
Подготовить необходимые документы (включая бизнес-план или финансовый план).
Зарегистрироваться на сайте МСП Банка (или банка-партнера с лимитами Корпорации МСП).
Заполнить и подать заявку на финансирование в рамках федеральной или региональной программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
Выводы
Органы государственной власти России активно поддерживают малый и средний бизнес.
Важным направлением поддержки выступает льготного кредитование МСП (субъектом малого и среднего предпринимательства).
Оно ведется сразу по нескольким масштабным программам, общий объем финансирования которых составил в 2025 году почти 400 млрд. рублей.
Оператором большинства из них выступает Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк.
В 2026 году в инструментарий поддержки бизнеса вносятся существенные изменения, направленные на расширение сферы использования и доступности льготных кредитов.
Другими эффективными мерами помощи МСП выступают: гранты, субсидии, налоговые льготы и бесплатное сопровождение бизнеса.
Самый простой и действенный способ получить государственную поддержку предусматривает обращение в любые подразделения Корпорации МСП или региональные центры Ассоциации «Мой бизнес».
